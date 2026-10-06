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Опытные хозяйки бросают кубики льда с солью в унитаз - для чего

Руслана Заклинская
6 октября 2026, 21:30
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Лед и соль могут оказаться неожиданными помощниками при уборке туалета.
Опытные хозяйки бросают кубики льда с солью в унитаз — для чего
Зачем хозяйки бросают кубики льда в унитаз / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Как соль и лёд используют для очистки унитаза
  • Как правильно применять домашний метод
  • Может ли этот способ заменить обычную уборку

Известковый налет на стенках и дне унитаза может существенно затруднять уборку. В то же время для предварительного размягчения загрязнений можно использовать простой домашний способ с солью и кубиками льда.

Главред выяснил, как работает этот метод и как правильно его применять.

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Зачем сыпать соль и лед в унитаз

Сочетание соли и льда используется для размягчения остатков грязи, уменьшения пятен и облегчения последующей очистки чаши унитаза, пишет El Cronista. Соль может действовать как мягкий абразив, помогая ослабить загрязнения, прилипшие к поверхности.

Кубики льда создают механическое трение при контакте с поверхностью. Кроме того, холодная вода и движение льда помогают отделить часть остатков от стенок чаши.

Этот метод особенно подходит в качестве подготовительного этапа перед обычной чисткой. В то же время он не заменяет туалетную щетку, специальные средства или дезинфекцию, если поверхность требует глубокой очистки.

Как очистить унитаз с помощью льда и соли

Для этого способа понадобятся примерно один стакан кубиков льда и 2–3 столовые ложки крупной соли.

Сначала лёд помещают непосредственно в чашу унитаза, после чего сверху добавляют соль. Смесь оставляют примерно на 5–10 минут, чтобы загрязнения успели размягчиться.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

После этого внутреннюю поверхность тщательно обрабатывают туалетной щеткой, уделяя особое внимание местам с пятнами и налетом. В завершение унитаз смывают водой.

Как часто можно использовать этот способ

Такой домашний трюк можно применять примерно раз в неделю в качестве дополнительного способа поддержания чистоты унитаза. Регулярное использование помогает не допускать накопления мелких загрязнений.

В то же время при значительном известковом налете одного кубика льда с солью может оказаться недостаточно. В таком случае понадобится полноценная очистка с помощью соответствующего средства для удаления налета и дезинфекции.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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