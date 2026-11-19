Кратко:
- Россия подняла в воздух пять стратегических бомбардировщиков Ту-160
- Ракеты могут приблизиться к границам Украины в 05:40–06:00
- Эксперты прогнозируют комбинированный удар по мостам и энергетике
Страна-агрессор Россия, вероятно, готовит массированный ракетный удар по Украине. Уже зафиксирована активность стратегической авиации противника. Известно о вылете 5 самолетов Ту-160 с аэродрома "Украинка". Об этом сообщил мониторинговый канал єРадар.
Отмечается, что ориентировочный выход на рубежи запуска в районах Костромской и Вологодской областей – 04:30.
В то же время ориентировочный подлет крылатых ракет к границе ожидается в 05:40–06:00.
"Следите за сообщениями и сигналами воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Какие возможные цели атаки
Николаевский Ванек в Telegram пишет, что сегодня ночью с высокой вероятностью будет комбинированный обстрел с использованием баллистических, противокорабельных и крылатых ракет.
Среди целей у врага есть 2 основных приоритета: мосты и свет/тепло.
"Что касается мостов, абсолютным приоритетом для них являются мосты в Киеве (над которыми они уже работали), это своего рода "ответ" за пробитый Крым", - пишет канал.
В то же время повышенная угроза будет для Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Черниговской областей.
"Учитывая, что некоторые самолеты ТУ-160 уже в воздухе, обстрел, скорее всего, начнется посреди ночи и продлится до раннего утра - пока рано говорить о конкретике, будем следить за вылетами остальных самолетов", - говорится в сообщении.
Какой новый дрон тестирует РФ
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что Россия проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупную боевую часть.
По его словам, из-за такой скорости дронам-перехватчикам сложно эффективно уничтожать подобные аппараты, поэтому главная ставка в борьбе с ними - на ракеты ПВО.
Депутат считает, что это подчеркивает важность укрепления украинской ПВО, развития ракет "земля – воздух" и "воздух – воздух", а также привлечения партнеров для увеличения количества таких ракет.
"Мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, днем 19 ноября российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. Обломки БПЛА упали в Подольском, Оболонском и Шевченковском районах, на Подоле загорелись квартиры в жилом доме.
Также днем в четверг российские войска нанесли удар по жилому дому в Изюме Харьковской области. В результате атаки пострадали 12 человек, среди них четверо детей.
В ночь на 19 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по югу Одесской области. В результате атаки повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Атака не повлияла на энергоснабжение.
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