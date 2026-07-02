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Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

Руслан Иваненко
2 июля 2026, 01:51обновлено 2 июля, 02:34
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Крылатые ракеты, Ту-95
/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В ночь на 2 июля страна-агрессор Россия подняла в воздух группу стратегической авиации, вероятно, с целью нанесения массированного ракетного удара по территории Украины.

По данным мониторинговых каналов, около 01:00 зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет типа Х-101 с трёх самолётов Ту-160 в районе Вологды. Аналитики предполагают, что в целом может быть задействовано до 10 самолетов стратегической авиации.

Ожидаемое время подлета ракет - около 03:00.

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По предварительным оценкам, произведены пуски ориентировочно 12 крылатых ракет типа Х-101.

Ориентировочное время подлета ракет по городам:

  • Сумы - 02:20
  • Харьков - 02:25
  • Чернигов - 02:30
  • Днепр - 02:40
  • Киев - 02:50
  • Винница - 03:05
  • Ровно - 03:20
  • Львов - 03:30

Кроме того, аналитики предупреждают, что ракеты могут запускаться в несколько этапов.

Осуществлен запуск ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

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