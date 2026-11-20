В Украину поступает арктический воздух, который принесет первое заметное похолодание в конце ноября.

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Погода в Украине / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине начнутся ночные морозы и первые признаки зимы

В каких регионах ожидаются мокрый снег и гололед на дорогах

Какой будет погода на следующей неделе и насколько сильным станет похолодание

На выходных, 21 и 22 ноября, в Украине начнется похолодание, которое принесет ночные морозы, мокрый снег и гололед на дорогах. Наиболее заметным понижение температуры станет на следующей неделе. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

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Какая будет погода в Украине 21–22 ноября

Сейчас Украина находится под влиянием южного циклона Veronica, который принес дожди различной интенсивности и сильный ветер с порывами 15–21 м/с. Температура воздуха остается аномально высокой для этого периода - 7–12 градусов тепла.

В субботу, 21 ноября, циклон уйдет за пределы Украины, однако погода останется нестабильной. Регионы будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет периодические дожди. Ветер будет постепенно ослабевать, а с севера Скандинавии начнет поступать арктический воздух. Температура в течение суток составит 6–11 градусов тепла.

В воскресенье, 22 ноября, осадки маловероятны, а солнца станет больше. В то же время температура существенно снизится: ночью ожидается 0–5 градусов мороза, днем - 0–5 градусов тепла. На отдельных участках дорог возможен гололед.

Когда ожидается дождь и мокрый снег

В понедельник, 23 ноября, в Украину придет активный циклон. Местами на автодорогах будет скользко.

"Над севером Италии сформируется очередной из серии южных активных температурно-контрастных циклонов, который в понедельник, 23 ноября, принесет в Украину очередную порцию осадков в виде дождя и мокрого снега", - рассказал он.

Температура воздуха ночью составит 0–5 градусов мороза, днём - 0–5 градусов тепла. В южных областях будет значительно теплее - 9–14 градусов выше нуля.

Какая будет погода в Украине на следующей неделе

По прогнозам международных центров, следующая рабочая неделя будет холодной, с более выраженным зимним характером. Ожидаются снег и мокрый снег, местами может образоваться неустойчивый снежный покров. На дорогах сохранится риск гололеда.

Ночью температура воздуха будет опускаться до 1–6 градусов мороза, а днем колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В то же время синоптик призывает не поддаваться информационному ажиотажу по поводу сильных морозов и аномальных снегопадов. Похолодание в конце ноября является закономерным сезонным процессом.

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Как ранее сообщал Главред, метеорологи зафиксировали аномальные изменения в атмосфере над Арктикой, которые могут повысить риск сильных морозов в некоторых регионах Европы. 10 ноября метеорологи зафиксировали аномальное ослабление полярного вихря.

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на выходных в Украине будет преобладать погода, более теплая, чем обычно, с местами небольшими дождями, а в воскресенье ожидается похолодание. Он отметил, что похолодание в выходные будет сопровождаться заморозками ночью на севере и в центре страны.

Синоптик Наталья Диденко сообщила о постепенном похолодании с переходом к мокрому снегу и гололеду на дорогах. Она подчеркнула, что похолодание начнётся уже в воскресенье, а в понедельник возможен мокрый снег.

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