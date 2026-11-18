Вы узнаете:
- Почему рождественская звезда иногда не цветет
- Зачем растение ставят в темный шкаф
- Как правильно ухаживать за рождественской звездой перед цветением
Рождественскую звезда, которую также называют декабристом или шлюмбергерой, ценят за яркие цветы, появляющиеся преимущественно в холодное время года. Однако иногда растение активно растет, но не формирует бутонов. Причиной могут быть неправильное освещение, слишком высокая температура или ошибки в уходе. Главред расскажет подробнее.
Как пишет французское издание Mon Jardin & Ma Maison, стимулировать цветение рождественской звезды может необычный прием - временное размещение растения в темном шкафу. Такой метод помогает воссоздать природные условия, необходимые для закладки цветочных почек.
Почему рождественская звезда не цветет
В отличие от большинства привычных кактусов, шлюмбергера происходит не из пустыни, а из влажных тропических лесов Бразилии. В естественной среде она растет в тени деревьев и приспособлена к рассеянному освещению.
Для формирования бутонов этому растению нужны особые условия. Одним из главных факторов является сокращение светового дня и увеличение продолжительности ночи.
Именно длительные периоды темноты сигнализируют растению о приближении сезона цветения. Если же вечером рождественская звезда постоянно находится под искусственным освещением, образование бутонов может задерживаться.
Поэтому даже здоровое растение с крепкими зелеными побегами иногда остается без цветов.
Зачем ставить рождественскую звезда в шкаф
Суть необычного метода заключается в создании для растения длительной непрерывной темноты. Для этого цветоводы рекомендуют каждый вечер переносить рождественскую звезда в темный шкаф, а утром возвращать на освещенное место.
Чтобы стимулировать образование бутонов, растению желательно обеспечить примерно 13 часов темноты в сутки при температуре от 13 до 21 °C.
Если температура в помещении превышает 21 °C, для стимулирования цветения может потребоваться более 15 часов темноты.
Важно понимать, что оставлять рождественскую звезда в закрытом шкафу на несколько дней подряд нельзя. В дневное время растению требуется рассеянный свет для нормального роста и фотосинтеза.
Повторять процедуру нужно ежедневно в течение нескольких недель. Альтернативой может стать комната, где после захода солнца не включают искусственное освещение.
Видео о том, что делать, чтобы рождественская звезда обильно цвела, можно посмотреть здесь:
Какая температура нужна рождественской звезде для цветения
Помимо освещения важную роль играет температура воздуха. Рождественская звезда лучше формирует бутоны в умеренно прохладных условиях, чем в перегретой комнате.
Для стимулирования цветения можно обеспечить растению период покоя при температуре примерно 12–15 °C в течение 6 недель.
При этом важно избегать резких перепадов температуры, холодных сквозняков и размещения горшка рядом с батареями отопления.
Если рождественская звезда стоит на подоконнике, следует убедиться, что её побеги не касаются холодного стекла.
Как правильно поливать рождественскую звезда
Неправильный полив также может негативно влиять на состояние растения и его способность формировать бутоны.
Рождественник не любит постоянно переувлажненной почвы. Избыток воды может привести к загниванию корней, из-за чего растение ослабевает.
Перед очередным поливом рекомендуется проверять верхний слой субстрата. Если он немного подсох, почву можно умеренно увлажнить.
В прохладный период потребность растения в воде обычно уменьшается. Также не следует оставлять лишнюю жидкость в поддоне после полива.
В то же время полностью пересушивать земляной ком не стоит, поскольку это может вызвать стресс у растения.
Что делать, если на рождественской звездке появились бутоны
Как только рождественник начнёт формировать цветочные почки, процедуру с тёмным шкафом можно прекратить.
Горшок желательно поставить в место с ярким, но рассеянным светом. Прямые солнечные лучи, особенно в сочетании с высокой температурой, могут негативно влиять на растение.
В этот период также не рекомендуется часто переставлять горшок. Резкие изменения освещения, температуры или условий полива могут привести к опадению бутонов ещё до их раскрытия.
При правильном уходе рождественская звезда способна радовать обильным цветением в течение нескольких недель, украшая дом яркими цветами в зимний период.
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