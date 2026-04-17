Новый фокус США: Трамп рассказал, что сейчас важнее переговоров по Украине

США сейчас сосредоточены на Иране, а не на войне в Украине. Впрочем, в Белом доме считают, что Киев "движется вперед".
Президент США Дональд Трамп открыто признал, на чем сейчас сфокусировано его внимание, и это не Украина, передает Forbes.
На прямой вопрос о мирных переговорах президент США не дал конкретного ответа.
"Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет", - заявил американский лидер.
По словам Трампа, Иран сейчас в приоритете.
"Сейчас мы очень сосредоточены на Иране, смотрим, сможем ли мы это завершить", - сказал он.
Президент США подчеркнул, что соглашение с Ираном будет "без ядерного оружия". Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают - и это он считает позитивными сигналами.
Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана. По его словам, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и "Хезболлу".
На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.
"Все они важны. То есть это не вопрос одного раунда. Все они являются следующими", - сказал президент США.
Как писал Главред, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что после завершения перемирия боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится заключить мир с Россией и не возьмет на себя ответственность за такое решение.
"Мы стремимся к устойчивому миру. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло", — сказал он.
Руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что в РФ рассматривают как минимум три варианта развития войны против Украины. Планы Москвы варьируются от попыток постепенного замораживания до перехода к гибридной войне со странами НАТО.
Президент США Дональд Трамп уверен в скором достижении договоренностей о прекращении войны в Украине. Он подчеркнул свой опыт урегулирования международных конфликтов и заявил: "Я урегулировал восемь войн, девятая на подходе".
