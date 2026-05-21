Во время приема Путина в Китае произошел курьез с намеком на переворот в РФ

Путина встретили не только с почестями, но и под мелодию, которую раньше включали при смерти руководителей СССР.

Для Путина заиграла неоднозначная мелодия

На приеме в Пекине включили "Танец маленьких лебедей"

Китай, вероятно, намекнул Путину на свержение власти

В честь визита кремлевского диктатора Владимира Путина в Китай 19-20 мая Пекин организовал торжественный прием для гостей. Выяснилось, что он прошел с неприятным намеком для самого главы Кремля.

Российские СМИ опубликовали меню и программу мероприятия. Внимание в листовках привлекла мелодия "Танец маленьких лебедей", которая является фрагментом балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

Программа торжественного приема в честь визита Путина / фото: t.me/tass_agency

Напомним, что в Советском Союзе по телевидению вместо обычных программ показывали непрерывную запись "Лебединого озера" во время смерти генсеков и во время государственных переворотов. Это стало символом цензуры и траура в СССР.

Был ли "Танец маленьких лебедей" предзнаменованием для Путина и России в целом, или эта мелодия случайно прозвучала во время приема в Пекине — остается только догадываться.

Может ли в РФ произойти переворот — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам экономиста Андрея Новака, россияне жалуются на ухудшение жизни, но они не связывают свои проблемы с войной против Украины. Поэтому смена власти в Москве может произойти не по народной инициативе.

Устранение Путина, вероятно, произойдет в результате дворцовых переворотов. На это указывает и исторический опыт РФ. Например, Сталин пришел к власти только тогда, когда Ленин уже был физически неспособен управлять государством.

Напомним, Главред писал, что в Кремле резко усилили меры безопасности вокруг президента России Владимира Путина из-за опасений возможного государственного переворота или покушения.

Ранее представитель Российского добровольческого корпуса Петр Бакумов (Вайс) заявил, что простого отстранения или смены российского диктатора Владимира Путина недостаточно для реальных перемен в стране.

Накануне стало известно, что угроза отстранения от власти нависает не столько над кремлевским диктатором, сколько над теми, кого ФСБ хочет убрать подальше от власти. В этом списке могут оказаться премьер РФ Мишустин, министр экономического развития Решетников, помощник российского диктатора Дюмин и первый заместитель главы администрации президента Кириенко.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

