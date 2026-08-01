Растворю все: украинка с самыми огромными скулами решила удалять филлеры

Кратко:
- Что решила сделать блогерша
- Как она сейчас выглядит
Украинская эпатажная блогерша Анастасия Покрыщук, которая известна во всем мире благодаря своим огромным скулам, сообщила о решении избавиться от филеров.
Об этом она рассказала в проекте "Що ДаLee".
По словам блогерши, она приняла решение избавиться от филлеров.
"Я начала удалять филлеры. Я уже хочу делать подтяжки. Скулы у меня простояли несколько лет, и они мне нравятся и сейчас. Я хотела более четкий контур лица, но с помощью филлеров это никак не получается. Я решила, что растворю все. Я точно знаю, чего хочу. Будет эндоскопическая подтяжка глаз, лица, платизмопластика", – говорит блогер.
Между тем, еще в 2024 году Покрыщук в одном из интервью говорила, что ее все устраивает и ничего менять она не собирается.
"Почему именно скулы? Ну мне нравится. И я никогда не слушала ничьих советов по поводу своей внешности. И если возникает необходимость что-нибудь подправить в ней косметически, могу это сделать самостоятельно, закончила специальные курсы. Однако уже давно не делала", - говорила тогда она.
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