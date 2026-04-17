Новый фокус США: Трамп рассказал, что сейчас важнее переговоров по Украине

Анна Ярославская
17 апреля 2026, 11:46
Белый дом сменил свои приоритеты.
Дональд Трамп, США
Дональд Трамп уклонился от ответа о переговорах по Украине / Коллаж: Главред, фото: war.gov, ОП

Главные тезисы Трампа:

  • США сейчас сосредоточены на Иране
  • Конкретного ответа по Украине президент США не дал
  • Приоритет Белого дома — возможное соглашение с Ираном

США сейчас сосредоточены на Иране, а не на войне в Украине. Впрочем, в Белом доме считают, что Киев "движется вперед".

Президент США Дональд Трамп открыто признал, на чем сейчас сфокусировано его внимание, и это не Украина, передает Forbes.

На прямой вопрос о мирных переговорах президент США не дал конкретного ответа.

"Украина движется вперед. Я бы хотел, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине гибнет много людей. Посмотрим, что будет", - заявил американский лидер.

По словам Трампа, Иран сейчас в приоритете.

"Сейчас мы очень сосредоточены на Иране, смотрим, сможем ли мы это завершить", - сказал он.

Президент США подчеркнул, что соглашение с Ираном будет "без ядерного оружия". Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают - и это он считает позитивными сигналами.

Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана. По его словам, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и "Хезболлу".

На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.

"Все они важны. То есть это не вопрос одного раунда. Все они являются следующими", - сказал президент США.

Смотрите видео - Трамп объяснил, чем сейчас занимается Вашингтон вместо Украины:

Мирные переговоры по Украине - последние новости

Как писал Главред, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что после завершения перемирия боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится заключить мир с Россией и не возьмет на себя ответственность за такое решение.

"Мы стремимся к устойчивому миру. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло", — сказал он.

Руководитель ЦПД при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что в РФ рассматривают как минимум три варианта развития войны против Украины. Планы Москвы варьируются от попыток постепенного замораживания до перехода к гибридной войне со странами НАТО.

Президент США Дональд Трамп уверен в скором достижении договоренностей о прекращении войны в Украине. Он подчеркнул свой опыт урегулирования международных конфликтов и заявил: "Я урегулировал восемь войн, девятая на подходе".

Об источнике: Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

война в Украине новости США Дональд Трамп война России и Украины
Удары по Украине резко усилятся: разведка предупредила об угрозе и планах РФ

Кремль готовится "раскачивать" ЕС и НАТО: на какую операцию "подбили" Путина

Новый фокус США: Трамп рассказал, что сейчас важнее переговоров по Украине

Реклама

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

