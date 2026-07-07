Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Россию снова допустили к международному спорту: детали скандального решения МОК

Юрий Берендий
7 июля 2026, 18:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
В МОК объяснили это решение тем, что в состав Российского олимпийского комитета больше не входят организации с оккупированных территорий Украины.
Россию снова допустили к международному спорту: детали скандального решения МОК
МОК отменил дисквалификацию РФ - россияне возвращаются в спорт / Коллаж: Главред, фото: olympic.org, скриншот из видео

О чём идёт речь в материале:

  • МОК временно отменил дисквалификацию РОК
  • Рекомендации об ограничениях для россиян больше не действуют
  • Спортсмены РФ должны пройти дополнительное тестирование

Международный олимпийский комитет временно отменил дисквалификацию Российского олимпийского комитета (РОК), действовавшую с 12 октября 2023 года. Отныне рекомендации об ограничении участия российских спортсменов в международных соревнованиях больше не применяются. Об этом сообщает официальный сайт МОК

Решение приняла Комиссия по правовым вопросам МОК после анализа, который показал, что в состав РОК больше не входят региональные спортивные организации с территорий, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. РОК также подтвердил, что не осуществляет и не будет осуществлять никакой деятельности на этих территориях. Исполнительный комитет МОК заявил, что продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право принять дополнительные меры в случае необходимости.

видео дня

Поводом для пересмотра стало начало квалификационного периода к Олимпийским играм LA28 и Зимним юношеским играм "Доломити-Вальтеллина 2028". Учитывая необходимость равного доступа к этим соревнованиям, рекомендации МОК от февраля 2022 года и марта 2023 года относительно защитных мер в отношении российских спортсменов и команд признаны утратившими силу. В отношении белорусских спортсменов аналогичное решение МОК было принято ещё в мае 2026 года.

Условия возвращения: тестирование и критерии отбора

Формальное снятие дисквалификации не означает автоматического допуска всех без исключения. Олимпийская хартия предъявляет отдельные требования к отбору россиян на Игры.

"Отбор российских спортсменов [для участия в Олимпийских играх, - ред.] основывался не только на их спортивных достижениях, но и на их способности служить примером для подражания, уважающим, отстаивающим и продвигающим мирное общество через спорт", - говорится в подпункте 2.1 к правилам 27 и 28 Олимпийской хартии.

Отдельный блок требований касается антидопингового контроля. Из-за обвинений в адрес Российского антидопингового агентства (РУСАДА) все российские спортсмены, возвращающиеся на международные соревнования, должны участвовать в национальной антидопинговой программе, делегированной Международному агентству по тестированию (ITA), а новички - пройти многократное тестирование ещё до возвращения. Международные федерации самостоятельно устанавливают сроки такого тестирования и согласовывают с ITA его объём. Если к 2028 году ВАДА по-прежнему будет считать РУСАДА несоответствующей требованиям, МОК поручит ITA провести независимое тестирование всех квалифицированных российских спортсменов по тому же подходу.

Позиция в отношении войны в Украине остается неизменной

В МОК подчеркивают, что снятие ограничений не является пересмотром отношения организации к вооруженной агрессии России против Украины.

"МОК занял очень четкую позицию против вторжения, решительно осудив его. Эта позиция остается неизменной", - говорится в заявлении организации.

МОК также напомнил о созданном Фонде солидарности с Украиной, который обеспечивает украинских спортсменов финансовой и логистической поддержкой - от организации поездок до тренировочных баз, проживания и снаряжения. Эта помощь, по словам МОК, способствовала успешному участию украинских команд в Олимпийских играх 2024 года в Париже и Зимних играх 2026 года в Милане-Кортине.

Вопросы проведения мероприятий в России, приглашения российских чиновников или демонстрации флага и гимна РФ на соревнованиях оставлены на усмотрение каждой международной федерации в отдельности. Сам МОК мероприятий в России проводить не будет и не будет приглашать российских правительственных или государственных чиновников на свои мероприятия.

Скандальные решения МОК - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, МОК принял решение об участии юных спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях. На встрече в Лозанне был подтвержден допуск юных спортсменов под национальными флагами при условии надлежащего статуса национальных федераций. Эти принципы должны применяться, в частности, на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

Президент МОК Кирсти Ковентри выступила в контексте дисквалификации украинского спортсмена Владислава Гераскевича. По её словам, было принято решение, согласно которому спортсмену временно разрешили остаться на Олимпиаде без возможности участия в соревнованиях. Гераскевича дисквалифицировали накануне старта соревнований в его дисциплине.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Владислава Гераскевича за гражданскую позицию и патриотизм. В указе президента указано, что он награжден Орденом Свободы за отстаивание идеалов свободы и демократических ценностей. Соответствующее решение опубликовано на сайте Офиса президента Украины.

Читайте также:

Об источнике: Международный олимпийский комитет (МОК)

Международный олимпийский комитет (МОК) - независимая международная неправительственная некоммерческая организация, являющаяся высшим руководящим органом олимпийского движения. Комитет был основан 23 июня 1894 года в Париже по инициативе Пьера де Кубертена, а его штаб-квартира расположена в Лозанне. Главной миссией МОК является развитие спорта и распространение олимпийских ценностей, сформулированных в концепции "Создавать лучший мир через спорт".

МОК отвечает за организацию и проведение летних, зимних и юношеских Олимпийских игр, а также координирует деятельность всех участников олимпийского движения, в частности национальных олимпийских комитетов, международных спортивных федераций, организационных комитетов Игр, спортсменов и коммерческих партнеров. Деятельность организации регулируется Олимпийской хартией, которая определяет принципы функционирования олимпийского движения и проведения соревнований.

Помимо организации Олимпийских игр, МОК занимается развитием международного спортивного сотрудничества, борьбой с допингом, поддержкой спортсменов, продвижением гендерного равенства, устойчивого развития и защитой автономии спорта от политического вмешательства. Организация также сотрудничает с Организацией Объединённых Наций и другими международными институтами в сфере мира, образования и гуманитарных инициатив.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
МОК Олимпийские игры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россию снова допустили к международному спорту: детали скандального решения МОК

Россию снова допустили к международному спорту: детали скандального решения МОК

18:26Спорт
Уничтожено более тысячи единиц техники РФ: в Минобороны показали кадры операции "Ашан"

Уничтожено более тысячи единиц техники РФ: в Минобороны показали кадры операции "Ашан"

18:04Война
Сможет ли РФ захватить Донбасс до конца 2027 года: в НАТО оценили шансы Кремля

Сможет ли РФ захватить Донбасс до конца 2027 года: в НАТО оценили шансы Кремля

17:57Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Паспортистки меняли буквы без разрешения: как СССР переписывал фамилии украинцев

Паспортистки меняли буквы без разрешения: как СССР переписывал фамилии украинцев

Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением: повар поразил правдой

Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением: повар поразил правдой

Три знака зодиака сказочно разбогатеют — кому светит финансовый успех

Три знака зодиака сказочно разбогатеют — кому светит финансовый успех

В Европе назвали страну, способную повлиять на окончание войны в Украине

В Европе назвали страну, способную повлиять на окончание войны в Украине

Последние новости

18:45

Одна ошибка во дворе притягивает змей: как отпугнуть пресмыкающихся без химии

18:41

Когда ждать нового массированного обстрела РФ: Коваленко раскрыл сроки

18:37

Женщина открыла 50-летнюю банку консервы: находка внутри удивила

18:26

Россию снова допустили к международному спорту: детали скандального решения МОК

18:04

Уничтожено более тысячи единиц техники РФ: в Минобороны показали кадры операции "Ашан"Видео

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке РоссииКогда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России
18:03

