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"Не покорил гравитацию": в РФ десантник самоликвидировался прямо на празднике ВДВ

Руслана Заклинская
4 августа 2026, 17:56
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В соцсетях это событие вызвало волну саркастических комментариев и шуток о "карме".
'Не покорил гравитацию': в РФ десантник самоликвидировался прямо на празднике ВДВ
Российский ветеран ВДВ разбился во время праздничного прыжка / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • В Подмосковье во время прыжка, приуроченного ко дню ВДВ, разбился ветеран-десантник
  • У мужчины не раскрылся основной парашют
  • У ветерана было девять успешных прыжков, этот должен был стать десятым

В Московской области России во время праздничного прыжка с парашютом разбился ветеран воздушно-десантных войск. Инцидент произошел на аэродроме Ватутино во время мероприятий, посвященных дню ВДВ. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Как сообщают российские каналы, погибшим был Кирилл С. из Нижегородской области. Он приехал на празднование дня воздушно-десантных войск и имел за плечами девять успешных прыжков. Десятый прыжок с высоты около 600 метров стал для него последним.

видео дня

По предварительным данным российских пабликов, у мужчины не раскрылся основной парашют, а высоты для использования запасного купола уже не хватило. В результате падения российский ветеран получил травмы, несовместимые с жизнью.

Смотрите видео эпического прыжка в Подмосковье:

'Не покорил гравитацию': в РФ десантник самоликвидировался прямо на празднике ВДВ
Видео прыжка / Фото: скриншот

Реакция соцсетей

В соцсетях, где активно обсуждали инцидент, пользователи не удержались от саркастических комментариев. Некоторые пользователи иронизировали, что "парашют сработал как надо", другие шутили о "карме" и называли событие символическим на фоне празднования дня ВДВ.

"Как раз в данном случае "сработал парашют", - написал один из пользователей.

Другие оставляли ироничные комментарии вроде: "Земля - бетон", "Парашют поздравил его с днем ВДВ", "Приземлился у Кобзона" и "Карма работает всегда". Некоторые комментаторы также шутили о том, что это могло бы стать "началом" серии подобных инцидентов.

  • Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ
    Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ Фото: скриншот
  • Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ
    Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ Фото: скриншот
  • Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ
    Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ Фото: скриншот
  • Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ
    Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ Фото: скриншот
  • Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ
    Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ Фото: скриншот
  • Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ
    Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ Фото: скриншот
  • Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ
    Реакция на самоликвидацию российского ветерана ВДВ Фото: скриншот

Часть комментаторов также упоминала российскую агрессию против Украины, намекая, что меньше российских оккупантов означает меньше работы для украинских защитников. По иронии судьбы, инцидент произошел именно во время мероприятий, посвященных войскам, которые в России традиционно называют "элитными".

Ситуация в РФ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, сторонники Путина в соцсетях имитировали широкую поддержку лидера страны во время официальных мероприятий. В сети появилось видео Путина с детьми, которое интернет-пользователи сравнивали с Северной Кореей.

Также в Крыму оккупанты размещают военные подразделения рядом с гражданскими местами отдыха. На видеокадрах видно, что оккупанты прикрывали аэродром "Бельбек", а также начали сбивать дроны над городскими пляжами.

Кроме того, существенные изменения произошли в состоянии Белгородского водохранилища после ударов ВСУ. Водохранилище обмелело до исторического русла Северского Донца, а глубина колеблется от 10 до 40 сантиметров.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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