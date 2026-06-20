Россия усилит удары по Киеву из-за Москвы, до нового мятежа Пригожина еще далеко — Ступак

Кремль попытается преподнести атаки ВСУ на Москву как повод для мести, что приведет к новому витку эскалации, считает эксперт.

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Россияне жалуются на атаки на Москву, как отреагирует Кремль — Ступак / Коллаж: Главред

Столица страны-агрессора уже в третий раз за последнюю неделю подверглась атаке украинских дронов. В частности, атака 18 июня стала одной из самых массированных атак на Москву, на фоне чего среди россиян наблюдалась заметная реакция — от тревожных сообщений в соцсетях и обсуждений в чатах до панических настроений и попыток самостоятельно оценить масштабы произошедшего.

В интервью Главреду военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, как подобные атаки влияют на настроения в России, почему именно сейчас Москва оказалась в центре таких ударов, и повлияют ли беспорядки в российской столице на ситуацию на фронте в Украине.

О чем свидетельствует масштаб атаки на Москву? Как это может повлиять на настроения внутри России в ближайшее время?

видео дня

Прежде всего, это уже как минимум второй раз за короткий промежуток времени, когда мы дотянулись до Москвы. Если еще в прошлом году один-два дрона где-то появлялись — и это было чем-то невероятным, то сейчас речь уже идет о нескольких десятках, причем во второй раз за короткий промежуток времени. И снова — по Капотне, которую Российская Федерация готовила к такой атаке. Россияне подтянули дополнительные мобильные группы, установили специальные вышки, коммунальные службы предоставили подъемники, чтобы можно было размещать там средства наблюдения. Но все равно это не помогло.

Конечно, на этот раз уже нельзя было говорить о каких-то "обломках" или "хлопках", потому что вся Москва была затянута дымом. Скажу даже больше: все российские топ-чиновники, находящиеся под охраной Федеральной службы охраны, то утро провели в бомбоубежищах, паркингах или специальных защищенных помещениях. Согласно всем стандартным протоколам безопасности, их эвакуировали в такие сооружения.

Путин якобы был в Казани, но я почти уверен, что его тоже разбудили и перевели в защищенное помещение, потому что никто не знал, что именно долетит и какими могут быть последствия.

Что это нам дает сейчас? Прежде всего, медийный эффект. Картинка красивая. Но это не конец. Одного или даже двух таких ударов недостаточно. Думаю, даже десяти будет недостаточно. Но это нужно делать.

Если подобные удары будут продолжаться, а риторика президента и министра обороны свидетельствует о том, что они могут только нарастать, какой долгосрочный эффект это может обеспечить?

После удара по Москве и прорыва ее ПВО нужно работать с российскими регионами в информационном плане. Показывать, что Москва не защищена. Ведь в России всегда существовало определенное противостояние между Москвой и регионами. И я уверен, что сейчас во многих регионах — в Иркутске, Омске, Белгороде, Курске — люди даже иронизируют: мол, теперь и Москва почувствовала то, что раньше чувствовали мы.

Кроме того, желательным был бы эффект в виде сокращения предложения топлива на московском рынке. Важно демонстрировать, что Москва — это уже не безопасный регион, и что она также страдает от экономических потрясений.

Тем более, что в Московской области находится определенное количество военных предприятий, которые снабжают армию РФ комплектующими для "Искандеров", "Кинжалов" и "шахедов". Например, в Зеленограде на севере Москвы расположены предприятия микроэлектроники, имеющие значение для российской оборонной промышленности.

Я думаю, что Украина будет все больше концентрироваться именно на таких военных объектах. Конечно, есть еще символические цели, которые могли бы дать мощный медийный эффект. Например, здание ФСБ. Но главное — создавать ощущение уязвимости.

Приведет ли это к массовому беспокойству среди москвичей? Пока сказать трудно. Российские власти будут пытаться заставить всех молчать, а тех, кто будет говорить лишнее, будут преследовать.

Московский НПЗ подвергся атаке 18 июня / Инфографика: Главред

Кстати, российские правоохранители начали искать людей, которые публиковали видео последствий ударов в соцсетях, и составлять на них протоколы. То есть мы видим, что система реагирует, но до серьезных общественных последствий еще далеко. Если такие удары будут продолжаться, насколько российские власти смогут сдерживать общественные настроения? Ведь даже сейчас мы видим критику в их адрес.

Я не думаю, что это приведет к тому, что люди завтра выйдут на антивоенные протесты. Наоборот, Кремль попытается преподнести это как повод для мести. Будет риторика вроде "акта возмездия", чтобы таким образом канализировать общественное недовольство.

По чему будут наносить удары? Конечно, по Киеву. То есть это будут зеркальные удары, которые якобы покажут, что "мы можем отомстить". И тогда мы снова вступим в новый виток эскалации.

Собственно, Лавров уже заявил о ответных ударах по Киеву…

Да, тогда в России все будут довольны. И так по кругу.

А как это может повлиять на различные группы влияния внутри России? Ведь и до ударов по Москве мы уже видели критику Путина даже со стороны радикальных "Z-патриотов".

Многие хотят увидеть нечто вроде нового мятежа Пригожина. Но нужно понимать: в РФ нет оппозиции в классическом понимании.

Есть различные группы, которые спорят между собой за сферы влияния и за доступ к финансовым потокам. На данный момент засекреченные статьи расходов российского бюджета составляют примерно 170–180 миллиардов долларов. Это средства, которые распределяются без открытых тендеров и доступ к которым имеют только очень приближенные к власти люди.

Речь идет о поставках продовольствия для армии, боеприпасов, строительных материалов и т. д. Сейчас обсуждается вопрос об увеличении засекреченных расходов по статьям "Национальная оборона" и "Национальная безопасность" примерно до 260 миллиардов евро.

Представьте себе масштабы этих денег. Многие люди зарабатывают на войне и не заинтересованы в ее завершении. Поэтому тот, кто начнет открыто критиковать войну, рискует лишиться дохода.

Тот же Пригожин выступил против военного руководства не потому, что любил Украину, а потому, что хотел убивать украинцев более эффективно, чем это было на тот момент. И неизвестно, чем его успех мог бы обернуться для нас.

Если удары с обеих сторон будут продолжаться, как это может повлиять на ситуацию на фронте?

Мы рассчитываем на экономический фактор. Сейчас цены на нефть в последние дни пошли вниз. Мировая нефть марки Brent опустилась до уровня, который в последний раз фиксировался в начале марта 2026 года. Соответственно, это тянет вниз и цену на российскую нефть.

Если не ошибаюсь, вчера разница составляла около 10 долларов. То есть в российском бюджете заложена цена 59 долларов за баррель, а рыночная цена была около 69 долларов. При этом в предыдущие месяцы были и значительно более высокие показатели — местами свыше 120 долларов за баррель российской нефти. И это, конечно, дает результат не сразу. Обычно эффект проявляется с задержкой в полтора-два месяца.

То есть ориентировочно уже в августе мы можем увидеть последствия, если тенденция к снижению цен сохранится: российская нефть будет дешеветь, а доходы российского бюджета — сокращаться.

Кроме того, есть еще наши удары по экспортной инфраструктуре — это порты Усть-Луга, Новороссийск и другие объекты. В сочетании с ударами по нефтеперерабатывающим заводам это, в принципе, должно создать довольно сложную ситуацию для российской экономики.

Параллельно Россия постепенно подходит к вопросу новой мобилизации. Неизвестно, в каком именно формате это будет, но если решение примут, то, скорее всего, речь пойдет об усиленной скрытой или гибридной мобилизации, либо о "бусификации", поскольку этот вариант россияне еще не прорабатывали.

То есть это может приурочиться уже к периоду после парламентских выборов в России?

Да, вполне возможно. 20 сентября там состоятся выборы в парламент, и многие связывают возможные непопулярные решения именно с периодом после них. Если к тому времени цены на нефть останутся низкими, дефицит бюджета будет расти, а экономические проблемы усугубляться, России придется искать дополнительные ресурсы.

Как долго они смогут выдерживать такую нагрузку — сейчас даже экономисты не берутся прогнозировать.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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