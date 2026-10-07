Черная плесень на швах плитки в душе исчезнет за одну ночь – что нужно сделать

Блогерша показала простой трюк, благодаря которому плесень исчезает очень быстро.

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Лайфхак против плесени на швах плитки в ванной комнате / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как удалить чёрную плесень без длительного трения щеткой

Зачем оставлять пропитанную средством против плесени бумагу на ночь

Черная плесень на швах между плиткой и силиконовым герметиком в ванной комнате может появляться даже при регулярной уборке. В то же время для ее удаления не обязательно часами тереть пораженные места щеткой.

Главред узнал, что эксперт по уборке, известная в TikTok под ником sisterpledgecleans, показала способ, для которого понадобятся только туалетная бумага и средство против плесени. Об этом пишет Express.

видео дня

Как удалить плесень из швов в душе

Проблема обычных спреев против плесени заключается в том, что на вертикальных поверхностях средство быстро стекает вниз. Из-за этого оно контактирует с пораженным участком недостаточно долго.

Эксперт предлагает сделать своеобразный компресс. Для этого нужно взять туалетную бумагу, приложить её к шву или силиконовому уплотнителю, а затем хорошо пропитать средством от плесени.

Как очистить заплесневевший герметик в ванной / Инфографика: Главред

"Воспользуйтесь этим лайфхаком, чтобы избавиться от плесени и грибка на швах. Прикрепите туалетную бумагу к швам и обильно смочите её средством, чтобы она прилипла. Оставьте на ночь, а затем уберите", - пояснила она.

Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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