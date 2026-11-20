Вы узнаете:
- Что нужно убрать с клумб перед наступлением морозов
- Как подготовить почву к зиме и защитить её от холода
- Как уберечь растения в горшках
Осень и начало зимы - подходящее время, чтобы позаботиться о состоянии сада перед следующим сезоном. Когда температура снижается, а заморозки становятся чаще, важно не оставлять без внимания клумбы и растения в уличных горшках.
Главред расскажет, какие работы в саду стоит провести до первых морозов.
Что делать с клумбами перед зимой
Ландшафтные архитекторы Арек Закжевский и Майкл Думански советуют удалить с цветников отмершие однолетние растения, сорняки, а также опавшие фрукты и овощи, пишет Express. Растительные остатки могут стать местом зимовки вредителей и возбудителей болезней, которые весной вновь будут угрожать саду. Поэтому своевременная уборка клумб поможет снизить эти риски и подготовить участок к новому сезону.
В то же время не все растения нужно обрезать осенью. Часть многолетников лучше оставить до весны: их сухие листья и соцветия могут украшать зимний сад и служить укрытием для полезной дикой природы.
Как подготовить почву к морозам
После уборки клумб стоит позаботиться о состоянии почвы. Для этого специалисты рекомендуют добавить органические вещества - хорошо перепревший навоз или компост. Они помогут улучшить структуру почвы и пополнить запасы питательных веществ.
Открытые участки почвы также желательно замульчировать. Для этого подойдут древесная щепа, солома или листовой перегной. Такой слой поможет сдерживать рост сорняков и защитит поверхность земли от воздействия холодной погоды.
Как защитить растения и садовые коммуникации
Особого внимания требуют растения в уличных горшках. Наиболее чувствительные к морозам экземпляры по возможности следует перенести в теплицу, на закрытую веранду или в другое защищенное место. Крупные растения, которые остаются на улице, можно обернуть специальным садовым агроволокном или пузырчатой пленкой, чтобы уменьшить воздействие холода.
Не стоит забывать и о наружных водопроводных системах. Перед морозами нужно слить воду из уличных кранов и открытых труб, а также позаботиться об их теплоизоляции. При необходимости следует опорожнить садовые водопроводные линии. Это поможет предотвратить замерзание воды и повреждение труб из-за низкой температуры.
Читайте также:
- Защитит от трещин и грызунов: что нужно сделать с деревьями в ноябре
- Как выращивать помидоры на подоконнике всю зиму: названы сорта, которые дадут урожай
- Кофейная гуща - "золото" для растений: как сохранить её до весны без плесени
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред