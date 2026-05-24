"Реально неадекваты": Зеленский прокомментировал удар "Орешником" по Белой Церкви

Президент рассказал об общей ситуации в стране после массированной атаки.

Подробности ночного удара по Украине

Что сообщил Зеленский:

Основной целью ночной атаки РФ был город Киев

Враг ударил по объекту водоснабжения Украины

Россия атаковала Белую Церковь "Орешником"

24 мая с ночи всюду, где нужно, работают спасатели и соответствующие службы по ликвидации последствий атаки страны-агрессорки России. Все раненые получат необходимую помощь.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в настоящее время известно о по меньшей мере 83 пострадавших. Есть и погибшие.

"Тяжелый был удар – ракет разных типов 90, из них много баллистики – 36.600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже слово "ура" нормально произнести может, зато запустил три ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Также он запустил свой "Орешник" против Белой Церкви.

РС-26 / Инфографика: Главред

"Реально неадекваты. Важно, чтобы это для России не оставалось без последствий. Сегодня каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни. Мы делаем все, чтобы установить мир и защитить людей. И важно, чтобы Украина была не наедине. Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы, и от других, чтобы этот старый Орешник в Москве произнес слово "мир"", – добавил глава государства.

Какую новую тактику атак на Украину готовит РФ

Главред писал, что, по словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш", российские войска будут пытаться в ближайшее время создавать новые маршруты полета, а также искать другую стратегию и тактику для повышения эффективности применения "Шахидов".

Он добавил, что россияне уже видят развитие украинской противовоздушной обороны и систем перехвата дронов, из-за чего уровень сбиваемых беспилотников стал для них критически высоким.

Удар по Украине 24 мая — что известно

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Впоследствии советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что россияне запустили ядерную ракету "Орешник" без ядерной БЧ по Белоцерковщине, чтобы напугать украинцев и мир.

Также стало известно, что в Шевченковском районе Киева зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

