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"Заруба будет жестокой": в ВСУ раскрыли направление нового штурма РФ

Алексей Тесля
1 августа 2026, 18:30
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Попытки наступательных действий российских войск продолжаются сразу на нескольких участках фронта.
ВСУ
ВСУ дают отпор атакам РФ / Коллаж: Главред, фото: 15 ОБрАР, 58 ОМПБр

Главное:

  • РФ понесла рекордные потери личного состава с начала 2026 года
  • Враг попытался прорваться на Покровском направлении
  • Армия РФ не отказывается от планов продвинуться в направлении Запорожья

Российские войска продолжают активные штурмовые действия по всей линии фронта. С начала суток оккупанты 59 раз атаковали позиции Сил обороны Украины.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, одновременно российская армия продолжает артиллерийские обстрелы приграничных районов.

видео дня

Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении, где с начала суток зафиксировано 18 попыток российских подразделений вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций.

Высокая интенсивность боевых действий наблюдается и на Славянском направлении. Там противник 14 раз пытался прорвать оборону украинских подразделений.

Кроме того, наступательные действия российских войск продолжаются и на других участках фронта.

Июль стал самым тяжелым для армии РФ по потерям

В июле российская армия понесла рекордные потери личного состава с начала 2026 года. По данным Генерального штаба ВСУ, за месяц потери оккупационных войск составили 42 860 военнослужащих.

"В общей сложности за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек".

Командир ВСУ объяснил, почему РФ продолжает штурмы

Несмотря на значительные потери, российское командование продолжает наступательные действия благодаря большому мобилизационному ресурсу.

Об этом в эфире Новости LIVE заявил командир батальона беспилотных систем "Железные соколы" 67-й отдельной механизированной бригады Владислав Даценко.

По его словам, российские войска практически отказались от применения тяжелой бронетехники на участке ответственности бригады.

"Недавно предпринималась попытка врага прорваться на Покровском направлении с привлечением нескольких единиц танков при поддержке нескольких бронированных машин. Они были поражены и остановлены дронами еще за 10-15 километров до возможной атаки".

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Военный отметил, что эффективность украинской обороны значительно выросла благодаря развитию подразделений беспилотных систем.

В ВСУ предупредили о возможной активизации боев

Российская армия не отказывается от планов продвинуться в направлении административных границ Запорожской области. При этом наиболее напряженный период на этом участке фронта может наступить уже в ближайшие месяцы.

Такое мнение в интервью АрмияTV высказал командир 429-й бригады сил беспилотных систем "Ахиллес" майор Юрий Федоренко.

"На запорожском витке фронта, по моему убеждению, ключевая битва еще не сыграна. Она будет разворачиваться в августе-сентябре".

По его словам, украинские защитники рассчитывают сохранить инициативу, однако бои будут чрезвычайно тяжелыми.

"Я убежден, что силам обороны удастся получить тактическую инициативу... Но, знаете ли, сленговым словом скажу, заруба будет очень жестокой".

Федоренко также отметил, что российские войска одновременно усиливают давление на Донбассе, а также активизировались в Сумской и Харьковской областях.

Запорожье
/ Инфографика: Главред

Важные изменения в ВСУ: ключевые детали

В Вооруженных силах Украины стартовала масштабная проверка кадрового обеспечения воинских подразделений. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В рамках проверки специалисты оценят реальную укомплектованность бригад, полков и корпусов, а также проанализируют, насколько эффективно распределен личный состав между различными подразделениями.

По итогам инспекции в Генштабе планируют определить возможные изменения, которые позволят усовершенствовать систему кадрового обеспечения и повысить эффективность комплектования украинской армии.

Ранее Главред сообщал, что украинские защитники добились самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

Напомним, ранее российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Как сообщалось, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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