Мало и дорого: в Украине дефицит базового овоща, как изменились цены

Что сообщили аналитики:
- В Украине цены на морковь прошлогоднего урожая выросли на 34%
- Овощ продают по цене от 13 до 20 гривен за килограмм
- Стоимость продукции на 56% ниже, чем была в аналогичный период 2025 года
С начала текущей недели в Украине фиксируется рост цен на прошлогоднюю морковь. Как сообщили аналитики EastFruit, фермеры говорят, что торговая активность в этом сегменте возросла.
При этом на внутреннем рынке наблюдается дефицит качественной моркови из-за сезонного сокращения запасов популярного овоща в местных хозяйствах. Поэтому производители получили возможность повышать отпускные цены на морковь.
По состоянию на сегодня, 21 мая, морковь реализуется в диапазоне 13-20 гривен за килограмм. Это в среднем на 34% выше цены, чем в конце прошлой рабочей недели.
"Очередное подорожание овощей урожая 2025 года участники рынка связывают с заметной активизацией спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей. В то же время запасы качественной моркови в местных хозяйствах уже практически исчерпаны, что также существенно поддерживает дальнейший рост цен в этом сегменте", — пояснили аналитики.
Как изменились цены на морковь за последний год
Хотя сейчас морковь на внутреннем рынке дорожает, цены на нее в среднем на 56% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
При этом ключевые игроки рынка предупреждают, что в ближайшее время тенденция к росту цен на морковь сохранится, хотя темпы и не будут уже такими стремительными.
Возможен ли дефицит продуктов в Украине — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Михаила Непрана, несмотря на волну беспокойства среди украинцев, оснований для паники на продуктовом рынке пока нет.
Массовая скупка товаров только ухудшает ситуацию и может искусственно провоцировать дефицит. Он подчеркнул, что ситуация с урожаем остается под контролем. Хотя из-за весеннего похолодания часть ранних косточковых культур пострадала, существенных потерь среди ключевых сельскохозяйственных культур пока не зафиксировано.
Напомним, Главред писал, что на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на белокочанную капусту нового урожая, тогда как прошлогодняя — продолжает дорожать.
Ранее сообщалось, что в Украине за последнюю неделю существенно подешевели овощи и зелень — больше всего упали цены на молодой картофель, морковь и цветную капусту.
На прошлой неделе на рынке лука в Украине снова росли цены. Участники рынка считают, что подорожание этого базового овоща связано с существенным сокращением запасов продукции урожая 2025 года.
Об источнике: EastFruit
EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
