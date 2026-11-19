Фуксия может успешно перезимовать без отопления. Садоводы рассказали, где держать растение, как поливать его зимой и когда выносить на балкон весной.

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Уход за фуксией зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Где лучше всего держать фуксию зимой

При какой температуре растение хорошо переносит холодные месяцы

Как поливать и обрезать фуксию, чтобы она снова зацвела весной

Фуксия - одно из самых красивых декоративных растений, которое часто выращивают на балконах, террасах и в подвесных кашпо. Однако с наступлением холодов она требует особого ухода. Большинство популярных сортов плохо переносит морозы, поэтому неправильная зимовка может привести к гибели растения. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, лучше всего фуксия переносит зиму в прохладном помещении, защищённом от мороза. Важно не только правильно выбрать место, но и вовремя перенести растение с улицы и скорректировать полив.

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Где хранить фуксию зимой

Для большинства теплолюбивых сортов фуксии оптимальным вариантом является светлое, прохладное помещение с температурой примерно 5–10 °C.

Лучше всего подойдут:

Неотапливаемая лестничная клетка с окном.

Закрытая веранда, защищенная от мороза.

Прохладный зимний сад.

Светлое неотапливаемое помещение.

Застекленный балкон, если температура там не опускается ниже допустимой.

В таких условиях растение замедляет рост и переходит в состояние относительного покоя. Оно тратит меньше энергии и может сохранить часть листьев до весны.

Специалисты британского Королевского садоводческого общества (RHS) также рекомендуют зимовать теплолюбивым фуксиям в защищенных от мороза теплицах, зимних садах или других прохладных помещениях.

Зато теплая квартира с температурой около 20 °C не является лучшим местом для зимовки.

При недостаточном освещении растение продолжает расти, но его побеги становятся тонкими, длинными и слабыми. Кроме того, возрастает риск появления вредителей.

Видео о том, как правильно ухаживать за фуксией, можно посмотреть здесь:

Можно ли хранить фуксию зимой в темном подвале

Фуксию можно оставить на зиму даже в темном помещении, но только при определенных условиях.

Если растение уже перешло в состояние покоя и сбросило листья, его можно перенести в подвал, гараж или кладовую, где температура держится примерно на уровне 4–7 °C.

Главное, чтобы помещение не промерзало.

В таких условиях фуксия практически прекращает активный рост и не нуждается в ярком освещении. Однако почва в горшке не должна полностью пересыхать.

Важно регулярно проверять состояние растения, чтобы вовремя заметить появление плесени, гнили или вредителей.

Если же фуксия сохраняет зеленые листья, лучше оставить её в светлом прохладном месте.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Когда нужно заносить фуксию с улицы

Большинство сортов, которые выращивают в балконных ящиках и подвесных корзинах, чувствительны к низким температурам.

Поэтому заносить растение в помещение нужно ещё до первых ночных заморозков.

Особое внимание следует уделять прогнозу погоды, когда температура воздуха начинает приближаться к 0 °C.

Не стоит ждать, пока листья или побеги повредятся от мороза. Даже кратковременное похолодание может негативно повлиять на теплолюбивые сорта.

В то же время слишком ранний перенос фуксии в теплую квартиру также нежелателен. Растение может продолжить активный рост вместо подготовки к зимнему покою.

Поэтому лучше всего переносить её сразу в прохладное, защищённое от мороза место.

Как правильно обрезать фуксию перед зимовкой

Перед переносом в помещение фуксию необходимо осмотреть и подготовить к периоду покоя.

Прежде всего следует удалить пожелтевшие, поврежденные и сухие листья. На растительных остатках могут сохраняться вредители и возбудители грибковых заболеваний.

Также стоит удалить отцветшие бутоны и другие отмершие части растения.

При необходимости побеги можно укоротить примерно наполовину. Это поможет уменьшить размеры куста и облегчит его хранение.

Однако степень обрезки зависит от сорта, возраста и состояния фуксии. Ослабленные растения лучше не подвергать чрезмерной обрезке перед зимой.

Как часто поливать фуксию зимой

Одна из самых распространенных ошибок при зимовке фуксии - чрезмерный полив.

В прохладном помещении растение потребляет значительно меньше влаги, чем в период активного роста.

Поэтому поливать её нужно редко, ориентируясь прежде всего на состояние почвы.

Если субстрат почти высох, можно добавить небольшое количество воды. Однако допускать полного пересыхания корневого кома также не стоит.

Особенно осторожно нужно поливать фуксию, зимующую в темном подвале.

Согласно рекомендациям BBC Gardeners' World, зимой полив следует существенно сократить. Избыток влаги в холодной почве может привести к загниванию корней.

gardenersworld.com

Подкармливать растение во время глубокого зимнего покоя обычно не требуется.

Когда пробуждать фуксию после зимы

В конце февраля или в начале марта фуксию можно постепенно готовить к новому сезону.

Для этого растение перемещают в более светлое и немного более теплое помещение.

В этот период следует постепенно увеличивать полив, ориентируясь на появление молодых побегов и скорость высыхания почвы.

Весной фуксию также можно пересадить в свежий субстрат, особенно если корневая система уже заполнила горшок.

Когда появятся признаки активного роста, старые побеги при необходимости можно укоротить до 10–15 см, если это соответствует особенностям сорта и форме растения.

Именно на новых побегах у многих сортов формируются цветочные бутоны.

Правильная весенняя обрезка помогает получить более компактный куст и стимулировать рост новых веточек.

Когда можно выносить фуксию на улицу весной

После зимовки фуксию не следует сразу выставлять на балкон или в открытый сад.

Сначала нужно убедиться, что угроза ночных заморозков миновала.

В Украине соответствующий период зависит от региона и погодных условий. Во многих областях безопаснее возвращать теплолюбивые сорта на постоянное место в мае, но в случае холодной весны это может понадобиться сделать позже.

Растение нужно постепенно приучать к внешним условиям.

Сначала горшок лучше поставить в затененное, защищенное от ветра место. Постепенно продолжительность пребывания на открытом воздухе можно увеличивать.

Резкий перенос из помещения под прямые солнечные лучи может вызвать ожоги листьев.

Все ли сорта фуксии нужно заносить в дом

Не все фуксии одинаково чувствительны к морозам.

Например, фуксия магеллановая (Fuchsia magellanica) и некоторые морозостойкие гибриды могут переносить значительно более низкие температуры, чем теплолюбивые декоративные сорта.

При благоприятных условиях и надлежащей защите отдельные разновидности способны выдерживать мороз примерно до −10 °C.

Даже если надземная часть растения подмерзает, весной она иногда восстанавливается из корневой системы.

Однако морозостойкость зависит от сорта, продолжительности похолодания и условий выращивания.

Особенно уязвимыми остаются фуксии в горшках, ведь их корни промерзают быстрее, чем у растений, высаженных в открытый грунт.

Поэтому даже относительно морозостойкие сорта в контейнерах нуждаются в дополнительной защите.

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