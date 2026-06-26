Угроза массированного удара: что задумали в Кремле и почему Киев в зоне риска

Интенсивность ударов России по Украине снизилась, и это может быть тревожным сигналом.

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Существует ли угроза массированного удара / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

Готовит ли Россия новый массированный удар по Украине

Почему оккупанты могли снизить интенсивность атак

Сколько ракет и дронов способна накопить РФ

Когда возможны новые массированные удары

Страна-агрессор Россия практически ежедневно атакует Украину дронами. Однако не исключено, что оккупанты накапливают ресурсы для нового массированного удара. Кроме того, в Кремле уже неоднократно угрожали усилением ударов.

Главред решил разобраться, может ли Россия готовить массированный обстрел и сколько ракет может использовать враг для нанесения ударов.

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В Кремле "анонсировали" новый удар по Украине

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил, что предупреждение России об эвакуации всех иностранных посольств из Киева остается в силе.

По их мнению, заявления дипломата могут сигнализировать о том, что оккупанты готовят еще один разрушительный масштабный удар по Украине, который может произойти уже в ближайшее время.

"Кремль нагло продолжает угрожать ответными ударами по Украине, которые, вероятно, будут мощными на фоне растущего дефицита внутренних поставок бензина в России", — подчеркнули в ISW.

Россия может экономить ресурсы для массированного удара

Глава отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю в комментарии ERR сказал, что интенсивность российских ударов по Украине могла снизиться, поскольку диктатор Владимир Путин приказал своей армии сэкономить ресурсы для новых массированных атак.

Согласно данным Минобороны Эстонии, на прошлой неделе Россия запустила по Украине около 900 беспилотников и 12 ракет.

"Это на 35% меньше по количеству дронов и на 84% — по количеству ракет", — говорит Герт Каю.

По его мнению, это действительно тревожный знак, ведь именно после резкого снижения интенсивности ударов начинается серия массированных атак со стороны России.

"Фактически Россия экономит ресурсы, чтобы впоследствии одновременно применить большое количество средств воздушного нападения", — подчеркнул он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Возможен ли массированный удар по Украине в выходные

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV заявил, что Россия может нанести удар по Украине в выходные.

"Атаку, скорее всего, на выходные россияне уже подготовили. Прошлые выходные они пропустили, следовательно, атака будет усиленной. Там где-то в районе 770 ракет плюс-минус 10–20, возможно, в зависимости от возможностей россиян", — подчеркнул он.

Сколько ракет и дронов производит Россия

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии ТСН.ua рассказал, что ежесуточно Россия имеет возможность производить примерно 130–140 "Шахедов".

По его словам, примерно в таком же количестве россияне ежесуточно могут производить и другие БПЛА.

"То есть ежесуточно — около 280 дронов комбинированного типа", — подчеркнул он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Однако эксперт добавляет, что оккупанты могут не только совершать налеты с помощью дронов, но и накапливать их.

"Что касается ракет: больше всего россияне производят баллистических ракет — примерно 3 единицы в сутки. Также примерно 2 авиационные дозвуковые ракеты Х-101 в сутки. "Калибров" — 1–2 ракеты в сутки. "Цирконы" и "Кинжалы" — примерно 1–3 ракеты в неделю. Кроме того, есть нетронутый запас", — подчеркнул Коваленко.

По его мнению, такие объемы указывают на то, что россияне могут осуществлять массированные атаки с недельным интервалом.

Ракета "Калибр" / Инфографика: Главред

Россия может использовать удары в качестве "мести" за Москву

Военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак убежден, что атаки ВСУ на Москву Кремль попытается преподнести как повод для мести.

"Будет риторика вроде "акта возмездия", чтобы таким образом канализировать общественное недовольство. По чему будут наносить удары? Конечно, по Киеву. То есть это будут зеркальные удары, которые якобы будут демонстрировать, что "мы можем отомстить"", — сказал он.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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