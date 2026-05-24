Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

Анна Косик
24 мая 2026, 10:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президент рассказал об общей ситуации в стране после массированной атаки.
орешник, зеленский
Подробности ночного удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщил Зеленский:

  • Основной целью ночной атаки РФ был город Киев
  • Враг ударил по объекту водоснабжения Украины
  • Россия атаковала Белую Церковь "Орешником"

24 мая с ночи всюду, где нужно, работают спасатели и соответствующие службы по ликвидации последствий атаки страны-агрессорки России. Все раненые получат необходимую помощь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в настоящее время известно о по меньшей мере 83 пострадавших. Есть и погибшие.

видео дня

"Тяжелый был удар – ракет разных типов 90, из них много баллистики – 36.600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже слово "ура" нормально произнести может, зато запустил три ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Также он запустил свой "Орешник" против Белой Церкви.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
РС-26 / Инфографика: Главред

"Реально неадекваты. Важно, чтобы это для России не оставалось без последствий. Сегодня каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни. Мы делаем все, чтобы установить мир и защитить людей. И важно, чтобы Украина была не наедине. Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы, и от других, чтобы этот старый Орешник в Москве произнес слово "мир"", – добавил глава государства.

Какую новую тактику атак на Украину готовит РФ

Главред писал, что, по словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", российские войска будут пытаться в ближайшее время создавать новые маршруты полета, а также искать другую стратегию и тактику для повышения эффективности применения "Шахидов".

Он добавил, что россияне уже видят развитие украинской противовоздушной обороны и систем перехвата дронов, из-за чего уровень сбиваемых беспилотников стал для них критически высоким.

Удар по Украине 24 мая — что известно

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Впоследствии советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что россияне запустили ядерную ракету "Орешник" без ядерной БЧ по Белоцерковщине, чтобы напугать украинцев и мир.

Также стало известно, что в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России война в Украине Воздушные Силы ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Все объекты поражены": после удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

"Все объекты поражены": после удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

12:03Война
Почти 700 вражеских целей: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

Почти 700 вражеских целей: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

11:53Украина
"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

10:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Последние новости

12:03

"Все объекты поражены": после удара "Орешника" в Белой Церкви горели три гаража

11:53

Почти 700 вражеских целей: в ВС рассказали об особенностях ночного обстрела РФ

11:51

Гороскоп на неделю: Овнам — успех в работе, а Тельцам — прибыль и повышение

11:13

"Саня, не играй": роскошная жена Усика эмоционально поддержала боксера во время бояВидео

10:44

Почему нельзя рассказывать сны до полудня — народные приметы

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
10:34

"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

10:32

Действительно ли РФ ударила "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах ответили

10:18

Украинские дроны нанесли мощный удар по российской нефтеперекачивающей станции

10:17

"Не прощу этот крик детей": украинские звезды пострадали от атаки РФ на КиевВидео

Реклама
09:53

Стоит ли ожидать скачка курса валют в июне: эксперт рассказал, что будет с долларом и евро

09:37

Идеальная бюджетная закуска из кабачка: рецепт очень простой и быстрый

09:27

Гороскоп на завтра, 25 мая: Стрельцам — обида, Львам — перемены

09:16

В Германии "перерисовали" карту Украины и поделили ее на новые части: почему и когдаВидео

08:49

ВСУ нанесли удар по объектам противника на ВОТ: в Луганске масштабно горит нефтебазаВидео

08:37

РФ запустила "Орешник" по Киевщине и ударила по многоэтажке в ЧеркассахФото

08:10

Ядерные учения в Беларуси стали важным сигналом для двух стран: Денисенко назвал причинумнение

07:38

Киев в огне после атаки РФ: разрушения по всей столице, есть пострадавшие и жертваФото

05:10

Сбудутся все заветные мечты: четырех знаков зодиака ждет особенный день

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

03:41

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

Реклама
02:57

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

02:30

Как выбрать цвет забора для дома: дизайнеры назвали худшие оттенки

02:14

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

01:20

Женщина увидела ад и рассказала о загробной жизни: леденящие подробности

23 мая, суббота
23:59

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

23:05

РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

22:34

Угроза штурма и десанта: прогноз атаки РФ еще двух областей Украины

22:16

Гороскоп на завтра, 24 мая: Тельцам — сюрприз, Стрельцам — сильные эмоции

21:34

Проезд по 30 гривен: эксперт объяснил, почему новые тарифы "уничтожат" транспорт Киева

21:32

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

20:34

Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

20:32

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

19:58

Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х

19:33

Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

19:10

Коваленко предупредил о новой тактике РФ с массированными ударами по Украинемнение

18:59

Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

18:51

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:42

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

18:41

Почему опадает и сохнет завязь на томатах: большинство совершает одну ошибку

18:31

Кондиционер больше не нужен: хитрый способ избавиться от жары в домеВидео

Реклама
18:22

У собак совершенно разных пород появился щенок, которого никто не ожидалВидео

17:56

Пример для Киева: где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте

17:39

Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигурыВидео

17:34

Ценит свободу превыше всего: 4 знака зодиака, которым сложно строить отношения

17:26

Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

17:23

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

17:18

Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секретВидео

17:08

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

17:03

Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

16:38

"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять