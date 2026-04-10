Перемирие на Пасху: Зеленский отреагировал на заявление Путина

Руслан Иваненко
10 апреля 2026, 01:12
Зеленский подчеркнул, что общество ожидает реальных шагов к миру и деэскалации конфликта.
Президент подчеркнул важность обеспечения безопасности граждан в праздничный период / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

  • Украина готова к пасхальному перемирию
  • Зеленский заявил о зеркальных шагах
  • Акцент на безопасность граждан в праздники

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. Соответствующую позицию глава государства обнародовал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", – написал он.

Президент отметил важность безопасности граждан в праздничный период и подчеркнул, что общество ожидает реальных шагов к миру.

"Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", – добавил Зеленский.

Пасхальное перемирие — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи.

Кроме того, 30 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на перемирие с Россией на период пасхальных праздников, в частности 12 апреля.

Напомним, что 9 апреля в Кремле заявили, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не принимал никаких решений по этому вопросу. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Читайте также:

01:12Война
"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

00:17Спорт
Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Гороскоп на сегодня, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп на сегодня, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Последние новости

02:02

Что на самом деле клали украинцы в пасхальную корзину 300 лет назад: список удивит

01:12

Перемирие на Пасху: Зеленский отреагировал на заявление Путина

00:17

"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

00:04

Градусы пойдут вверх, но есть нюанс: что подготовила погода для Днепра на Пасху

09 апреля, четверг
23:00

Перец будет хорошо расти: эксперт рассказал о 3 простых шагах перед пересадкойВидео

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
22:43

Бордер-колли или пудель: кто возглавил список самых умных собак в мире

22:14

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:11

Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

22:06

Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

Реклама
21:49

Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреляФото

21:41

Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

21:39

Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:38

"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

20:28

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:21

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

20:06

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

20:05

"Собирала чемоданы раз 15": звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

19:46

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

19:34

Украину засыплет снегом: в регионы возвращается настоящая зима

Реклама
19:34

Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

19:18

Дедлайн до конца апреля: Зеленский рассказал, на какие три города нацелилась РФ

19:11

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

19:10

Почему Трамп проиграл войну с Ираном: Эйдман назвал причинумнение

18:29

Мощная магнитная буря будет "трусить" страну: известна дата

18:28

Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

18:08

"Впервые говорю": Слава Демин раскрыл свои доходы

18:05

Дарит любовь: муж Лорак не может покупать ей подарки

17:49

Орбан 2.0 или надежда для ЕС: что говорил лидер оппозиции Венгрии о РФ, Украине и войне

17:36

Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз

17:27

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

17:25

Девочка, пережившая нападение акулы, зашла в воду: зачем она вернуласьВидео

17:23

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: в DeepState обновили карту

17:19

Звезду сериала "Королева ночи" арестовали во время облавы в Турции — детали

16:48

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего на пасхальном яйце кролика за 9 с

16:43

Мужчина зашел на чердак и был удивлен: такого никто не ожидал

16:42

Где отдохнуть на выходных: 12 мест в Украине, которые стоит увидеть

16:24

Макияж продержится целый день: простые лайфхаки от бьюти-блогершиВидео

16:05

"Белая полоса" уже на подходе: кому из знаков зодиака вскоре улыбнется удача

16:04

Ударит мороз до -5: Львовщину накроют опасные метеоявления

Реклама
15:29

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

15:27

Больная раком российская блогерша Лерчек побрилась налысо: грустное видеоВидео

15:09

Хозяйка не поверила глазам: глухой кот начал "общаться" с нейВидео

15:01

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

14:59

Спустя 20 лет после смерти мужа: Аурика Ротару сделала заявление о личном

14:56

Смерть Мэттью Перри: обнародовано наказание виновной в смерти актера

14:28

Когда идти на кладбище и нужно ли оставлять паски и крашенки - ответ протоиереяВидео

14:24

В украинском языке нет слова "картавый": как назвать тех, кто не произносит звук "р"

14:02

Работник ресторана нашел $10 000 в туалете: что он поспешил сделатьВидео

13:54

10 апреля - Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день

