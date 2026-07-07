Россию снова допустили к международному спорту: детали скандального решения МОК

В МОК объяснили это решение тем, что в состав Российского олимпийского комитета больше не входят организации с оккупированных территорий Украины.

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МОК отменил дисквалификацию РФ - россияне возвращаются в спорт / Коллаж: Главред, фото: olympic.org, скриншот из видео

О чём идёт речь в материале:

МОК временно отменил дисквалификацию РОК

Рекомендации об ограничениях для россиян больше не действуют

Спортсмены РФ должны пройти дополнительное тестирование

Международный олимпийский комитет временно отменил дисквалификацию Российского олимпийского комитета (РОК), действовавшую с 12 октября 2023 года. Отныне рекомендации об ограничении участия российских спортсменов в международных соревнованиях больше не применяются. Об этом сообщает официальный сайт МОК

Решение приняла Комиссия по правовым вопросам МОК после анализа, который показал, что в состав РОК больше не входят региональные спортивные организации с территорий, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. РОК также подтвердил, что не осуществляет и не будет осуществлять никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный комитет МОК заявил, что продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право принять дополнительные меры в случае необходимости.

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Поводом для пересмотра стало начало квалификационного периода к Олимпийским играм LA28 и Зимним юношеским играм "Доломити-Вальтеллина 2028". Учитывая необходимость равного доступа к этим соревнованиям, рекомендации МОК от февраля 2022 года и марта 2023 года относительно защитных мер в отношении российских спортсменов и команд признаны утратившими силу. В отношении белорусских спортсменов аналогичное решение МОК было принято ещё в мае 2026 года.

Условия возвращения: тестирование и критерии отбора

Формальное снятие дисквалификации не означает автоматического допуска всех без исключения. Олимпийская хартия предъявляет отдельные требования к отбору россиян на Игры.

"Отбор российских спортсменов [для участия в Олимпийских играх, - ред.] основывался не только на их спортивных достижениях, но и на их способности служить примером для подражания, уважающим, отстаивающим и продвигающим мирное общество через спорт", - говорится в подпункте 2.1 к правилам 27 и 28 Олимпийской хартии.

Отдельный блок требований касается антидопингового контроля. Из-за обвинений в адрес Российского антидопингового агентства (РУСАДА) все российские спортсмены, возвращающиеся на международные соревнования, должны участвовать в национальной антидопинговой программе, делегированной Международному агентству по тестированию (ITA), а новички - пройти многократное тестирование ещё до возвращения. Международные федерации самостоятельно устанавливают сроки такого тестирования и согласовывают с ITA его объём. Если к 2028 году ВАДА по-прежнему будет считать РУСАДА несоответствующей требованиям, МОК поручит ITA провести независимое тестирование всех квалифицированных российских спортсменов по тому же подходу.

Позиция в отношении войны в Украине остается неизменной

В МОК подчеркивают, что снятие ограничений не является пересмотром отношения организации к вооруженной агрессии России против Украины.

"МОК занял очень четкую позицию против вторжения, решительно осудив его. Эта позиция остается неизменной", - говорится в заявлении организации.

МОК также напомнил о созданном Фонде солидарности с Украиной, который обеспечивает украинских спортсменов финансовой и логистической поддержкой - от организации поездок до тренировочных баз, проживания и снаряжения. Эта помощь, по словам МОК, способствовала успешному участию украинских команд в Олимпийских играх 2024 года в Париже и Зимних играх 2026 года в Милане-Кортине.

Вопросы проведения мероприятий в России, приглашения российских чиновников или демонстрации флага и гимна РФ на соревнованиях оставлены на усмотрение каждой международной федерации в отдельности. Сам МОК мероприятий в России проводить не будет и не будет приглашать российских правительственных или государственных чиновников на свои мероприятия.

Скандальные решения МОК - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, МОК принял решение об участии юных спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях. На встрече в Лозанне был подтвержден допуск юных спортсменов под национальными флагами при условии надлежащего статуса национальных федераций. Эти принципы должны применяться, в частности, на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

Президент МОК Кирсти Ковентри выступила в контексте дисквалификации украинского спортсмена Владислава Гераскевича. По её словам, было принято решение, согласно которому спортсмену временно разрешили остаться на Олимпиаде без возможности участия в соревнованиях. Гераскевича дисквалифицировали накануне старта соревнований в его дисциплине.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Владислава Гераскевича за гражданскую позицию и патриотизм. В указе президента указано, что он награжден Орденом Свободы за отстаивание идеалов свободы и демократических ценностей. Соответствующее решение опубликовано на сайте Офиса президента Украины.

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Об источнике: Международный олимпийский комитет (МОК) Международный олимпийский комитет (МОК) - независимая международная неправительственная некоммерческая организация, являющаяся высшим руководящим органом олимпийского движения. Комитет был основан 23 июня 1894 года в Париже по инициативе Пьера де Кубертена, а его штаб-квартира расположена в Лозанне. Главной миссией МОК является развитие спорта и распространение олимпийских ценностей, сформулированных в концепции "Создавать лучший мир через спорт". МОК отвечает за организацию и проведение летних, зимних и юношеских Олимпийских игр, а также координирует деятельность всех участников олимпийского движения, в частности национальных олимпийских комитетов, международных спортивных федераций, организационных комитетов Игр, спортсменов и коммерческих партнеров. Деятельность организации регулируется Олимпийской хартией, которая определяет принципы функционирования олимпийского движения и проведения соревнований. Помимо организации Олимпийских игр, МОК занимается развитием международного спортивного сотрудничества, борьбой с допингом, поддержкой спортсменов, продвижением гендерного равенства, устойчивого развития и защитой автономии спорта от политического вмешательства. Организация также сотрудничает с Организацией Объединённых Наций и другими международными институтами в сфере мира, образования и гуманитарных инициатив.

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