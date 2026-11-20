В Украине объявлена воздушная тревога.

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РФ запустила новую волну ракет по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/alarmua

Кратко:

Началась новая волна ракетного удара РФ

Ракеты уже в воздушном пространстве Украины

Ночная атака оккупантов была одной из самых массированных

Страна-агрессор Россия начала вторую за утро ракетную атаку на Украину. Крылатые ракеты заходят через Черниговщину курсом на Киевское водохранилище, сообщили в Воздушных силах. В столице Украины объявили "красную" воздушную тревогу.

Так выглядит карта воздушных тревог по состоянию на 09:40.

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Карта воздушных тревог / t.me/alarmua

Где еще фиксируют ракеты ВС ВСВУ

Крылатые ракеты над Киевским водохранилищем. Курс - Дымер;

Иванков/Красятичи;

КР через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом западнее;

КР через Киевщину на Житомирщину (Малин);

Житомирщина: КР на Коростене.

Мониторинговый канал єРадар ранее сегодня писал, что утром 20 ноября два стратегических бомбардировщика Ту-160 страны-агрессора РФ выполнили пусковой маневр в Вологодской области. Украину могут атаковать новые крылатые ракеты.

Маневр самолетов зафиксировали примерно в 07:40 по киевскому времени.

"Возможно, ещё будет немного крылатых. 40 минут назад зафиксирован пусковой маневр двух самолётов Ту-160 в Вологодской области. Были ли пуски реальными или нет - узнаем чуть больше, чем через час", - говорится в сообщении.

В 10:05 объявлен отбой воздушной тревоги.

РФ устроила одну из самых мощных атак

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в ночь на 2щ ноября РФ нанесла одну из самых мощных атак по Украине, передает 24 канал.

Страна-агрессор минувшей ночью запустила по Украине 80 крылатых ракет и до 20 баллистических.

Также, по информации начальника управления коммуникаций ПС, в атаке было использовано 400 дронов, из них – 120 реактивных.

Был достаточно высокий процент перехвата, одна из ракет, вероятно, пересекла границу с Польшей.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ вывела корабли для удара впервые за полгода

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в ночь на 20 ноября российский Черноморский флот впервые за шесть месяцев вышел в море, чтобы атаковать Украину. Всего противник осуществил более 20 пусков ракет.

"Сегодня они впервые за полгода выходили в море, применяли свои корабли. Корабли применялись из гавани, как всегда, подводные лодки, конечно, за пределами (пункта базирования – ред.). Применить их из пункта базирования они не могут. Всего сегодня было более 20 пусков", - сказал Плетенчук.

Представитель ВМС подчеркнул, что ночной удар не был спонтанным. Россия заранее планирует и сами комбинированные атаки на Украину, и то, как в них будет задействован Черноморский флот.

Атака РФ на Киев в ночь на 20 ноября 2026 - новости

Как писал Главред, 19 ноября жителей столицы предупреждали, что в Киеве сохраняется потенциальная угроза удара по мостам через Днепр. Среди возможных целей оккупантов мониторы называли Северный и Южный мосты, а также мосты на Русановке и в районе Осещины возле Вышгорода.

В ночь на 20 ноября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы в столице прозвучали двумя волнами - около 01:20 и около 02:00. В результате удара возникли пожары в Оболонском, Подольском и Голосеевском районах.

Кроме того, в результате баллистической атаки на столицу был поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход. Движение с правого на левый берег на нем пока закрыто. Также повреждения зафиксированы на Дарницком и Южном мостах.

В Киеве три человека погибли, еще семеро - пострадали.

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