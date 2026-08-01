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Ударит или пройдет - ученые дали прогноз магнитных бурь на 2–3 августа

Марина Иваненко
1 августа 2026, 17:30
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Магнитные бури 2–3 августа не достигнут уровня G1. Прогноз геомагнитной активности показывает максимум Kp 4 и объясняет, чего следует ожидать.
Магнитные бури 2–3 августа
Магнитные бури 2–3 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какой будет геомагнитная активность 2–3 августа
  • Что означает индекс Kp и будет ли магнитная буря
  • Как уменьшить влияние геомагнитных колебаний

В начале августа метеозависимым людям стоит внимательнее следить за своим самочувствием, ведь даже незначительные изменения геомагнитного фона могут сказаться на общем состоянии организма. Чаще всего в такие дни люди жалуются на усталость, сонливость или легкую головную боль. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA ( NOAA Space Weather Prediction Center), 2 и 3 августа 2026 года сильных геомагнитных возмущений не ожидается.

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Прогноз геомагнитной активности на 2 и 3 августа

По оценкам специалистов, в начале августа сильных магнитных бурь не прогнозируется.

2 августа

Геомагнитный фон будет спокойным или умеренно нестабильным. Максимальный уровень активности ожидается на отметке Kp 4. Это соответствует активному геомагнитному фону, но не достигает уровня бури G1. Большую часть суток показатель будет находиться в пределах Kp 2–3.

3 августа

Геомагнитная ситуация останется практически неизменной. Уровень активности не превысит Kp 4, а существенных колебаний магнитного поля Земли ученые не прогнозируют.

Кроме того, существует незначительная вероятность слабых радиовозмущений уровня R1-R2, которые могут кратковременно влиять на коротковолновую радиосвязь, однако не представляют угрозы для здоровья людей.

магнитная буря, влияние магнитной бури
магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Что означает индекс Kp

Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, возникающее под воздействием заряженных частиц, поступающих от Солнца. Для оценки ее интенсивности используется геомагнитный индекс Kp:

Kp 0–2 - спокойное состояние;

Kp 3–4 - нестабильный или активный фон;

Kp 5 - слабая магнитная буря (уровень G1);

Kp 6–9 - от умеренной до экстремально сильной бури (G2–G5).

Поскольку 2 и 3 августа прогнозируемый показатель не превысит Kp 4, геомагнитная активность будет оставаться ниже уровня магнитной бури.

Влияние на здоровье и возможные симптомы

Несмотря на отсутствие полноценной магнитной бури, метеозависимые люди, а также люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы могут ощущать незначительное ухудшение самочувствия.

Среди возможных симптомов:

  • легкая головная боль или головокружение;
  • сонливость и быстрая утомляемость;
  • незначительные перепады артериального давления;
  • повышенная раздражительность или тревожность;
  • снижение концентрации внимания.

Как облегчить состояние в дни геомагнитных колебаний

Чтобы минимизировать возможное влияние космической погоды на организм, специалисты рекомендуют:

  • соблюдать режим сна и хорошо высыпаться;
  • пить достаточное количество чистой воды;
  • ограничить употребление кофе, крепкого чая и алкоголя;
  • избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;
  • больше времени проводить на свежем воздухе и регулярно проветривать помещения;
  • людям с гипертонией контролировать артериальное давление и держать под рукой необходимые лекарства.

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Об источнике: NOAA SWPC

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA SWPC) работает круглосуточно и собирает данные с множества наземных телескопов и спутников (включая запущенные аппараты, такие как GOES, DSCOVR и новейшие обсерватории SOLAR-1/SWFO-L1, которые находятся в точке Лагранжа L1 между Землей и Солнцем). Специалисты отслеживают три основные угрозы:

  • геомагнитные бури - возникают из-за выбросов корональной массы Солнца, когда облака плазмы долетают до Земли;
  • солнечные радиационные бури - потоки ускоренных протонов, опасные для космонавтов и электроники;
  • радиозатемнения (Radio Blackouts) - рентгеновское излучение от вспышек, мгновенно ионизирующее ионосферу Земли на освещенной стороне.

Космическая погода влияет не на дождь или снег, а на критически важные технологии. Прогнозы SWPC используют:

Энергетические компании. Сильные бури могут наводить геоиндукционные токи в линиях электропередач, что грозит выходом из строя трансформаторов и масштабными отключениями электроэнергии (как это было в Квебеке в 1989 году).

Авиация. Во время радиационных бурь авиакомпании меняют маршруты трансполярных рейсов, чтобы защитить экипаж и пассажиров от радиации и избежать потери КВ-радиосвязи.

Спутниковые операторы и GPS. Солнечная активность раздувает верхние слои атмосферы, увеличивая торможение низкоорбитальных спутников (в 2022 году из-за этого SpaceX сразу потеряла около 40 аппаратов Starlink). Кроме того, бури вызывают сбои в работе точной GPS-навигации.

НАСА. Для обеспечения безопасности астронавтов на Международной космической станции и во время подготовки лунных миссий "Артемида".

Чтобы обычному человеку или бизнесу было проще понять уровень угрозы, в SWPC разработали пятибалльные шкалы, аналогичные шкалам ураганов или землетрясений:

  • G-шкала (Geomagnetic Storms): от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная буря, способная разрушить энергосети);
  • S-шкала (Solar Radiation): от S1 до S5 для оценки радиационной угрозы;
  • R-шкала (Radio Blackouts): от R1 до R5 для оценки уровня блокировки радиосвязи.

SWPC является официальным гражданским источником предупреждений для США и всего мира. При этом центр работает в тесном сотрудничестве со своими военными коллегами - 557-м метеорологическим крылом Военно-воздушных сил США, обеспечивая совместимость данных для защиты как коммерческих, так и оборонных космических систем.

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