Пуск ракет с Ту-95мс и Ту-160 - опубликовано время подлета в города Украины

В ночь на 2 июля страна-агрессор Россия подняла в воздух группу стратегической авиации, вероятно, с целью нанесения массированного ракетного удара по территории Украины.
По данным мониторинговых каналов, около 01:00 зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет типа Х-101 с трёх самолётов Ту-160 в районе Вологды. Аналитики предполагают, что в целом может быть задействовано до 10 самолетов стратегической авиации.
Ожидаемое время подлета ракет - около 03:00.
По предварительным оценкам, произведены пуски ориентировочно 12 крылатых ракет типа Х-101.
Ориентировочное время подлета ракет по городам:
- Сумы - 02:20
- Харьков - 02:25
- Чернигов - 02:30
- Днепр - 02:40
- Киев - 02:50
- Винница - 03:05
- Ровно - 03:20
- Львов - 03:30
Кроме того, аналитики предупреждают, что ракеты могут запускаться в несколько этапов.
Осуществлен запуск ракет стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.
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