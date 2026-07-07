Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением: повар поразил правдой

Специалист объяснил, почему не стоит мыть мясо.

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Три причины, по которым не нужно мыть мясо перед приготовлением / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Можно ли смыть бактерии с мяса водой

Как мытье мяса перед приготовлением ухудшает вкусовые качества блюда

Многие перед приготовлением пищи моют мясо, якобы чтобы избавиться от вредных бактерий. Однако это действие, напротив, повышает риск распространения бактерий на кухне.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказал украинский повар Александр Огородник. Он назвал три причины, почему мыть мясо перед приготовлением нельзя.

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Причина №1

На сыром мясе действительно могут быть бактерии. Но если пытаться смыть их под краном на кухне, это только будет способствовать распространению этих бактерий из-за брызг воды.

"Эти бактерии уничтожаются только во время приготовления. Температура внутри готового мяса (в данном случае куриного филе) должна составлять 75 градусов. Такая температура считается безопасной", - пояснил повар.

Причина №2

Если мыть мясо под водой, оно теряет свой вкус. В мясе содержатся соки, которые отвечают за насыщенность вкуса. Их очень легко смыть водой, после чего мясо станет невкусным.

Причина №3

Помимо того, что вода может убрать вкус мяса, она также затрудняет процесс жарки.

"Когда вы хотите пожарить куриное филе на сковороде, сначала у вас будет испаряться вода. И тем самым будет выделяться еще больше воды и пара, и вместо жарки оно (мясо - Главред) будет у вас вариться", - добавил Огородник.

Смотрите видео с объяснением повара:

@o_gorodnik ❓Почему не нужно мыть мясо перед приготовлением?? Объясню вам три основные причины: 1. Увеличение риска размножения бактерий. Если вы думаете, что мытьём вы смоете бактерии, то это неверно, потому что все бактерии уничтожаются именно благодаря термической обработке, которая убивает бактерии на мясе, поэтому важно соблюдать правильный температурный режим: для куриного филе это 75 градусов. (Но вынимайте, когда температура достигнет 72 градусов.) 2. Потеря вкуса из-за вымывания соков. 3. Затруднение процесса обжаривания из-за избытка влаги. При обжаривании оно не получит качественную корочку, ведь сначала будет испаряться вода. Это может сделать мясо вареным, а не жареным. ❗️Вместо этого рекомендую просушить мясо перед маринованием и приготовлением. ❗️Если вам было интересно и полезно посмотреть это видео, то вы 100% должны подписаться на мой профиль @o_gorodnik, конечно же, поблагодарить и поставить лайк для продвижения полезного украинского контента❤️ Спасибо?. #мясо#лайфхак#совет#полезныесоветы#шеф#повар#курица ♬ оригинальный звук - o_gorodnik

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О личности: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар с 10-летним опытом работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.

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