Мужчина заплатил за пустую землю, но по ошибке купил целую улицуВидео

17:57

Сможет ли РФ захватить Донбасс до конца 2027 года: в НАТО оценили шансы Кремля

17:37

Тля на смородине исчезнет раз и навсегда: чем опрыскать кусты

17:25

Короля довели до предела: что сделал принц Гарри

Реклама
17:14

На фото 1917 года заметили "человека из будущего": что его выдалоВидео

17:13

Чем подкормить помидоры в июле: секрет обильного урожая до самой осениВидео

17:02

Словари массово "зачищали": какие роскошные украинские слова запретил СССРВидео

16:45

Почему ракеты РФ всё чаще попадают в жилые дома: названа тревожная причина

16:33

Какие отсеки стиральной машины предназначены для порошка, кондиционера и геля

16:29

Энтони Хопкинс стал неузнаваемым: как выглядит актер

16:23

РФ цинично ударила по Харькову: есть погибший и десятки раненых, среди них – 4 детейФото

15:59

Война изменилась навсегда: Зеленский назвал главное оружие Украины и обратился к НАТО

15:54

Доллар неожиданно обвалился, а евро пошел вверх: курс валют на 8 июля

15:37

Черный налет в ванной исчезнет за час: что нужно сделать после душа

15:31

Ливни, град, шквалы: на Украину надвигается мощный шторм, объявлена ​​опасность

Реклама
15:16

Украинцев предупредили о возможных штрафах за кондиционеры: кого это касается

14:54

Что обязательно нужно сделать с туями летом — лайфхак от садовода

14:39

Женщина, подозреваемая в покушении на Ермолаева, мертва: задержанный признался СБУВидео

14:28

Женщина вернулась домой с "находкой века" из секонд-хенда: что она купила

14:24

Никакой не "бувший": как сказать правильно на украинском языке

14:19

Кум Насти Каменских не может дозвониться певице: в чем причина

14:02

Зачем люди кладут листок бумаги в дверцу холодильника: хитрый трюкВидео

13:34

Гороскоп Таро на завтра 8 июля: Овнам - отдых, Близнецам - что-то хорошее

13:34

Китайский гороскоп на завтра, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

13:29

СМИ назвали причины, по которым земля почти не подорожала за последние пять лет

13:29

Солнечную панель проверили в квартире: результат оказался неожиданным

13:17

"Теневой флот выходит из чата": ВСУ за ночь поразили восемь танкеров РФ

13:13

Только не в холодильнике: где следует хранить хлеб, чтобы он долго не портился

13:07

Было 37 лет: внезапно скончалась популярная британская певицаВидео

13:05

Излучают невероятную энергию: в какие дни рождаются харизматичные люди

12:54

Украина разнесла заводы ВПК, нефтебазу и мосты в Крыму - Генштаб

12:15

Как отмыть холодильник одним бюджетным средством за считанные минуты — лайфхак

12:14

"Забрать гражданство": в сети жестко опустили сбежавшую блогершу из Украины

12:11

Под Киевом найдено тело подозреваемой в подрыве олигарха в Монако - СМИ

12:00

Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко

Реклама
11:53

Упали с неба: на берег выбросило загадочные металлические сферы

11:40

"Теперь всё будет хорошо": на Киевщине мужчина чудом нашёл собаку после атаки РФВидео

11:36

В Дамаске прогремели взрывы возле отеля, где остановился Макрон: что известноВидео

11:29

Как бороться с клещами, муравьями и клопами — эффективное натуральное средство

11:20

5 причин обратить внимание на iPhone 17 в 2026 году новости компании

11:13

Почему 8 июля нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

11:00

Самый важный день июля: каким знакам откроются новые возможности

10:48

Гороскоп на завтра, 8 июля: Девам — споры, Водолеям — радость

10:42

Фантастический салат из капусты, который готовится за 5 минут — рецепт

10:36

Пик обострения отношений между Польшей и Украиной ещё впереди: Буданов назвал дату

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять