Несколько очагов огня на НПЗ: дроны взорвали топ-завод РФ за 1100 км

На месте удара зафиксировано несколько очагов возгорания, а дым от пожара виден из соседних городов Татарстана.

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Дроны атаковали НПЗ в Нижнекамске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/exilenova_plus

Кратко:

Дроны атаковали НПЗ в Нижнекамске

Целью мог быть завод "Танеко"

На месте несколько очагов пожара

Утром 8 июля беспилотники атаковали промышленную зону в российском Нижнекамске в Татарстане. После серии взрывов разразился масштабный пожар с несколькими очагами возгорания. Об этом утром сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Под удар, по предварительной информации, попал Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО". Беспилотники достигли цели, находящейся более чем в 1100 километрах от украинской границы.

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Что производит ТАНЕКО

Завод считается одним из самых современных нефтеперерабатывающих комплексов страны и обеспечивает внутренний рынок России широким ассортиментом продукции. Среди прочего здесь выпускают автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, нефтяной кокс, битумы и базовые масла.

Пожар в Нижнекамске / Фото: скриншот

Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что проектная мощность Нижнекамского НПЗ составляет более 16 миллионов тонн переработки нефти в год. По его словам, предыдущая атака на это предприятие произошла в ночь на 12 июня 2026 года.

Место пожара в Нижнекамске / Фото: t.me/andriyshTime

Каков масштаб пожара

Пламя в Нижнекамске настолько мощное, что его видно даже из соседних городов Татарстана. В соцсетях появились многочисленные фото и видео с густым столбом дыма над промышленной зоной.

"На фотографиях, опубликованных жителями, видно несколько очагов пожара на объекте. Вероятно, пострадала нефтеперерабатывающая компания ТАИФ, однако точная информация о поврежденных зонах после атаки неизвестна", - добавил Андрющенко.

Ни российские власти, ни представители "Нижнекамскнефтехима" или ТАНЕКО на момент публикации официально не комментировали атаку и её последствия. Данные о масштабах повреждений продолжают уточняться.

Карта ударов по РФ в ночь на 8 июля / Фото: t.me/andriyshTime

Когда топливный кризис в РФ повлияет на фронт - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар прокомментировал последствия удара по нефтеперерабатывающей отрасли России. Он подчеркнул, что проблемы с топливом в России могут сказаться на ситуации на фронте, однако это зависит от того, насколько эффективно удастся нарушить логистику снабжения российской армии.

По его словам, обеспечение российских войск топливом остается приоритетной задачей для РФ. В то же время ключевым фактором является способность страны удовлетворять эти потребности в условиях ударов по топливной и логистической инфраструктуре.

"Произойдет ли это в июле или в августе - зависит от того, насколько успешно удастся изолировать линию фронта от топливного обеспечения", - отметил Гончар.

Эксперт добавил, что определенные перебои с поставками топлива уже фиксируются на отдельных участках фронта. Также в российских информационных источниках появляются сообщения о трудностях с заправкой тяжелой техники.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Напомним, в ночь на 8 июля неизвестные дроны атаковали несколько регионов России. Взрывы прогремели, в частности, в Борисоглебске Воронежской области и Саратове.

Отметим, что советник министра обороны Алексей Копитько в ходе анализа ночной серии ударов заявил о существенном ослаблении экспортной нефтепереработки России. По его словам, одновременные удары по Ярославскому и Омскому НПЗ помогут решить текущую проблему снабжения топливом оккупационных войск в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Стерненко высказал свою позицию по поводу масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. Стерненко обратил внимание на сложные последствия дефицита топлива в Московском регионе и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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