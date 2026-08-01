Захват сел "на бумаге" продолжается: генералы РФ лгут Путину об успехах

На фоне разоблачений ISW о масштабной лжи военного командования РФ, ВСУ осуществляют успешные наступательные действия на севере Украины.

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Путину лгут об успехах в Харьковской и Сумской областях / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Вы узнаете:

Какие населенные пункты Россия объявила захваченными

Почему российские отчеты о наступлении вызвали сомнения

Что происходит на направлениях Сумской и Харьковской областей

Речь идет сразу о нескольких населенных пунктах в Сумской и Харьковской областях. Российская группировка войск "Север" практически ежедневно сообщает о новых успехах, однако характер боевых действий, по оценке аналитиков, не соответствует территории, которую российская сторона утверждает как захваченную.

Российское командование отчиталось о серии новых захватов на севере Украины, однако заявленные успехи не находят убедительного подтверждения на поле боя. В Институте изучения войны (ISW) считают, что российские военные могут намеренно преувеличивать масштабы продвижения, создавая впечатление широкого наступления.

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Российские военные сообщили о серии захватов

29 июля российская группировка войск "Север" заявила о захвате Новой Сечи в Сумской области. Уже 30 июля российское Министерство обороны сообщило о взятии Малой Слободки и Могрицы на Сумском направлении, а также Веровки в Харьковской области.

По данным ISW, подобные заявления звучат практически ежедневно как минимум с 22 июля. Российское командование регулярно сообщает о взятии очередного населенного пункта в зоне ответственности Северной группировки сил.

Новая Сечь, Сумская область / Фото: DeepState

Однако аналитики обращают внимание на важное несоответствие: наблюдаемые действия российских подразделений не выглядят достаточными для столь масштабного продвижения.

В частности, ISW отмечает отсутствие признаков необходимой концентрации войск, массовой переброски техники или резкого увеличения интенсивности наступательных операций.

"Небольшие передислокации российских войск ниже уровня полка для проведения оборонительных операций, небольшие и редкие механизированные штурмы, операции по проникновению, видеозаписи поднятия флагов и измененные с помощью ИИ видеозаписи, как известно, не заменяют фактического продвижения и не представляют собой доктринальный контроль над территорией", - говорится в сообщении ISW.

Киев опровергает часть российских заявлений

Украинская сторона также заявляет, что российские отчеты не соответствуют реальной ситуации.

30 июля оперативное командование "Север" опровергла сообщения о захвате Малой Слободки и Могрицы. В тот же день бойцы ВСУ заявили, что Новая Сечь остается под полным контролем Украины.

Похожая ситуация складывается и вокруг других населенных пунктов.

Украинский 16-й армейский корпус ранее сообщал, что российские подразделения не контролируют Белый Колодязь в Харьковской области, хотя российская сторона заявляла об его захвате. При этом украинские военные признавали проникновение пехотных групп оккупанта в населенный пункт и расположенные рядом лесные массивы.

Харьковская область, 1 августа 2026 года / Фото: DeepState

По данным украинской стороны, российские войска также не установили полный контроль над Козачьей Лопанью и Артильным. При этом российские подразделения продолжают предпринимать попытки проникновения.

Отдельное внимание ISW обращает на видеозаписи, которые российская сторона использует в качестве подтверждения своих заявлений.

Некоторые из таких материалов, по оценке украинских источников и аналитиков, могли быть изменены или созданы с использованием искусственного интеллекта. На отдельных видео российские военнослужащие устанавливают флаги в населенных пунктах, после чего эти кадры используются как доказательство якобы состоявшегося захвата.

Кремль может использовать заявления как часть информационной кампании

ISW связывает активизацию российских сообщений об успехах с более широкой информационной кампанией Кремля.

Российское руководство стремится создать впечатление, что армия РФ одновременно продвигается на нескольких направлениях и постепенно получает преимущество по всей линии фронта.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов / Фото: скриншот с Youtube

Особенно активно российские чиновники стали публично освещать заявления о продвижении на севере Украины. 30 июля министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал предполагаемый захват Могрицы, где до войны проживало около 850 человек, "стратегическим успехом".

Подобные заявления, как считают аналитики, могут быть рассчитаны не только на российскую аудиторию, но и на западные страны.

Даже российские военные блогеры критикуют командование

Примечательно, что сомнения в официальных российских заявлениях распространяются не только среди украинской стороны и западных аналитиков.

Некоторые российские военные блогеры, связанные с прокремлевской средой, сами подвергли критике командование за публикацию видеоматериалов, которые могли быть изменены с помощью ИИ.

Один из них обвинил российских военнослужащих в создании ложного впечатления о продвижении на направлении Великого Бурлука. По его версии, небольшие группы пехоты могут проникать на отдельные позиции, после чего съемка с российским флагом используется как доказательство их якобы полного захвата.

Российские военные блогеры критикуют командование / Фото: скриншот с Youtube

Другой известный российский военный блогер предположил, что подобная практика может быть связана с попыткой командиров сохранить личный состав, преувеличить значение захваченной позиции или скрыть нехватку ресурсов для выполнения поставленной задачи.

Военные блогеры назвали происходящее частью феномена "красивых отчетов", когда командованию предоставляют более благоприятную картину происходящего, чем есть на самом деле.

Какова цель летнего наступления РФ - комментарий эксперта

Российские войска в ходе летней кампании могут сосредоточить основные усилия на Донецком направлении, поскольку стремятся установить контроль над рядом стратегически важных городов региона. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

По его словам, ближайшими целями оккупантов могут стать Покровск, Константиновка, а также Краматорск и Славянск.

"Думаю, они сосредоточатся на Донецкой области. Россиянам необходимо решить вопрос с Покровском, Константиновкой и, конечно, Краматорском и Славянском", - отметил Ступак.

Эксперт считает, что захват Покровска и Константиновки мог бы существенно повлиять на дальнейший ход боевых действий, поскольку эти города имеют важное логистическое и стратегическое значение.

Ступак также спрогнозировал, какие последствия могут возникнуть для фронта, если российским войскам удастся установить контроль над этими населёнными пунктами.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред ранее писал, что российские оккупанты продвинулись через государственную границу на севере Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Напомним, в июле страна-агрессор Россия существенно увеличила численность военных, которых задействует в штурмовых действиях на фронте, при этом выросли и потери оккупантов от ударов украинских дронов. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. По его словам, российское командование наращивает штурмовые группы прежде всего для того, чтобы скрыть разрыв между ложными докладами о ситуации на фронте и реальным положением дел.

Ранее сообщалось, что 25 июля Силы обороны Украины впервые поразили российскую реактивную систему залпового огня "Сарма", которую российская пропаганда позиционирует как отечественный аналог американской HIMARS.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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