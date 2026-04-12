В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

Юрий Берендий
12 апреля 2026, 15:15
В Кремле заявили, что после окончания перемирия боевые действия продолжатся, а возможность мира связывают с принятием Украиной циничных условий России.
В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами
Песков назвал циничные условия России для завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Песков назвал условия для завершения войны
  • Пресс-секретарь Кремля заявил, что противоречия между Украиной и РФ на переговорах заключаются в "нескольких километрах"

В Кремле сделали новые циничные заявления о возможности продления срока действия пасхального перемирия и выдвинули ультимативные угрозы Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что после завершения перемирия боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится заключить мир с Россией и не возьмет на себя ответственность за такое решение.

"Мы стремимся к устойчивому миру. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло", — сказал он.

Песков также подчеркнул, что так называемая "специальная военная операция" продолжится после завершения режима тишины. В то же время он назвал пасхальное перемирие гуманитарным шагом со стороны военного преступника и диктатора Владимира Путина, не упомянув, что Украина еще в начале апреля инициировала такое предложение, но не получила ответа от России.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что российские военные остаются начеку из-за риска возможных провокаций со стороны ВСУ. При этом он не стал комментировать официальные сообщения украинского Генштаба о 2299 случаях нарушения режима прекращения огня с 16:00 11 апреля.

Комментируя слова вице-президента США Джей Ди Венса о том, что переговоры по Украине сводятся к спору за несколько квадратных километров, Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о территориях Донецкой области.

По его словам, России якобы осталось занять около 17–18% региона, что позволит выйти на его административные границы.

"Это действительно считанные километры, грубо говоря, там 18–17% (так называемой, — ред.) "Донецкой народной республики", которую нам осталось освободить, и это будет означать выход на административные границы", — сказал Песков.

Он также напомнил, что подобные заявления ранее делал диктатор Владимир Путин, и добавил, что российские войска якобы продолжают продвижение.

По словам представителя Кремля, после достижения этих рубежей может начаться сложный переговорный процесс, в рамках которого стороны будут определять условия урегулирования.

"В любом случае речь будет идти об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах", – добавил он.

Песков добавил, что в ходе длительного переговорного процесса предстоит определить все детали урегулирования конфликта с украинской стороной.

В то же время он отметил, что переговоры по Украине пока остаются приостановленными, но российская сторона объясняет это занятостью американских партнеров.

"Сейчас этот (украинский, – ред.) трек на паузе. Мы с пониманием относимся к такой загруженности наших американских визави", – резюмирует Песков.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Кремле начали настаивать на предоставлении России гарантий безопасности, заявляя, что без этого достичь урегулирования войны невозможно. Соответствующую позицию озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В то же время Украина выступила с инициативой продлить пасхальный режим прекращения огня и передала это предложение российской стороне. Как отметил президент Владимир Зеленский, режим тишины в небе и на фронте возможен только при условии взаимных шагов со стороны противника.

По его словам, Украина готова соблюдать перемирие на Пасху, но определены четкие правила реагирования на возможные нарушения. Так, украинские военные будут отвечать зеркально в зависимости от действий российской армии.

война в Украине мирное урегулирование Дмитрий Песков новости Украины мирные переговоры
