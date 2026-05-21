Мало и дорого: в Украине дефицит базового овоща, как изменились цены

Анна Косик
21 мая 2026, 11:44
На рынке уже начали переписывать цены на популярный продукт.
В Украине подорожал один из основных овощей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Что сообщили аналитики:

  • В Украине цены на морковь прошлогоднего урожая выросли на 34%
  • Овощ продают по цене от 13 до 20 гривен за килограмм
  • Стоимость продукции на 56% ниже, чем была в аналогичный период 2025 года

С начала текущей недели в Украине фиксируется рост цен на прошлогоднюю морковь. Как сообщили аналитики EastFruit, фермеры говорят, что торговая активность в этом сегменте возросла.

При этом на внутреннем рынке наблюдается дефицит качественной моркови из-за сезонного сокращения запасов популярного овоща в местных хозяйствах. Поэтому производители получили возможность повышать отпускные цены на морковь.

По состоянию на сегодня, 21 мая, морковь реализуется в диапазоне 13-20 гривен за килограмм. Это в среднем на 34% выше цены, чем в конце прошлой рабочей недели.

В Украине подорожал один из основных овощей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

"Очередное подорожание овощей урожая 2025 года участники рынка связывают с заметной активизацией спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей. В то же время запасы качественной моркови в местных хозяйствах уже практически исчерпаны, что также существенно поддерживает дальнейший рост цен в этом сегменте", — пояснили аналитики.

Как изменились цены на морковь за последний год

Хотя сейчас морковь на внутреннем рынке дорожает, цены на нее в среднем на 56% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом ключевые игроки рынка предупреждают, что в ближайшее время тенденция к росту цен на морковь сохранится, хотя темпы и не будут уже такими стремительными.

Возможен ли дефицит продуктов в Украине — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Михаила Непрана, несмотря на волну беспокойства среди украинцев, оснований для паники на продуктовом рынке пока нет.

Массовая скупка товаров только ухудшает ситуацию и может искусственно провоцировать дефицит. Он подчеркнул, что ситуация с урожаем остается под контролем. Хотя из-за весеннего похолодания часть ранних косточковых культур пострадала, существенных потерь среди ключевых сельскохозяйственных культур пока не зафиксировано.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что на украинском рынке наблюдается тенденция снижения цен на белокочанную капусту нового урожая, тогда как прошлогодняя — продолжает дорожать.

Ранее сообщалось, что в Украине за последнюю неделю существенно подешевели овощи и зелень — больше всего упали цены на молодой картофель, морковь и цветную капусту.

На прошлой неделе на рынке лука в Украине снова росли цены. Участники рынка считают, что подорожание этого базового овоща связано с существенным сокращением запасов продукции урожая 2025 года.

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

