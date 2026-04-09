Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

Юрий Берендий
9 апреля 2026, 20:28обновлено 9 апреля, 21:22
Удары по врагу существенно влияют на переговорный процесс, укрепляя позиции Украины и меняя характер будущих переговоров, отметил Буданов.
Буданов сделал откровенное заявление о новых переговорах с РФ / Коллаж: Главред, фото: Telegram/@umerov_rustem, УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Успешные удары по российским нефтяным терминалам влияют на ход мирных переговоров
  • Украина делает все для укрепления своей переговорной позиции

Удары по российским нефтяным терминалам влияют на переговорный процесс. Во время следующего раунда мирных переговоров можно ожидать "много нового" от российской стороны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, передает Укринформ.

В ответ на вопрос журналиста он подтвердил, что такие удары, безусловно, сказываются на переговорах.

видео дня

"На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много нового. В любом случае это значительно укрепляет нашу позицию и не делает ее, как говорится, слабой. Мы должны делать все для того, чтобы наша победная позиция укреплялась. И любые средства для достижения цели оправданы и правильны", — резюмирует глава Офиса президента.

Кирилл Буданов
Буданов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не демонстрирует заинтересованности в реальном завершении войны против Украины. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Вице-президент США Джей Ди Венс во время официального визита в Венгрию, комментируя ход войны, отметил, что в настоящее время стороны фактически борются за контроль над"несколькими километрами территорий".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев при посредничестве США официально обратился к России с предложением организовать пасхальное перемирие.

Другие новости:

О личности: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. – до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование новости Украины Кирилл Буданов мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:54Мир
"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:28Война
Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

20:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Последние новости

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:38

"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

20:28

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:21

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

20:06

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
20:05

"Собирала чемоданы раз 15": звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

19:46

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

19:34

Украину засыплет снегом: в регионы возвращается настоящая зима

19:34

Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

Реклама
19:18

Дедлайн до конца апреля: Зеленский рассказал, на какие три города нацелилась РФ

19:11

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

19:10

Почему Трамп проиграл войну с Ираном: Эйдман назвал причинумнение

18:29

Мощная магнитная буря будет "трусить" страну: известна дата

18:28

Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

18:08

"Впервые говорю": Слава Демин раскрыл свои доходы

18:05

Дарит любовь: муж Лорак не может покупать ей подарки

17:49

Орбан 2.0 или надежда для ЕС: что говорил лидер оппозиции Венгрии о РФ, Украине и войне

17:36

Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз

17:27

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

17:25

Девочка, пережившая нападение акулы, зашла в воду: зачем она вернуласьВидео

Реклама
17:23

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: в DeepState обновили карту

17:19

Звезду сериала "Королева ночи" арестовали во время облавы в Турции — детали

16:48

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего на пасхальном яйце кролика за 9 с

16:43

Мужчина зашел на чердак и был удивлен: такого никто не ожидал

16:42

Где отдохнуть на выходных: 12 мест в Украине, которые стоит увидеть

16:24

Макияж продержится целый день: простые лайфхаки от бьюти-блогершиВидео

16:05

"Белая полоса" уже на подходе: кому из знаков зодиака вскоре улыбнется удача

16:04

Ударит мороз до -5: Львовщину накроют опасные метеоявления

15:29

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

15:27

Больная раком российская блогерша Лерчек побрилась налысо: грустное видеоВидео

15:09

Хозяйка не поверила глазам: глухой кот начал "общаться" с нейВидео

15:01

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

14:59

Спустя 20 лет после смерти мужа: Аурика Ротару сделала заявление о личном

14:56

Смерть Мэттью Перри: обнародовано наказание виновной в смерти актера

14:28

Когда идти на кладбище и нужно ли оставлять паски и крашенки - ответ протоиереяВидео

14:24

В украинском языке нет слова "картавый": как назвать тех, кто не произносит звук "р"

14:02

Работник ресторана нашел $10 000 в туалете: что он поспешил сделатьВидео

13:54

10 апреля - Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день

13:42

Украина ежегодно теряет более $1 млрд из-за зависимости от импорта удобрений - партнер АГТ Горбуненко

13:35

Не мог выступать из-за двух диагнозов: Козловский сделал признание

Реклама
13:33

Без глазури и начинок: как должна выглядеть традиционная украинская паскаВидео

13:18

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

13:14

"Я полюбил": актер-воин рассказал, как ушел от жены

12:44

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

12:32

Битва за космос: Россия захотела "суверенных территорий" на Луне

12:20

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

12:12

О нагаре можно забыть: как отмыть индукционную плиту до блеска за несколько минут

12:05

Внук Софии Ротару сильно сдал: как он сейчас выглядит

12:00

Геополитический прорыв: Семиволос – о том, как кризис на Ближнем Востоке усиливает позиции Украинымнение

11:52

Украину накрыли заморозки и мокрый снег: синоптик сказала, потеплеет ли на Пасху

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять