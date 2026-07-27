Сколько моркови добавлять в бульон — что советуют опытные повара

Количество моркови, которое нужно для бульона, зависит от количества мяса. Правильное соотношение моркови поможет сохранить насыщенный вкус и не сделать суп сладким.

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Сколько моркови добавлять в бульон / Коллаж: Главред, скриншоты

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Какие продукты восстанавливают баланс вкуса

Вкус домашнего бульона зависит не только от качества мяса, но и от правильно подобранных пропорций овощей. Особенно это касается моркови: если добавить её слишком много, суп может стать слишком сладким и потерять сбалансированный вкус. Главред расскажет подробнее.

Эксперты Onet Cooking отмечают, что оптимальное соотношение - одна средняя или две небольшие морковки на 1 кг мяса. Именно такое количество придает бульону золотистый цвет, приятный вкус и обогащает его бета-каротином, витамином C и калием, не перебивая вкус других ингредиентов.

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На 2 кг мяса рекомендуют брать две-три морковки, но без излишеств. Для большой кастрюли объемом 4–5 литров также достаточно двух-трех средних корнеплодов.

Почему с бульоном из птицы нужно быть осторожнее

При приготовлении бульона из смешанных видов мяса вкус моркови легче сбалансировать, поэтому она не доминирует.

Зато в бульоне, сваренном только на курице или другом мясе птицы, избыток моркови ощущается гораздо сильнее. Из-за этого суп легко может стать слишком сладким.

Видео о том, как приготовить бульон из домашней курицы, можно посмотреть здесь:

Как исправить переслащенный бульон

Если моркови оказалось слишком много, исправить ситуацию поможет дополнительная порция мяса - например, куриная шея или кусок говядины. Они сделают вкус более сбалансированным.

Еще один способ - добавить кусочек корня сельдерея или петрушки. Эти овощи имеют более насыщенный и менее сладкий вкус, поэтому хорошо уравновешивают сладость моркови.

Помогут также щепотка соли или небольшое количество соевого соуса, которые сделают вкус бульона более насыщенным.

Еще один проверенный прием - добавить половину луковицы, предварительно поджаренной на сухой сковороде без масла. Легкая карамелизация и характерный аромат помогут сбалансировать вкус блюда.

В крайнем случае бульон можно разбавить кипятком и повторно скорректировать количество специй. При этом важно не переусердствовать, ведь чрезмерное разбавление сделает вкус менее насыщенным.

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Об источнике: Onet Onet - крупнейший польскоязычный интернет-портал, основанный в 1996 году компанией Optimus (ныне CD Projekt). С 2012 года он находится под контролем медиакомпании Ringier Axel Springer Polska, которой принадлежат 100% акций портала. Onet является одним из самых популярных и наиболее часто цитируемых источников информации в Польше, охватывая широкий спектр тем: от новостей, спорта и бизнеса до культуры, технологий и образа жизни, пишет Википедия.

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