Перемирие на Пасху: Зеленский отреагировал на заявление Путина

Кратко:
- Украина готова к пасхальному перемирию
- Зеленский заявил о зеркальных шагах
- Акцент на безопасность граждан в праздники
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности государства к введению перемирия на период пасхальных праздников. Соответствующую позицию глава государства обнародовал в своем Telegram-канале.
По его словам, Украина и ранее демонстрировала готовность к взаимным шагам ради деэскалации.
"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", – написал он.
Президент отметил важность безопасности граждан в праздничный период и подчеркнул, что общество ожидает реальных шагов к миру.
"Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", – добавил Зеленский.
Пасхальное перемирие — последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин объявил перемирие в войне против Украины в связи с приближением праздника Пасхи.
Кроме того, 30 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на перемирие с Россией на период пасхальных праздников, в частности 12 апреля.
Напомним, что 9 апреля в Кремле заявили, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пока не принимал никаких решений по этому вопросу. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
