Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

Кремль активизирует информационную кампанию против Украины, направленную на дискредитацию мобилизации и украинского руководства, предупредили в СЗР.

https://glavred.info/war/razvedka-slila-sekretnye-dokumenty-kremlya-chto-gotovit-rossiya-protiv-ukrainy-10766387.html Ссылка скопирована

Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине — СЗР назвала цели Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

РФ готовит новую ИПСО из-за провала наступления и проблем в экономике

Кремль стремится дискредитировать мобилизацию и руководство Украины

Для вбросов в Европе Россия задействует более 15 подконтрольных СМИ

Страна-агрессор Россия готовит новый этап информационно-психологической кампании, направленной на дестабилизацию ситуации внутри Украины и ослабление ее международной поддержки. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины со ссылкой на секретные российские документы, которые удалось получить.

В России принятие такого решения объясняют провалом весеннего наступления и обострением экономических проблем.

видео дня

По данным Службы внешней разведки, Администрация президента РФ обязала спецслужбы, МИД и пропагандистские СМИ максимально активизировать информационную кампанию в украинском и европейском информационном пространстве. В рамках этой работы управление АП РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству определило три ключевые темы для продвижения.

"Первое — дискредитация мобилизации в Украине и военного руководства, ответственного за комплектование сил обороны Украины. Эта задача является критической для них на фоне больших потерь россиян на фронте. Второе — дискредитация Президента Украины, его команды и членов семьи. Третье – недопущение второстепенности "медийного скандала вокруг А. Ермака и интервью Ю. Менделя". В Кремле считают этот кейс важным, однако таким, который был вытеснен из информационного пространства Европы из-за международных событий, в частности ситуации вокруг Ирана", – говорится в сообщении.

В разведке также предупреждают, что для создания общественного резонанса Россия планирует использовать поддельные документы, которые будут представляться как официальные, а также информационные вбросы. Отдельно предусмотрено создание пропагандистских "символических персонажей" для дискредитационных кампаний. Кроме того, российская сторона пытается привлекать к таким операциям бывших украинских чиновников, политиков и экспертов. По данным ведомства, первые попытки реализации этого сценария уже фиксируются как в Украине, так и за ее пределами.

Также отмечается, что для распространения материалов в западном медиапространстве планируется задействовать более 15 прокси-СМИ, среди которых называют L’Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy и CZ24news. Перечень не является окончательным и еще должен быть утвержден администрацией президента РФ.

"Полученные Службой внешней разведки материалы свидетельствуют, что Россия планирует только наращивать кампанию, расширять деструктивные нарративы и масштабировать аудиторию и географию распространения", — подытожили в разведке.

СВР / Инфографика: Главред

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в тыловых регионах Украины — Коваленко

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Россия наряду с воздушными ударами продолжит делать акцент на подрывной деятельности в тыловых регионах Украины. Речь идет об использовании агентурных сетей, вербовке людей для диверсий и терактов, а также других формах скрытого влияния.

Кроме того, по его словам, будут продолжаться информационно-психологические операции, направленные на дискредитацию Сил обороны Украины и распространение дезинформации о якобы значительных потерях и поражениях.

Таким образом, противник и в дальнейшем будет применять широкий комплекс инструментов для дестабилизации ситуации в тылу, воздействия на население и ослабления внутренней устойчивости государства, используя их в сочетании, как и раньше.

"Более того, сейчас они могут даже расширить масштабы этих действий. Ведь чем больше проблем возникает у россиян непосредственно в зоне боевых действий, тем активнее они пытаются компенсировать это террором в тылу Украины и давлением на гражданское население", — резюмирует он.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ГУР получило документы российского Генштаба, подтверждающие подготовку РФ к новым наступательным операциям и расширению мобилизации. В Киеве также предупредили о попытках Москвы втянуть Беларусь в реализацию военных сценариев. Доля безвозвратных потерь в российской армии при этом уже приближается к 60%.

Как ранее сообщал Главред, в разведке Эстонии заявили о попытке Кремля использовать мирные переговоры для выигрыша времени и восстановления контактов с США без реального намерения завершать войну. Аналитики считают, что Москва параллельно пытается ослабить санкционное давление и подготовиться к новому этапу противостояния с Западом.

Отметим, в разведке ранее предупреждали о подготовке России к серии массированных ударов по Украине с применением сотен дронов и десятков ракет. По данным МИД, РФ может осуществлять до семи комбинированных атак в месяц. В Киеве подчеркивали, что Кремль одновременно меняет и тактику информационного давления, пытаясь посеять панику среди гражданского населения.

Другие новости:

Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред