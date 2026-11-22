Специалист рекомендует использовать домашнюю смесь и мягкую тряпку, а жесткие губки считает главной угрозой для глазури.

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Чем мыть фартук на кухне, чтобы не испортить плитку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

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Какую смесь для чистки плитки предлагает керамист

Почему абразивные губки вредят кухонному фартуку

Как часто нужно обрабатывать швы между плиткой

Жир, оседающий на плитке возле плиты, следует удалять часто и мягкими средствами, так как жесткие губки оставляют на эмали микроцарапины, в которых затем скапливается грязь. Керамист Джош Бланк советует мыть кухонный фартук домашней смесью и неабразивной тряпкой, чтобы не испортить покрытие, сообщает Infobae.

По мнению специалиста, облицовка возле плиты требует такого же внимания, как и декоративный предмет. Основа ухода проста: средства, которые есть в каждом доме, и тряпки, не царапающие поверхность.

Для фартука Бланк предлагает раствор, который распыляют на плитку. Его компоненты помогают удалить жир, а наносить смесь можно многоразовой тряпкой или бумажным полотенцем. Понадобится:

60 мл белого уксуса;

2 чайные ложки буры (тетрабората натрия);

830 мл горячей воды;

60 мл жидкого средства для мытья посуды;

20 капель эфирного масла (по желанию).

После распыления остатки нужно удалить, не теряя поверхность ничем грубым. Керамист напоминает, что по составу керамическая глазурь близка к стеклу. Поэтому абразивные губки оставляют на ней мелкие царапины, в которых со временем застревает грязь, и мыть плитку становится всё труднее.

Бланк предлагает простой тест. Прежде чем браться за губку или чистящее средство, стоит спросить себя, подошли бы они для лобового стекла автомобиля. Если нет, то и на кухонной плитке им тоже не место.

Сначала удалить жир, затем продезинфицировать

Этот совет совпадает с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по очистке поверхностей. Если дезинфекция все же необходима, сначала грязь следует смыть водой с мылом или моющим средством. ВОЗ предупреждает, что органические загрязнения могут ослабить действие дезинфицирующего средства, а слишком концентрированные химикаты наносят вред поверхностям.

Жирные брызги со сковороды или конфорки сами по себе не означают, что кухню нужно дезинфицировать. Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что обычно достаточно регулярной уборки. Дезинфекция имеет смысл, когда в доме кто-то болеет или этого требует другая ситуация.

Сколько усилий потребуется на уход, зависит от материала. По словам Бланка, плотную плитку с высоким глянцем мыть легче, чем матовую или деликатную. Пористые материалы больше всего страдают от агрессивных средств, тогда как керамогранит относится к самым плотным.

Плитка с рельефом или фактурой тоже требует больше времени, так как жир скапливается в углублениях и на краях. Перед укладкой облицовки стоит ознакомиться с инструкцией по уходу и стойкости материала, особенно если его укладывают за плитой, на которой часто готовят.

Как отмыть плитку на кухне / Инфографика: Главред

Швы: где на самом деле скрывается грязь

Керамист убежден: когда облицовка кажется грязной, проблема в основном в швах, а не в самой плитке. От их цвета зависит, насколько заметным будет масло, которое они со временем впитывают. Серые или тёплые оттенки маскируют его лучше, чем белые.

Отдельная тема - защита швов. Бланк советует обработать их герметиком сразу после укладки и повторять процедуру ежегодно. Делать это следует в соответствии с инструкцией к выбранному средству и с учётом материала.

Чтобы жир не скапливался и не приходилось устраивать генеральную уборку, достаточно нескольких привычек:

протирать фартук после жарки на масле или приготовления брызгающих соусов;

накрывать сковороду защитной сеткой от брызг;

удалять заметные пятна, пока они не въелись в плитку и швы;

регулярно обновлять защитное покрытие швов.

Если же вместо привычной смеси используется другое средство, ВОЗ советует тщательно подбирать дезинфицирующее средство и его концентрацию, чтобы не повредить поверхность и не подвергаться воздействию химикатов. Организация также подчеркивает, что чистящие средства нельзя смешивать, помещения следует проветривать, а сами средства хранить в недоступном для детей и животных месте.

Смотрите видео о том, как отмыть жирные загрязнения на кухне:





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