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"Взрывы над головой": Кравец вышла на связь и показала разбитую квартиру

Кристина Трохимчук
6 июля 2026, 16:56
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Украинская актриса и ее дочь Мария пережили тяжелую ночь из-за атаки РФ.
Квартира Елены Кравец пострадала во време обстрела Киева 6 июля
Квартира Елены Кравец пострадала во време обстрела Киева 6 июля / коллаж: Главред; фото: instagram.com, Елена Кравец

Вы узнаете:

  • Квартира Елены Кравец пострадала от ночного обстрела
  • Что сообщила актриса о последствиях удара

Известная украинская актриса Елена Кравец вместе с дочерью Марией вышла на связь с поклонниками после тяжелой ночи. Звезда и ее семья пострадали от последствий очередного вражеского обстрела. Кадрами разрушений они поделились в Instagram.

Дочь актрисы Мария, которая первой сообщила о произошедшем, не сдерживала эмоций. Она рассказала, что в доме родителей взрывной волной выбило окна, а взрывы звучали прямо над ними. Мария призналась, что пять часов воздушной тревоги стали для нее настоящим кошмаром.

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Мария Кравец про атаку РФ 6 июля
Мария Кравец про атаку РФ 6 июля / фото: instagram.com, Мария Кравец

"Страшная ночь... У родителей выбило окна, прилет в дом рядом с подругой, наш район полностью в дыму, взрывы прямо над головой, от которых весь дом содрогается, 5 часов тревоги в страхе и совсем без сна... Самое главное - все родные и близкие живы, но все это - абсолютная жесть", - написала Мария.

Позже Елена Кравец опубликовала фото из своей квартиры, на котором видно выбитую оконную раму, упавшую рядом с комнатным растением.

Поврежденная квартира Елены Кравец
Поврежденная квартира Елены Кравец / фото: instagram.com, Елена Кравец

"Вот такое утро.... Окна повылетали у нас тоже, но каким-то чудом уцелело стекло. И мы все, слава Богу", - поделилась актриса.

Также знаменитость показала жуткие кадры разрушенного соседнего многоэтажного дома, возле которого виднелись сгоревшие автомобили и обломки, а на месте уже работала спецтехника.

Елена Кравец показала разрушения от прилета
Елена Кравец показала разрушения от прилета / фото: instagram.com, Елена Кравец

"Соседний с нами дом... Самая страшная ночь за последнее время, тяжело ранен мой город", - эмоционально прокомментировала Кравец.

Елена Кравец
Елена Кравец / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Кравец

Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года -ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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