Пельмени получатся сочными и в разы вкуснее: что добавить в фарш

Рассказываем, как сделать фарш для пельменей максимально сочным.

https://glavred.info/lifehack/pelmeni-poluchatsya-sochnymi-i-v-razy-vkusnee-chto-dobavit-v-farsh-10766660.html Ссылка скопирована

Что добавить в фарш для пельменей, чтобы они были сочными — лайфхак / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как приготовить вкусные домашние пельмени

Что добавить в фарш для сочности

Домашние пельмени часто разочаровывают тем, что после варки начинка становится сухой и теряет аромат. Даже качественное мясо не всегда гарантирует желаемый результат. Именно поэтому профессиональные повара советуют использовать простой прием, который делает фарш нежным и насыщенным на вкус.

Главред расскажет, что именно помогает сохранить сочность мяса во время варки.

видео дня

Что добавить в фарш для пельменей, чтобы они получились сочными

Профессиональные повара рекомендуют добавить в мясную начинку тертый кабачок. Этот овощ имеет нежную структуру и содержит много природной влаги, пишет ТСН. Во время варки он постепенно отдает сок мясу, благодаря чему начинка остается сочной даже после длительного приготовления. Кабачок не перебивает вкус мяса, а лишь усиливает его, особенно хорошо сочетаясь со свининой, говядиной или смешанным фаршем.

Для приготовления достаточно натереть молодой кабачок на мелкой терке и слегка отжать лишнюю жидкость. На полкилограмма фарша рекомендуем добавлять примерно 100 граммов овоща.

Как правильно замесить фарш

Помимо кабачка, в фарш стоит добавить мелко нарезанный лук, соль, перец и немного холодной воды. Именно вода помогает сделать текстуру более нежной и воздушной. Важно тщательно перемешать массу руками, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. После этого фарш желательно оставить в холодильнике как минимум на двадцать минут — так вкус станет более выразительным.

Многие хозяйки также добавляют в фарш немного свежей зелени или чеснока — это делает аромат более ярким.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Смотрите видео с рецептом вкусного фарша для пельменей:

Читайте также:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред