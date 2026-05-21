РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталы

Глава ОВА раскрыл первые подробности утреннего удара по городу.

Обстрел Днепра 21 мая - взрывная волна выбила окна многоэтажек

Кратко:

Из-за прилета сильно пострадал жилой пятиэтажный дом

Пострадала женщина

Утром в четверг, 21 мая, российская оккупационная армия снова атаковала Днепр. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БПЛА в направлении города. Подробности последствий атаки раскрыл глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Из-за удара изуродована квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. Взрывной волной повреждены и несколько соседних домов – там вылетели окна.

Пострадала 58-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте – она будет лечиться амбулаторно.

Как писал Главред, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали дронами ряд городов Украины. В частности, под удар попали Конотоп, Одесса, Вольнянск, Днепр. Есть разрушения и пострадавшие.

В ДТЭК сообщили, что враг атаковал энергетический объект в Одессе. В результате дронового удара без света остались десятки тысяч семей.

В ночь на 19 мая армия страны-агрессора РФ нанесли удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары, повреждено более 25 частных жилых домов и одна многоэтажка. Три человека получили травмы.

Также в ночь на 19 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив кровлю и окна. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Обошлось без пострадавших.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом"

СБУ зафиксировала повышенный уровень радиации на обломках российской ракеты, которую оккупанты установили на модернизированный ударный дрон "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля.

Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что использование ракеты Р-60 на "Шахедах" не является новой тактикой. По его словам, такие ракеты применяют для противодействия украинской армейской авиации, которая осуществляет перехват дронов.

"Это ракета "воздух-воздух" для борьбы с воздушными целями. Они таким образом хотят бороться с нашей армейской авиацией, которая вылетает на уничтожение "Шахедов", — пояснил он.

В то же время Жданов подчеркнул, что зафиксированное излучение не свидетельствует об использовании ядерного оружия.

По его мнению, российские военные могли намеренно разместить в дроне или ракете элементы с радиоактивным загрязнением. Он предположил, что это может быть одним из вариантов так называемой "грязной бомбы", целью которой является не столько нанесение прямого ущерба, сколько создание паники среди населения.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

