Пельмени получатся сочными и в разы вкуснее: что добавить в фарш

Вы узнаете:
- Как приготовить вкусные домашние пельмени
- Что добавить в фарш для сочности
Домашние пельмени часто разочаровывают тем, что после варки начинка становится сухой и теряет аромат. Даже качественное мясо не всегда гарантирует желаемый результат. Именно поэтому профессиональные повара советуют использовать простой прием, который делает фарш нежным и насыщенным на вкус.
Главред расскажет, что именно помогает сохранить сочность мяса во время варки.
Что добавить в фарш для пельменей, чтобы они получились сочными
Профессиональные повара рекомендуют добавить в мясную начинку тертый кабачок. Этот овощ имеет нежную структуру и содержит много природной влаги, пишет ТСН. Во время варки он постепенно отдает сок мясу, благодаря чему начинка остается сочной даже после длительного приготовления. Кабачок не перебивает вкус мяса, а лишь усиливает его, особенно хорошо сочетаясь со свининой, говядиной или смешанным фаршем.
Для приготовления достаточно натереть молодой кабачок на мелкой терке и слегка отжать лишнюю жидкость. На полкилограмма фарша рекомендуем добавлять примерно 100 граммов овоща.
Как правильно замесить фарш
Помимо кабачка, в фарш стоит добавить мелко нарезанный лук, соль, перец и немного холодной воды. Именно вода помогает сделать текстуру более нежной и воздушной. Важно тщательно перемешать массу руками, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. После этого фарш желательно оставить в холодильнике как минимум на двадцать минут — так вкус станет более выразительным.
Многие хозяйки также добавляют в фарш немного свежей зелени или чеснока — это делает аромат более ярким.
Смотрите видео с рецептом вкусного фарша для пельменей:
@alinka_cookinggg Ваши пельмени будут самыми идеальными Ингредиенты ▫️Фарш — 1 кг ▫️Лук — 700 г ▫️Соль — 1/2 ч.л. ▫️Черный перец — 1/3 ч.л. ▫️Гранулированный чеснок — 1/2 ч.л. ▫️Хмели-сунели — 1 ч.л. ▫️Укроп — 1 пучок ▫️Холодная вода — 100 мл #alinka_cookinggg#фарш#заготовка#пельмени♬ оригинальный звук — Алина Кондратюк
Читайте также:
- В какой воде варить гречку — холодной или горячей: большинство ошибается годами
- Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду во время варки
- Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим до 2 недель: так делали еще наши бабушки
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред