Нужно ли на самом деле сливать первый бульон - ответ кулинаров удивит многих

Рассказываем, как слив первой воды влияет на вкус и полезность блюда

Вопрос о том, стоит ли сливать первый бульон, давно стал предметом споров. Одни убеждены, что именно эта процедура делает блюдо полезнее и чище, другие же считают ее лишней и даже вредной для вкуса.

Главред разобрался, нужно ли сливать первую воду при варке бульона и что будет, если этого не делать.

Зачем сливать первый бульон

Сторонники этой практики объясняют, что первая вода впитывает в себя примеси, остающиеся в мясе после выращивания и обработки. Считается, что вместе с ней уходит часть вредных веществ, а сам бульон становится более прозрачным и менее жирным. К тому же это удобно — не нужно долго собирать пену, ведь жидкость все равно выливают, пишет УНИАН.

Противники этого метода отмечают, что вместе с первым бульоном мы лишаемся значительной части полезных микроэлементов и витаминов. Кроме того, именно он придает блюду насыщенный вкус и аромат. Если использовать качественное мясо, особенно домашнее, то опасности от первой воды нет. Многие любят супы именно за их наваристость, которую сложно получить после двойной варки.

Как правильно варить бульон, чтобы он был прозрачным

Если вы не хотите сливать первый бульон, но хотите сделать его чище, рекомендуем промыть мясо и замочить в холодной воде на несколько часов. Во время варки важно снимать пену шумовкой и готовить блюдо на небольшом огне, так оно останется прозрачным и ароматным.

Смотрите видео о том, как приготовить прозрачный, но насыщенный бульон:

@daria.cooks.it Ингредиенты: 600 г куриных окорочков, 2 небольшие луковицы, 2 небольшие моркови, 1 небольшой корень сельдерея, пучок стеблей петрушки и укропа, лавровый лист, смесь перцев, соль, перец по вкусу, ~2,7 л холодной воды. 1️⃣Куриные окорочка промыть и замочить в очень холодной воде на 20 мин — это удаляет лишний белок и делает бульон прозрачным. 2️⃣Овощи разрезать пополам и обжарить на сухой сковороде до темного цвета — это придает глубокий вкус и цвет. 3️⃣Все сложить в кастрюлю, залить холодной водой, добавить зелень, лавровый лист и перец. Довести почти до кипения. Важно, чтобы не кипело активно. 4️⃣ВАЖНО: крышкой не накрывать. Как только появятся первые пузырьки — накрыть пергаментом и уменьшить огонь до минимума (4/5 из 10). ВАЖНО, чтобы не кипело активно, пузырьки появлялись кое-где. 5️⃣Варить 2,5–3 часа: бульон должен лишь слегка булькать. 6️⃣Затем процедить через сито и марлю, посолить и поперчить по вкусу. ♬ оригинальная аудиозапись — Daria Karpinska

