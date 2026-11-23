Крот может прорыть немало подземных ходов на участке, но есть способы отпугнуть его без ловушек.

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Как отпугнуть кротов без яда / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему кроты появляются на газоне и вредят ли они растениям

Как использовать уксус для отпугивания кротов

Какие еще способы помогут защитить участок от кротовых холмиков

Крот может быстро испортить вид ухоженного газона, оставляя после себя многочисленные холмики земли. Избавиться от нежелательного соседа можно без ловушек и химикатов. Одно из домашних средств, которое используют садоводы, - обычный столовый уксус. Его резкий запах может отпугивать животное, пишет Главред со ссылкой на Wprost.

Почему крот появляется на участке

Крот не питается корнями растений, овощами или луковицами. Основу его рациона составляют дождевые черви, личинки насекомых и другие беспозвоночные, обитающие в почве. Проблемы для садоводов возникают из-за подземных туннелей, при прокладке которых животное выталкивает землю на поверхность.

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В результате на газоне появляются характерные холмики, а почва становится неровной. Подземная деятельность крота также может повреждать корни молодых растений. Поэтому владельцы участков ищут способы отпугнуть животное без использования яда и ловушек.

Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

Как уксус помогает отпугнуть кротов

Обычный столовый уксус используют в качестве домашнего средства против кротов из-за его резкого запаха. Предполагается, что он может быть неприятен для животного и побудить его покинуть определенный участок.

Небольшое количество уксуса наносят в местах, где крот прокладывает подземные ходы. Предполагается, что запах распространится по туннелям и помешает животному в дальнейшем ими пользоваться. Однако эффективность такого способа научно не подтверждена, поэтому он не гарантирует, что крот покинет сад.

Важно также не выливать уксус возле корней растений и на клумбы. Из-за кислотности он может повредить растительность, повлиять на почвенные микроорганизмы и изменить свойства почвы.

Какие еще средства помогут избавиться от кротов

Для отпугивания кротов садоводы используют специальные устройства, создающие вибрации и звуки. Они передаются через почву и могут беспокоить животное, заставляя его покинуть участок. Однако результат зависит от характеристик устройства и особенностей почвы.

Еще один способ защитить газон - установить специальную сетку от кротов. Ее размещают под слоем почвы, чтобы создать механический барьер и не позволить животным выталкивать землю на поверхность. Лучше всего делать это при обустройстве нового газона.

Некоторые садоводы также высаживают бархатцы и чеснок, надеясь отпугнуть кротов их запахом. Однако эффективность такого метода не гарантирована.

Смотрите видео о том, как отпугнуть кротов без яда:

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