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Войска РФ подошли близко к Сумам и могут попытаться взять город в полуокружение – Ступак

Андрей Ганжа
12 июня 2025, 15:16
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Если россиянам удастся оккупировать Покровск и Константиновку, они большими силами пойдут на Славянск и Краматорск, считает Иван Ступак.
Иван Ступак
Россия может попытаться перерезать дороги на Глухов, Конотоп и Киев, чтобы взять Сумы в полублокаду – Ступак / Главред

Обстановка в Сумской области в течение нескольких недель заметно обострилась. Зона влияния Сил обороны Украины на Курщине значительно сократилась, российские войска высвободили ресурсы, после чего начали наступательные действия на Сумщине. И если раньше границу пересекали лишь вражеские ДРГ, то теперь оккупанты проводят там войсковую операцию, захватили ряд населенных пунктов, и продолжают продвижение.

В интервью Главреду бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак проанализировал ситуацию на Сумщине, оценил угрозу для города Сумы, назвал основные направления российского удара летом, и объяснил, что нужно украинской армии для прекращения наступления противника.

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться в Сумской области. Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что россияне перебрасывают военную технику и личный состав с оккупированных Херсонщины и Крыма в Курскую область. Как вы оцениваете ситуацию в Сумской области? Есть ли угроза прямого наступления на Сумы?

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К сожалению, такая угроза есть. Российская Федерация уже контролирует почти 250 квадратных километров территории Сумской области. Это очень много. И каждый день ее военное присутствие там расширяется. Мы должны понимать, что DeepState обновляет свою карту с опозданием, и по факту Россия будет контролировать гораздо большую территорию.

Как я вижу, Россия подошла к Сумам на 20 километров. Это критически близко к областному центру. В такой ситуации могут начаться очень серьезные бомбардировки города. Могут применяться корректируемые авиабомбы (КАБы), различные виды артиллерийских вооружений, кассетные боеприпасы и дроны.

Судя по тому, что показывает DeepState, складывается впечатление, что россияне пытаются продвинуться к северу и северо-западу от Сум. На западном направлении они могут попытаться перерезать три дороги – на Глухов, Конотоп и Киев, чтобы разорвать транспортное сообщение областного центра с "большой землей", а также обеспечить его полуокружение или полублокаду.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Есть ли у противника ресурсы для решения таких задач?

Президент Владимир Зеленский говорил, что россияне накопили на Сумском направлении около 60 тысяч военных. Как будет дальше – пока непонятно. Несколько недель назад были сообщения о том, что противник якобы провел ротацию. В частности, боеспособные подразделения вдвшников и морской пехоты забрали с Курского и отправили на Покровское направление. Вместо них на Курщину перебросили не самые профессиональные подразделения Ленинградского военного округа.

В общем, если в Курской области сосредоточено около 60 тысяч военных, то речь идет об очень большой массе противника. Похоже, что ресурсы у него все-таки есть, ведь продвижение на Сумщине фиксируется каждый день. Россияне зашли вглубь территории Украины почти на 15 километров. Это очень неприятная ситуация.

На карте Deep State мы видим, что оккупанты создали небольшой плацдарм и вблизи Мирополья на Сумщине. Возможно ли российское наступление еще и к востоку от Сум?

Сумы
Россияне могут попытаться устроить полуокружение Сум с запада, а вблизи Мирополья угрозы пока нет, считает Ступак / DeepState

Там пока маленький плацдарм и сложно делать какие-либо выводы. Возможно, там что-то еще появится. Но пока, похоже, особой угрозы нет. Угроза присутствует на севере и северо-западе от Сум. Остальное нужно будет анализировать уже по ситуации. Впрочем, на данный момент обстановка выглядит очень грустно.

Россияне в Сумской области применяют, в том числе, те самые FPV-дроны на оптоволокне?

Конечно, противник применяет такие дроны.

Я больше переживаю о том, что Сумы будут еще сильнее обстреливаться. Удар 3 июня по центру города кассетными боеприпасами – первая ласточка. Прилетело в центр города – это указывает на попытку уничтожения не каких-либо зданий, а гражданских людей. Думаю, подобные ударов будет еще больше.

Таким образом, на определенном этапе российское наступление на Сумщине может быть более интенсивным, чем в Донецкой области?

Нет-нет. Давайте снова вернемся к анализу карты DeepState, а именно – к участку между Покровском и Константиновкой, где россияне за эти дни сделали прорыв. Здесь можно увидеть, как изменилась ситуация и концентрация россиян. Они наваливаются в направлении Покровска. Бригады, которые обозначены как ромбики, еще несколько дней назад были более рассредоточены, а вот теперь их концентрация выросла, достигнуто продвижение.

Так что, вероятнее всего, россияне будут стягивать больше сил в направлении Константиновки, чтобы развить наступление и пытаться окружить Константиновку и Часов Яр. Что касается Покровска, они будут стремиться окружить город с востока.

Донбасс
Оккупанты намерены окружить Покровск, Константиновку и Часов Яр – Ступак / DeepState

Способны ли войска РФ открыть новые фронты, к примеру, в Харьковской или Днепропетровской областях?

Днепропетровское направление уже активно. На карте DeepState показано, что осталось 100 метров до административной границы, но понятно, что это практически ничего. Скорее всего, россияне уже фактически находятся на Днепропетровщине. К тому же мы помним, что власти региона последние три недели эвакуировали население из полутора десятков сел с этого направления, поскольку находиться там небезопасно.

Если взять линейку и прочертить линию на 10-15 километров от передовых позиций войск РФ возле Новопавловки вглубь Днепропетровщины, можно убедиться, на какую глубину способны долетать дроны. Более того, FPV-дроны уже туда долетают.

Создается впечатление, что новые фронты могут появиться и на севере Харьковской области. Ведь россияне уперлись на Волчанском и Липцевском направлениях, и такой ход со стороны врага наверняка выглядел бы логично.

Россияне пытаются найти у нас слабые места. Они ищут слабые и необученные подразделения, у которых проблемы с обеспечением, чтобы продавить там оборону. К примеру, в мае противник нашел слабое место в обороне между Покровском и Константиновкой. Начали продавливать наши позиции и таки продавили.

Впрочем, мы ведь думали, что россияне попытаются взять Покровск штурмом ещё в сентябре 2024 года. Но, слава Богу, им это не удалось. Темп был очень высоким – как и сейчас, – но противник в итоге увяз в боях. За всё это время ему удалось найти брешь в нашей обороне лишь в прошлом месяце. Сказать точно, сколько сил потребуется россиянам для захвата Покровска, сложно, но они уже сосредоточили там весьма значительные военные ресурсы.

Днепр область
Россияне уже фактически открыли фронт на Днепропетровском направлении, полагает Иван Ступак / dnipro.tv

Какими могут быть реальные задачи российских оккупантов на это лето?

Думаю, они сосредоточатся на Донецкой области. Россиянам необходимо закрыть вопрос Покровска, Константиновки, и, конечно, Краматорска и Славянска. Если падет Покровск и Константиновка, то они двинутся всей этой массой на Краматорск и Славянска, чтобы взять города в окружение.

Как вы считаете, есть ли возможность для того, чтобы остановить российское наступление?

Такая возможность есть. Убежден, что необходима дальнейшая работа над нашей ракетной программой. Над ней уже работают на полных парах. Когда реализуют, можно будет говорить о потенциале для хотя бы частичной остановки российского наступления – где-то на 70%.

Нам нужно уничтожать то, что находится на расстоянии 300 км от наших позиций. Если говорить, к примеру, о Краматорске, то надо наносить удары за Луганск – на расстояние более 200 километров, чтобы поразить российские войска, которые там находятся. Удары на такое расстояние станет для нас большим плюсом. Мы можем серьезно подрезать возможности Российской Федерации для дальнейшего наступления.

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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ВСУ Сумская область война России и Украины Иван Ступак российское наступление
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