РФ ударила по Днепру: вражеские беспилотники атаковали жилые кварталы

Кратко:
- Глава ОВА раскрыл первые подробности утреннего удара по городу
- Из-за прилета сильно пострадал жилой пятиэтажный дом
- Пострадала женщина
Утром в четверг, 21 мая, российская оккупационная армия снова атаковала Днепр. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БПЛА в направлении города. Подробности последствий атаки раскрыл глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Из-за удара изуродована квартира на пятом этаже пятиэтажного дома. Взрывной волной повреждены и несколько соседних домов – там вылетели окна.
Пострадала 58-летняя женщина. Медики оказали ей помощь на месте – она будет лечиться амбулаторно.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 20 мая российские оккупационные войска атаковали дронами ряд городов Украины. В частности, под удар попали Конотоп, Одесса, Вольнянск, Днепр. Есть разрушения и пострадавшие.
В ДТЭК сообщили, что враг атаковал энергетический объект в Одессе. В результате дронового удара без света остались десятки тысяч семей.
В ночь на 19 мая армия страны-агрессора РФ нанесли удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары, повреждено более 25 частных жилых домов и одна многоэтажка. Три человека получили травмы.
Также в ночь на 19 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив кровлю и окна. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Обошлось без пострадавших.
Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом"
СБУ зафиксировала повышенный уровень радиации на обломках российской ракеты, которую оккупанты установили на модернизированный ударный дрон "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля.
Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что использование ракеты Р-60 на "Шахедах" не является новой тактикой. По его словам, такие ракеты применяют для противодействия украинской армейской авиации, которая осуществляет перехват дронов.
"Это ракета "воздух-воздух" для борьбы с воздушными целями. Они таким образом хотят бороться с нашей армейской авиацией, которая вылетает на уничтожение "Шахедов", — пояснил он.
В то же время Жданов подчеркнул, что зафиксированное излучение не свидетельствует об использовании ядерного оружия.
По его мнению, российские военные могли намеренно разместить в дроне или ракете элементы с радиоактивным загрязнением. Он предположил, что это может быть одним из вариантов так называемой "грязной бомбы", целью которой является не столько нанесение прямого ущерба, сколько создание паники среди населения.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
