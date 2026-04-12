'Мы дождались своей весны': супруги Зеленские поздравили украинцев с Пасхой

Супруги Зеленские поздравили украинцев с Пасхой / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

О чем говорится в поздравлении:

Именно на Пасху, как никогда, сильна вера

Сегодня украинцы не только верят в чудо, но и творят чудеса сами ежедневно

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской поздравили украинцев с Пасхой, записав видеообращение в Софийском соборе. Обращение было опубликовано 12 апреля.

"Бог среди города – и он не пошатнется" - эти слова запечатлены здесь, над нашей Орантой, в нашей великой Софии", - сказала Елена Зеленская. видео дня

Президентская чета отметила, что эти слова наделены необычайной силой, которую украинцы ощущают более полутора тысяч дней борьбы за жизнь, в которой непоколебимы наша Украина, наша столица, наши люди и наша вера.

Владимир Зеленский подчеркнул, что противостояние происходит не только на фронте, но и на уровне духа и ценностей - между правдой и ложью, верой и отчаянием, надеждой и безысходностью. По его словам, переживать такие времена непросто, особенно когда будущее кажется неопределённым.

По словам первой леди, в такие моменты именно Пасха и ее смыслы подсказывают, как не опускать руки и где найти свет, чтобы не заблудиться.

"Эти ответы, эти знаки - рядом с нами. В наших близких, в наших семьях, в наших людях. В каждом поступке, взгляде, объятиях, в каждом сообщении и в каждом слове поддержки. В наших "ты как?". "Не бойся". "Я рядом"."Береги себя". "Все будет хорошо". Вот этот свет, свет в наших людях, обогащает нас силой, чтобы держаться как одна большая семья. Семья-Украина", - подчеркнула президентская чета.

Глава государства отметил, что именно таким образом вместе украинцы преодолели зиму - самую тяжелую в истории нашего государства, но которая проиграла, и холод бесчестно отступил.

"Мы дождались своей весны. И сегодня вместе отмечаем свою Пасху. Пятый год подряд мы делаем это, несмотря на боль, все испытания и зло, что окружает нашу землю. Делая это, доказываем, что украинцы всегда остаются украинцами. И никакая война этого не сотрет, поэтому этот день для нас всегда о семье, тепле собственного дома, о детском смехе в нем. Ради того, чтобы этот смех звучал, тысячи украинцев на фронте защищают Украину и свои семьи", - сказал Зеленский.

Первая леди отметила, что какие бы темные тучи ни затягивали небо, украинцы сохраняют свою идентичность и семейные традиции: каждый год готовятся, собирают пасхальные корзины, расписывают писанки, пекут паски, украшают свой дом, сажают деревья и цветы. И все это совсем не про еду или декор, а про народ, который стремится, чтобы вокруг расцветала жизнь.

Украинский президент подчеркнул, что это и есть тот самый смысл, которым наполнена Пасха для всех нас. Так было во все века, в течение которых стоит София Киевская.

"Так и сегодня, когда Украина стоит твердо, упорно, непоколебимо, зная ради кого и ради чего. Чтобы на смену пятой Пасхе во времена войны пришла первая мирная Пасха на всей нашей земле для всех наших людей. Когда пасхальный звон не нарушит сирена тревоги. Когда отступит зима и все зло с нашей земли, и все дождутся своих - с фронта, плена, оккупации. Когда любимые рядом, и внуки на руках наших родителей, и мы снова за одним столом", - сказали Зеленские.

Президент отметил, что за это стоит бороться, и Украина делает это уже 1509 дней. И именно на Пасху, как никогда, сильна вера - в победу мира над войной.

"Полагаемся не только на небесные силы, но и на наши Силы безопасности и обороны. Верим одинаково в Божью милость и нашу смелость. Надеемся на заступничество нашей Оранты и меткость нашей дальнобойности. Сегодня украинцы не только верят в чудо, но и творят чудеса сами ежедневно, собственноручно своими поступками, работой, мужеством, самоотдачей, силой духа", - подчеркнул Зеленский.

Первая леди и президент пожелали, чтобы каждый, кто помогает и ищет, всегда находил, каждый, кто в пути, всегда его преодолевал, и каждый, кто делает для Украины все возможное, не терял веры в то, что все возможно.

"Мы искренне поздравляем вас с этим великим светлым днем. Всех невероятных людей. Невероятных детей, не по возрасту мужественных мальчиков и девочек, которые не разучились верить в добро. Наших матерей и отцов. Все наши города и села, которые заслужили мирную жизнь. Увидьте спокойные дни и ночи, торжество справедливости, света, правды и победу мира на всей нашей земле. Пусть будет так. Пусть будет мир. И будет Украина!" - заявили Владимир и Елена Зеленские.

Как РФ может использовать перемирие – мнение эксперта

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал в комментарии 24 каналу, что Россия может использовать перемирие для подготовки новых массированных атак. В то же время за короткое время оккупанты не смогут провести серьезную перегруппировку сил, ведь переброска подразделений занимает как минимум неделю.

По его словам, несколько дней затишья не изменят ситуацию на фронте, но могут дать врагу возможность подготовить ударные дроны, подвезти боеприпасы и воспользоваться ослаблением украинских ударов.

Перемирие на Пасху - новости по теме

Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в войне против Украины, которое, по его заявлению, должно действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года. Военному руководству РФ было поручено прекратить боевые действия, при этом оставаясь готовыми к возможным провокациям.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к такому шагу и ранее неоднократно предлагала введение режима тишины на Пасху.

По данным Генштаба ВСУ, украинские Силы обороны по приказу президента должны обеспечить соблюдение режима тишины на суше, в море и в воздухе. В то же время Украина будет соблюдать перемирие только в зеркальном формате в случае взаимных действий со стороны РФ.

