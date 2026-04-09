"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

Удары по врагу существенно влияют на переговорный процесс, укрепляя позиции Украины и меняя характер будущих переговоров, отметил Буданов.

Буданов сделал откровенное заявление о новых переговорах с РФ

Успешные удары по российским нефтяным терминалам влияют на ход мирных переговоров

Украина делает все для укрепления своей переговорной позиции

Удары по российским нефтяным терминалам влияют на переговорный процесс. Во время следующего раунда мирных переговоров можно ожидать "много нового" от российской стороны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, передает Укринформ.

В ответ на вопрос журналиста он подтвердил, что такие удары, безусловно, сказываются на переговорах.

"На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много нового. В любом случае это значительно укрепляет нашу позицию и не делает ее, как говорится, слабой. Мы должны делать все для того, чтобы наша победная позиция укреплялась. И любые средства для достижения цели оправданы и правильны", — резюмирует глава Офиса президента.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не демонстрирует заинтересованности в реальном завершении войны против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Вице-президент США Джей Ди Венс во время официального визита в Венгрию, комментируя ход войны, отметил, что в настоящее время стороны фактически борются за контроль над"несколькими километрами территорий".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев при посредничестве США официально обратился к России с предложением организовать пасхальное перемирие.

О личности: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

