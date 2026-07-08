Что предвещают приметы 9 июля: на какие признаки природы стоит обратить внимание

Приметы 9 июля: по этим приметам наши предки предсказывали будущую погоду. Что предвещают дождь, роса и солнечное утро

https://glavred.info/primety/shcho-vishchuyut-prikmeti-9-lipnya-na-yaki-znaki-prirodi-varto-zvernuti-uvagu-10779002.html Ссылка скопирована

Приметы на 9 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Народные приметы 9 июля и их значение

Какая погода сулит щедрый урожай

Какие традиции сохранились до наших дней

9 июля в народном календаре связывали не только с церковным чествованием святых, но и с многочисленными приметами, по которым наши предки пытались предсказать погоду, урожай и ход лета. Особое внимание в этот день уделяли росе, дождю и состоянию неба. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает ТСН, по новоюлианскому календарю 9 июля православные верующие чтят память святого великомученика Панкратия, епископа Тавроменийского, а по старому стилю в этот день поминают преподобного Давида Солунского. В то же время в народной традиции эта дата известна прежде всего своими погодными приметами и обычаями.

видео дня

Народные приметы на 9 июля

Наши предки верили, что природа в этот день способна подсказать, какой будет вторая половина лета.

Основные приметы 9 июля:

тихая, ясная и тёплая погода предвещает стабильное лето и щедрый урожай;

сильная утренняя роса обещает жаркий и сухой период;

дождь в этот день считался признаком затяжного, влажного и нестабильного лета.

Именно эти природные явления крестьяне внимательно наблюдали с утра, ведь от них, согласно народным поверьям, зависели предстоящие полевые работы и урожай.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Чего нельзя делать 9 июля

Согласно народным поверьям, 9 июля не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Также нежелательно одалживать деньги, начинать важные новые дела или вступать в конфликты. Считалось, что ссоры и оскорбительные слова могут принести финансовые потери и неудачи.

В народе этот день называли "Ягодником", ведь именно в это время люди массово отправлялись в лес собирать чернику. Верили, что ягоды, собранные 9 июля, обладают особой силой и могут подарить здоровье, красоту и жизненную энергию.

По церковной традиции верующие молятся святому великомученику Панкратию, прося укрепления в вере, духовной поддержки, здоровья и Божьей защиты для себя и своих близких.

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред