Перемирие на Пасху: Зеленский отреагировал на заявление Путина

Зеленский подчеркнул, что общество ожидает реальных шагов к миру и деэскалации конфликта.

https://glavred.info/war/peremirie-na-pashu-zelenskiy-otreagiroval-na-zayavlenie-putina-10755584.html Ссылка скопирована

Президент подчеркнул важность обеспечения безопасности граждан в праздничный период



Украина готова к пасхальному перемирию

Зеленский заявил о зеркальных шагах

Акцент на безопасность граждан в праздники

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. Соответствующую позицию глава государства обнародовал в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.

видео дня

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", – написал он.

Президент отметил важность безопасности граждан в праздничный период и подчеркнул, что общество ожидает реальных шагов к миру.

"Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", – добавил Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи.

Кроме того, 30 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на перемирие с Россией на период пасхальных праздников, в частности 12 апреля.

Напомним, что 9 апреля в Кремле заявили, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не принимал никаких решений по этому вопросу. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред