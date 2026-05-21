Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Океанический коллапс грозит заморозить Европу: эксперты бьют тревогу

Алексей Тесля
21 мая 2026, 02:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Самый сильный эффект от АМПЦ наблюдается над Северной Америкой и Европой.
Антарктида, ледник
Ученые сделали тревожное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

Вы узнаете:

  • АМПЦ переносит тепло и питательные вещества по планете
  • Самый сильный эффект ослабления АМПЦ наблюдается над Северной Америкой и Европой

Снижение выбросов серы и черного углерода делает воздух чище, но одновременно ослабляет Атлантическую меридиональную циркуляцию (АМПЦ), обусловив изменения климата.

Это своеобразный глобальный "конвейер" океанических течений, включающий Гольфстрим, пишет Daily Mail.

видео дня

АМПЦ переносит тепло и питательные вещества по планете, поддерживая климатическую стабильность. Но таяние ледников Гренландии добавляет пресную воду, а уменьшение аэрозольных частиц ускоряет нагрев Северного полушария. Это снижает разницу температур между полюсом и экватором и замедляет течение.

Исследователи оценивают, что только из-за чистого воздуха АМПЦ ослабнет примерно на 6% к 2050 году. Самый сильный эффект наблюдается над Северной Америкой и Европой. Полного коллапса пока не прогнозируют, но последствия для Европы могут быть серьёзными, вплоть до экстремальных морозов.

Отмечается, что очищение воздуха жизненно важно для здоровья людей, но спасение океанских течений требует параллельного масштабного сокращения выбросов парниковых газов.

Климатические изменения усиливают риск природных катастроф

По предварительным данным, глобальное потепление сделало экстремальные погодные явления, вызвавшие крупные пожары в Испании и Португалии, примерно в 40 раз более вероятными.

Исследование Всемирной метеорологической организации показало, что пожары, которые охватили около 500 тысяч гектаров на Пиренейском полуострове, были примерно на 30% интенсивнее, чем они могли бы быть при более стабильных климатических условиях без влияния изменения климата.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Другие новости:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука климат
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:52Украина
Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:05Война
Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозе

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозе

22:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

Последние новости

02:13

Океанический коллапс грозит заморозить Европу: эксперты бьют тревогу

00:52

"Проблема с ракетами": тревожное заявление ВСУ после массированного обстрела РФ

00:07

Удар по центру пилотов РФ: взорваны десятки "кадыровцев" вместе с командиром

20 мая, среда
23:07

Крупные НПЗ России останавливаются после мощных ударов БпЛА – Reuters

23:05

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
23:04

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

23:03

Можно ли спасти розу: что делать, если на листьях появились пятна

22:25

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозеФото

22:04

Важный успех на юге: появились детали зачистки Степногорска от россиян

Реклама
21:54

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

21:03

Как сказать "несущая стена" на украинском языке: ответ удивит многих

21:01

Вступление Украины в Евросоюз: Венгрия выдвинула Киеву условие для переговоров

20:53

Будет ли Европа заставлять Украину прекратить бить по России: эксперт дал прогнозВидео

20:47

Алина Гросу рассекретила имя новорожденного сына

20:27

Привлечете болезни и бедность: в какие дни недели нельзя мыть голову

20:13

Рост тарифов на коммуналку и скидки в платежках: к чему готовиться украинцам

19:48

Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

19:41

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:31

Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

19:25

Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

Реклама
19:23

Карабахский эпизод как часть биографии, которую пытаются переписать

19:10

Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринарыВидео

19:10

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессемнение

18:55

Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результатВидео

18:49

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

18:31

Самолет "призрак" без пилота пересек полстраны, а затем начался кошмар

18:30

Нужно ли целовать покойного в лоб: священник объяснил, как правильно прощатьсяВидео

18:29

Одна кнопка в авто снизит расход топлива: водителям раскрыли способ экономии

18:24

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

18:17

Уверенность Льва или спокойствие Козерога: в чём сила вашего знака зодиака

18:11

Удары по НПЗ запускают эффект домино - назван катастрофический сценарий для КремляВидео

18:01

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

17:37

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

17:28

ЕС почти полностью отказался от нефти РФ: кто все еще закупает ее у агрессора

17:24

Почему в неделе 7 дней: откуда взялся календарь, по которому живет весь мир

17:20

Китай "кинул" Россию: как Си Цзиньпин унизил Путина в Пекине и чего ждать Украине

17:15

Укусов можно не бояться: какие запахи отпугивают всех комаров

17:12

Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми рукамиВидео

16:42

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

16:39

Женщина хотела пересечь границу с "живыми драгоценностями": что нашли таможенникиФото

Реклама
16:37

Почему в саду на самом деле появляются лягушки: о чем сигнализирует экосистема

16:30

Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

16:23

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:16

Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и убивает мотивацию вступать в армию, - движение "Честная мобилизация"

16:00

Военнослужащих ТЦК, которые не были на фронте, отправят на ротации

15:54

Что нельзя делать в праздник 21 мая: строгие приметы и запреты

15:42

Буданов заставил Россию тратить миллиарды на пассивную оборону - бразильский офицер

15:41

Финалистка "Холостяка" оказалась с больнице: Цимбалюк отреагировал

15:40

У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

15:34

Гибель шоумена Максима Нелипы на фронте: появилось фото с его могилы

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять