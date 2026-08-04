"Мир должен увидеть": новые детали "сафари" на людей в Херсоне, что с пострадавшим

В Херсоне вражеский дрон охотился на гражданского: видео военного преступления всколыхнуло сеть. Все, что известно о подробностях атаки и состоянии мужчины.

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Атака дрона в Херсоне - Зеленский призвал мир действовать более решительно / Коллаж: Главред

Ключевые факты:

Российский беспилотник атаковал мирного жителя на рынке

Полиция фиксирует очередное военное преступление

За год жертвами атак дронов стали сотни людей

Российские оккупанты продолжают целенаправленные атаки на гражданское население Херсонской области. Очередным доказательством этого стало видео, на котором ударный беспилотник в течение почти минуты преследует мужчину, приехавшего продавать овощи на рынке в Херсоне, после чего сбрасывает взрывчатку прямо на него. Пострадавший выжил, однако получил многочисленные ранения.

"Главред" собрал все подробности охоты российских дронов на мирных жителей в Херсоне.

видео дня

Как Зеленский прокомментировал атаку российского дрона на мирных жителей в Херсоне

Президент Украины подчеркнул, что обнародованное видео стало еще одним доказательством того, что российские военные сознательно охотятся на мирных жителей Херсона. По его словам, речь идет не о случайном ударе или ошибке, а об умышленном преследовании человека, который занимался обычным мирным трудом.

"Сегодня многих шокировало очередное видео "сафари", которое устраивают россияне с помощью дронов против людей в Херсоне. Российский дрон целенаправленно выслеживал мужчину, который продавал овощи в Херсоне, взорвался рядом с ним, и россияне сами признали, что совершили это преступление и что не просто не сожалеют, а гордятся тем, как издеваются над людьми", - сообщил Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее видео.

Смотрите видео "охоты" российского дрона на продавца овощей в Херсоне:

Пост Владимира Зеленского / Скриншот

Глава государства подчеркнул, что подобные атаки стали для Херсона почти ежедневной реальностью. По его словам, мировое сообщество должно видеть каждое такое преступление, ведь Россия уже даже не скрывает своих намерений и не пытается оправдывать удары по мирному населению. Президент отметил, что без ликвидации российского агрессивного потенциала и усиления международного давления достичь справедливого мира будет невозможно. Он также отметил, что только решительные действия международного сообщества могут заставить Кремль думать о прекращении войны, а не об усовершенствовании средств убийства гражданских лиц.

"Мир должен это видеть. Должен видеть каждый факт того, что Россия сошла с ума, и каждый факт того, что российские военные наслаждаются убийствами и издевательствами над людьми", - заявил Президент.

Отдельно Владимир Зеленский подчеркнул, что такая практика представляет опасность не только для Украины. Он предупредил, что если мир не остановит российскую агрессию сейчас, аналогичный террор может распространиться и на другие государства. Президент призвал к тесному сотрудничеству Финляндию, Казахстан, страны Балтии, Польшу, государства Южного Кавказа, Румынию и Молдову с целью создания реальных гарантий безопасности и завершения войны.

"Российское „сафари" против людей должно остановиться в Украине и ни в коем случае не должно распространиться на другие страны. Мир необходим, а значит - необходимо сотрудничество всех в мире, кто действительно ценит мир", - подчеркнул Зеленский.

Сколько дронов РФ запускает по Херсону: данные Херсонской ОВА об обстрелах

Заместитель главы Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников сообщил, что нападение на продавца овощей стало лишь одним из многочисленных случаев целенаправленной охоты российских операторов беспилотников на мирных жителей области. Он отметил, что утром российские войска значительно активизировали атаки дронами по Херсону.

"Мужчина выехал торговать продуктами, и дрон кружит вокруг машины и гонится за ним. В итоге наносит по нему удар. Пока неизвестно, в каком состоянии находится мужчина, но видео ужасающее. Оно иллюстрирует ситуацию в Херсоне: россияне продолжают охотиться на мирных жителей", - сказал Александр Толоконников.

Чиновник также привёл статистику последних российских атак. Он сообщил, что среди 18 раненых накануне 15 человек получили травмы именно в результате ударов российских беспилотников. Кроме того, погиб 67-летний мужчина, находившийся в собственном автомобиле. В Бериславе под завалами после российского удара нашли тело 90-летней женщины.

FPV-дрон / Инфографика: Главред

По словам Толоконникова, ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Российские войска применяют уже около тысячи беспилотников различных типов, включая FPV-дроны и квадрокоптеры Mavic со сбрасываемыми взрывчатыми веществами. Он назвал такие масштабы использования дронов абсолютным антирекордом. Кроме того, почти ежедневно россияне наносят удары управляемыми авиабомбами и ведут артиллерийские обстрелы побережья.

"Ситуация только ухудшается, ведь россияне уже запускают 1000 дронов, если считать вместе с "Мавиками", и сбрасывают взрывчатку. Это антирекорд", - подчеркнул Толоконников.

Атака дрона на продавца овощей в Херсоне - что известно о состоянии пострадавшего

В Национальной полиции Украины заявили, что кадры преследования гражданского мужчины беспилотником являются очередным подтверждением системной практики российской армии по сознательной охоте на мирных людей.

"От этих кадров стынет кровь, а сердце наполняется гневом. Их должен увидеть весь мир. Именно так "воюют" россияне. Они целенаправленно охотятся на гражданских", - подчеркнули в Национальной полиции.

Правоохранители обратили внимание, что мужчина на видео не имел никаких признаков комбатанта. Он торговал овощами на рынке и не представлял никакой военной угрозы, однако именно это не остановило российского оператора дрона.

Полиция сообщила, что пострадавшим является 52-летний житель Николаевской области. Он получил взрывную травму, контузию и многочисленные осколочные ранения. Медики оказали ему необходимую помощь, и его жизни пока ничего не угрожает. Одновременно следователи документируют все обстоятельства преступления для дальнейшего международного расследования.

"Правоохранители принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного армией страны-агрессора", - сообщили в полиции.

Также правоохранители призвали жителей прифронтовых территорий не пытаться снимать беспилотники на телефоны, а немедленно искать укрытие при их появлении.

Херсон / Инфографика: Главред

Как российский дрон охотился на продавца в Херсоне: подробности от ОВА

Начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подробно описал обстоятельства утреннего нападения. Он сообщил, что пострадавший Юрий вместе с женой приехал в Херсон продавать овощи и только начал раскладывать товар, когда над ними завис российский беспилотник.

"Женщина успела убежать. А за господином Юрием дрон начал настоящую охоту. Около минуты он кружил вокруг машины, преследуя мужчину, который пытался спастись", - рассказал Александр Прокудин.

По словам главы области, оператор беспилотника имел отличный обзор и не мог ошибиться в цели. Он видел перед собой мирного человека, занимавшегося продажей овощей, однако сознательно направил боеприпас именно в мужчину.

Прокудин отметил, что Юрий чудом остался жив. Он получил контузию, взрывную травму и множественные осколочные ранения, однако врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас медики продолжают лечение, и угрозы его жизни нет.

"Тот, кто управлял беспилотником, прекрасно видел свою цель. Это был обычный мужчина, который приехал продавать овощи. Но этого российского подонка это не остановило. Он сознательно направил боеприпас прямо в человека", - подчеркнул Прокудин.

Рассказ мужчины, на которого в Херсоне напал российский дрон

Сам Юрий рассказал, что они с женой только начали обустраивать торговое место, когда из-за деревьев неожиданно вылетел российский дрон. По его словам, беспилотник летел очень низко и сразу начал маневрировать над автомобилем.

"Начали раскладываться, зонтик поставили, ящики начали доставать. Там и моя жена была. Он (дрон, - ред.) вылетел откуда-то из-за кустов и летел очень низко. Она начала убегать, а он начал разворачиваться над машиной", - рассказал Юрий.

Мужчина отметил, что пытался показать оператору, что он не военный, а обычный продавец овощей. Он бегал вокруг автомобиля, прятался, падал на землю, однако дрон продолжал преследование и в конце концов сбросил боеприпас.

После взрыва Юрий увидел, что задняя часть автомобиля практически полностью разрушена осколками. Он также сообщил, что это уже второй случай, когда его транспортное средство повреждается в результате российских атак. Несмотря на опасность, он продолжал работать, поскольку другой возможности перевозить продукцию у него не было.

Смотрите видеорассказ раненого продавца овощей об атаке дрона:

Сообщение начальника Херсонской ОВА / Скриншот

"Я даже показывал, что продаю овощи. Он видел помидоры, огурцы, баклажаны - всё уже стояло возле машины. Там ничего военного не было", - подчеркнул пострадавший.

Медики сообщили, что у мужчины диагностированы множественные осколочные ранения туловища и конечностей, акубаротравма, контузия и взрывная травма. При этом все ранения не проникающие, и его жизни пока ничего не угрожает.

Как российская пропаганда реагирует на видео атаки дрона на мирного жителя в Херсоне

После того как видео преследования гражданского мужчины получило широкую огласку, ряд российских Z-каналов начал распространять взаимоисключающие версии событий.

Сначала один из откровенно украинофобских ресурсов заявил, что видео якобы является "постановкой", организованной украинской стороной. Авторы утверждали, что камеру якобы заранее установили для нужного ракурса, а сам мужчина чудом выжил только потому, что всё было инсценировано. Также выдвигались безосновательные утверждения о том, что запись якобы массово рассылали украинские пользователи военным блогерам.

Позже на том же канале появилась еще одна версия. Авторы пытались связать появление видео с инцидентом на пляже в Геленджике, где после работы российской противовоздушной обороны упал подбитый украинский беспилотник. Российская пропаганда пыталась представить это как якобы преднамеренный удар Украины по гражданским лицам и утверждала, что видео из Херсона было распространено лишь для того, чтобы отвлечь внимание от этого события.

Впрочем, ещё один российский Z-канал фактически признал сам факт атаки на продавца овощей. Его авторы открыто хвалили действия оператора дрона и пытались оправдать нападение утверждениями о том, что автомобиль мужчины якобы был "техникой двойного назначения" и мог использоваться для перевозки грузов двойного назначения. При этом на самом видео отчётливо видно, что дрон преследует не транспортное средство, а непосредственно человека, который пытается спастись от удара.

Человеческое сафари в Херсоне: статистика атак российских дронов на гражданских

Как сообщает BCC, практика систематического использования дронов против гражданского населения на правобережье Херсонской области продолжается на протяжении всего 2025 года и уже получила название "человеческое сафари".

По данным областных властей, только в течение 2025 года жертвами таких атак стали 130 жителей Херсонской области, среди которых трое детей. Ранения получили ещё 1195 человек, включая 17 детей.

Всего за этот период российские войска применили против области почти 97 тысяч ударных беспилотников, что свидетельствует о системном характере воздушного террора в отношении гражданского населения и постоянном наращивании интенсивности атак.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий защиту прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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