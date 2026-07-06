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Один из худших обстрелов: ПВО не сбила ни одной баллистики и "Циркона" - Ваньок

Дарья Пшеничник
6 июля 2026, 09:34
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Враг нанес комбинированный удар по Киеву, задействовав 419 средств воздушного нападения, из которых удалось сбить 363 цели.
Один из худших обстрелов: ПВО не сбила ни одной баллистики и 'Циркона' - Ваньок
Самый массированный удар по Киеву: Россия выпустила 419 ракет и дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное из новости:

видео дня
  • РФ атаковала Украину 419 ракетами и дронами
  • Сбито или подавлено 363 цели
  • Попадания зафиксированы в 34 локациях

В ночь на 6 июля Россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине за всё время полномасштабной войны, главной целью которого стал Киев. Радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 419 средств воздушного нападения - 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник, сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Среди применённого вооружения - 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс", запущенных из Курской области, 23 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400" из Брянской, Орловской и Курской областей, а также 33 крылатые ракеты Х-101 из Вологодской области и 6 ракет "Калибр" из Новороссийска.

Основную часть атаки составили 351 ударный дрон типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия", запущенные с нескольких направлений на территории России и временно оккупированной Донецкой области.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны. По предварительным данным по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 363 цели - 37 ракет и 326 беспилотников, среди них 31 крылатую ракету Х-101 и 6 ракет "Калибр".

Несмотря на это, зафиксировано попадание 29 баллистических, в том числе противокорабельных, ракет и 18 ударных дронов в 34 точках, а также падение обломков сбитых БПЛА еще на 16 территориях. На момент публикации данных атака продолжалась, в воздушном пространстве оставались несколько ударных дронов.

"Ни одной сбитой баллистической ракеты"

Эта атака стала одной из самых тяжелых за всё время полномасштабной войны. По словам автора Telegram-канала "Николаевский Ванёк", во время ночного обстрела ни одну баллистическую ракету или ракету типа "Циркон" сбить не удалось.

"Один из самых сильных обстрелов, которые я помню, был сегодня ночью, не сбита ни одна баллистическая ракета или "Циркон", - написал автор канала.

Он обратил внимание на закономерность, которую он наблюдает в последних массированных обстрелах, связывая интенсивность применения баллистических ракет с публичными заявлениями о переговорах по завершению войны.

"Чем больше у нас говорят о том, как мы хотим мира и/или встречи по вопросам мира, тем больше баллистических ракет используют во время массированных обстрелов. Полная ерунда, а не тенденция", - отметил он.

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Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар РФ по Киеву - что известно

Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, число пострадавших возросло до 24 человек, среди них двое детей. В ходе спасательных работ ГСЧС обнаружили еще двух погибших, и общее число жертв теперь составляет семь человек.

Больше всего пострадал Дарницкий район. В 25-этажном доме обломки повредили четвертый этаж, заблокировав жильцов верхних этажей. Спасатели уже вывели из ловушки 22 человека, но именно здесь под завалами нашли двух погибших. В соседнем небоскребе вспыхнул пожар на верхних этажах, продолжается эвакуация жильцов.

В Подольском районе обломки повредили 21-этажное здание, а в Оболонском возникли масштабные пожары на складах и в нежилых объектах. Экстренные службы работают без перерыва, ликвидируя последствия ударов и уточняя данные о масштабах разрушений и количестве пострадавших.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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