Растворю все: украинка с самыми огромными скулами решила удалять филлеры

Теперь она делает другие процедуры, которые помогут ей убрать филлер из лица.

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Украинка с самыми большими скулами решила их удалить / Коллаж Главред, фото Instagram/justqueen88

Кратко:

Что решила сделать блогерша

Как она сейчас выглядит

Украинская эпатажная блогерша Анастасия Покрыщук, которая известна во всем мире благодаря своим огромным скулам, сообщила о решении избавиться от филеров.

Об этом она рассказала в проекте "Що ДаLee".

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По словам блогерши, она приняла решение избавиться от филлеров.

"Я начала удалять филлеры. Я уже хочу делать подтяжки. Скулы у меня простояли несколько лет, и они мне нравятся и сейчас. Я хотела более четкий контур лица, но с помощью филлеров это никак не получается. Я решила, что растворю все. Я точно знаю, чего хочу. Будет эндоскопическая подтяжка глаз, лица, платизмопластика", – говорит блогер.

Анастасия Покрыщук решила избавиться от филеров / Фото Instagram/justqueen88

Между тем, еще в 2024 году Покрыщук в одном из интервью говорила, что ее все устраивает и ничего менять она не собирается.

Анастасия Покрыщук решила избавиться от филеров / Фото Instagram/justqueen88

"Почему именно скулы? Ну мне нравится. И я никогда не слушала ничьих советов по поводу своей внешности. И если возникает необходимость что-нибудь подправить в ней косметически, могу это сделать самостоятельно, закончила специальные курсы. Однако уже давно не делала", - говорила тогда она.

Анастасия Покрыщук решила избавиться от филеров / Фото Instagram/justqueen88

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