Удары по Украине резко усилятся: разведка предупредила об угрозе и планах РФ

Юрий Берендий
17 апреля 2026, 13:06
По данным разведки, Россия готовится к серии массированных атак на Украину с применением сотен дронов и десятков ракет, которые могут происходить регулярно.
Удары по Украине резко усилятся: разведка предупредила об угрозе и планах РФ
В разведке предупредили о новой угрозе и планах РФ

О чем идет речь в материале:

  • Россия планирует наносить массированные удары по Украине 7 раз в месяц
  • Новая атака может произойти уже в ближайшее время

Страна-агрессор Россия готовится интенсифицировать массированные комбинированные удары по Украине с применением ракет и дронов. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига со ссылкой на данные разведки, передает Интерфакс-Украина.

Во время публичной дискуссии ADF-Talks в рамках Анталийского дипломатического форума глава МИД сообщил подробности о возможных будущих атаках. По его словам, Россия планирует применять комбинированную тактику, одновременно используя сотни дронов и десятки ракет.

Он отметил, что, по информации украинской разведки, подготовка к таким массированным ударам продолжается, они могут произойти уже в ближайшее время.

Сибига добавил, что под масштабной атакой подразумевается использование не менее 400 беспилотников вместе с не менее чем 20 ракетами.

"И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц", – отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что в настоящее время украинская система противовоздушной обороны способна уничтожать до 90% воздушных целей во время подобных атак.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь и утром 17 апреля российские войска совершили массированную атаку на украинские города. Под ударами российских ракет и дронов оказались Харьковская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Сумская и Херсонская области.

В то же время Россия изменила тактику воздушных ударов, перейдя к многоволновым атакам, растянутым во времени. Их цель — истощить украинскую противовоздушную оборону и держать гражданское население в состоянии постоянной опасности, отмечают аналитики Института изучения войны.

Накануне, в ночь на 16 апреля, российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В результате удара погиб 11-летний Максим Веремчук, ученик пятого класса Детской инженерной академии, которого убило прямо в собственной постели.

О личности: Андрей Сибига

Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

