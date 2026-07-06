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РФ массированно ударила по Киеву: есть прилеты по домам, погибшие и много раненых

Дарья Пшеничник
6 июля 2026, 06:29
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Дарницкий район столицы пострадал больше всего.

РФ массированно ударила по Киеву: есть прилеты по домам, погибшие и много раненых
Что известно о последствиях удара по Киеву 6 июля / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное из новости:

видео дня
  • В результате удара по Киеву уже известно о 7 погибших и 24 раненых
  • Среди госпитализированных - двое маленьких детей
  • Наибольшие разрушения понесла Дарницкий район

Российская атака на столицу в ночь на понедельник, 6 июля, привела к значительным разрушениям в нескольких районах города. По последним данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, число пострадавших киевлян вырослодо 24 человек.

В ходе поисково-спасательных работ сотрудники ГСЧС извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Таким образом, общее число жертв этой атаки уже возросло до 7 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил информацию об оказании медицинской помощи пострадавшим. По его данным, 14 человек из 24 раненых были срочно госпитализированы в столичные больницы. Среди тех, кто находится под наблюдением медиков, - двое детей в возрасте 7 и 8 лет.

Ситуация в районах столицы: где разрушения самые серьезные

Дарницкий район пострадал больше всего. Здесь зафиксированы два критических очага:

  • В результате попадания обломков в 25-этажный дом (на уровне 4-го этажа) оказались заблокированными жильцы верхних этажей. Спасателям уже удалось вывести из ловушки 22 человека, однако именно здесь под завалами обнаружили двух погибших. Спасательная операция продолжается.
  • В другом, 30-этажном небоскребе района, вспыхнул пожар на 23-м и 24-м этажах. В настоящее время проводится экстренная эвакуация людей.

Подольский район: осколки снарядов повредили 21-этажный жилой дом. Зафиксировано частичное разрушение строительных конструкций между 3-м и 4-м этажами.

Оболонский район: атака привела к масштабному возгоранию складского помещения и еще одного объекта. Кроме того, зафиксированы попадания по территории нежилой застройки.

Экстренные службы работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия пожаров и разрушений. Информация о масштабах повреждений и количестве пострадавших постоянно уточняется.

РФ массированно ударила по Киеву: есть прилеты по домам, погибшие и много раненых

Как часто РФ может наносить массированные удары по Украине

Военный эксперт Игорь Романенко убежден, что у россиян есть возможности наносить массированные ракетные удары с перерывом на подготовку в 7–10 дней.

По его словам, украинцам нужно регулярно реагировать на воздушные тревоги.

"Возможности для воздушного террора у Путина, к сожалению, остаются. Но, как видим, он может выжидать неделю-две и наносить удары тогда, когда ему это будет крайне необходимо. Балистика - это показательный инструмент, и он у него пока есть. Есть возможности наносить удары раз в 10 дней или даже раз в 7 дней. Поэтому стоит реагировать на воздушные тревоги", - подчеркнул он.

Атака на Киев - что ей предшествовало

Напомним, в Киеве в ночь на 6 июля прогремели мощные взрывы. В столице действовали силы противовоздушной обороны, а городские власти призвали жителей не покидать укрытия из-за угрозы баллистического удара.

Мониторинговые каналы также предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.

Отметим, что президент Владимир Зеленский во время обращения заявил о возможной новой атаке на западные регионы. По его словам, передислокация Ту-95МС указывает на вероятную цель на западе страны и требует повышенной готовности граждан и профильных служб.

Как ранее сообщал "Главред", мониторинговый канал "ЕРадар" выразил свою позицию относительно передислокации стратегической авиации. Он обратил внимание на сложные ракетные подлеты к городам и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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О личности: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета "Укрпочты", бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

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