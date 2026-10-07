Черная плесень на швах плитки в душе исчезнет за одну ночь – что нужно сделать

Вы узнаете:
- Как удалить чёрную плесень без длительного трения щеткой
- Зачем оставлять пропитанную средством против плесени бумагу на ночь
Черная плесень на швах между плиткой и силиконовым герметиком в ванной комнате может появляться даже при регулярной уборке. В то же время для ее удаления не обязательно часами тереть пораженные места щеткой.
Главред узнал, что эксперт по уборке, известная в TikTok под ником sisterpledgecleans, показала способ, для которого понадобятся только туалетная бумага и средство против плесени. Об этом пишет Express.
Как удалить плесень из швов в душе
Проблема обычных спреев против плесени заключается в том, что на вертикальных поверхностях средство быстро стекает вниз. Из-за этого оно контактирует с пораженным участком недостаточно долго.
Эксперт предлагает сделать своеобразный компресс. Для этого нужно взять туалетную бумагу, приложить её к шву или силиконовому уплотнителю, а затем хорошо пропитать средством от плесени.
"Воспользуйтесь этим лайфхаком, чтобы избавиться от плесени и грибка на швах. Прикрепите туалетную бумагу к швам и обильно смочите её средством, чтобы она прилипла. Оставьте на ночь, а затем уберите", - пояснила она.
Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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Об источнике: Express.co.uk
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