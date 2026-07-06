Один из худших обстрелов: ПВО не сбила ни одной баллистики и 'Циркона' - Ваньок

Главное из новости:
- РФ атаковала Украину 419 ракетами и дронами
- Сбито или подавлено 363 цели
- Попадания зафиксированы в 34 локациях
В ночь на 6 июля Россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине за всё время полномасштабной войны, главной целью которого стал Киев. Радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 419 средств воздушного нападения - 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник, сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Среди применённого вооружения - 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон"/"Оникс", запущенных из Курской области, 23 баллистические ракеты "Искандер-М/С-400" из Брянской, Орловской и Курской областей, а также 33 крылатые ракеты Х-101 из Вологодской области и 6 ракет "Калибр" из Новороссийска.
Основную часть атаки составили 351 ударный дрон типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия", запущенные с нескольких направлений на территории России и временно оккупированной Донецкой области.
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны. По предварительным данным по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила или подавила 363 цели - 37 ракет и 326 беспилотников, среди них 31 крылатую ракету Х-101 и 6 ракет "Калибр".
Несмотря на это, зафиксировано попадание 29 баллистических, в том числе противокорабельных, ракет и 18 ударных дронов в 34 точках, а также падение обломков сбитых БПЛА еще на 16 территориях. На момент публикации данных атака продолжалась, в воздушном пространстве оставались несколько ударных дронов.
"Ни одной сбитой баллистической ракеты"
Эта атака стала одной из самых тяжелых за всё время полномасштабной войны. По словам автора Telegram-канала "Николаевский Ванёк", во время ночного обстрела ни одну баллистическую ракету или ракету типа "Циркон" сбить не удалось.
"Один из самых сильных обстрелов, которые я помню, был сегодня ночью, не сбита ни одна баллистическая ракета или "Циркон", - написал автор канала.
Он обратил внимание на закономерность, которую он наблюдает в последних массированных обстрелах, связывая интенсивность применения баллистических ракет с публичными заявлениями о переговорах по завершению войны.
"Чем больше у нас говорят о том, как мы хотим мира и/или встречи по вопросам мира, тем больше баллистических ракет используют во время массированных обстрелов. Полная ерунда, а не тенденция", - отметил он.
Удар РФ по Киеву - что известно
Как писал Главред, российская атака на Киев в ночь на 6 июля привела к масштабным разрушениям и новым жертвам. По данным городской военной администрации, число пострадавших возросло до 24 человек, среди них двое детей. В ходе спасательных работ ГСЧС обнаружили еще двух погибших, и общее число жертв теперь составляет семь человек.
Больше всего пострадал Дарницкий район. В 25-этажном доме обломки повредили четвертый этаж, заблокировав жильцов верхних этажей. Спасатели уже вывели из ловушки 22 человека, но именно здесь под завалами нашли двух погибших. В соседнем небоскребе вспыхнул пожар на верхних этажах, продолжается эвакуация жильцов.
В Подольском районе обломки повредили 21-этажное здание, а в Оболонском возникли масштабные пожары на складах и в нежилых объектах. Экстренные службы работают без перерыва, ликвидируя последствия ударов и уточняя данные о масштабах разрушений и количестве пострадавших.
Вас может заинтересовать:
- Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ: что известно
- В Киеве мощные взрывы: РФ атакует баллистическими ракетами, "Цирконами" и стаей дронов
- Россия нанесла удары по трем районам Киевской области: есть погибший и много раненых
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооружённых сил Украины - вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред