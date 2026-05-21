Океанический коллапс грозит заморозить Европу: эксперты бьют тревогу

Ученые сделали тревожное открытие

Снижение выбросов серы и черного углерода делает воздух чище, но одновременно ослабляет Атлантическую меридиональную циркуляцию (АМПЦ), обусловив изменения климата.

Это своеобразный глобальный "конвейер" океанических течений, включающий Гольфстрим, пишет Daily Mail.

АМПЦ переносит тепло и питательные вещества по планете, поддерживая климатическую стабильность. Но таяние ледников Гренландии добавляет пресную воду, а уменьшение аэрозольных частиц ускоряет нагрев Северного полушария. Это снижает разницу температур между полюсом и экватором и замедляет течение.

Исследователи оценивают, что только из-за чистого воздуха АМПЦ ослабнет примерно на 6% к 2050 году. Самый сильный эффект наблюдается над Северной Америкой и Европой. Полного коллапса пока не прогнозируют, но последствия для Европы могут быть серьёзными, вплоть до экстремальных морозов.

Отмечается, что очищение воздуха жизненно важно для здоровья людей, но спасение океанских течений требует параллельного масштабного сокращения выбросов парниковых газов.

Климатические изменения усиливают риск природных катастроф

По предварительным данным, глобальное потепление сделало экстремальные погодные явления, вызвавшие крупные пожары в Испании и Португалии, примерно в 40 раз более вероятными.

Исследование Всемирной метеорологической организации показало, что пожары, которые охватили около 500 тысяч гектаров на Пиренейском полуострове, были примерно на 30% интенсивнее, чем они могли бы быть при более стабильных климатических условиях без влияния изменения климата.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

