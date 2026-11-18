Рождественская звезда не цветет даже при правильном уходе. Узнайте, зачем ставить растение в темный шкаф и как стимулировать появление цветочных бутонов зимой.

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Как заставить рождественскую звездку пышно цвести / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Почему рождественская звезда иногда не цветет

Зачем растение ставят в темный шкаф

Как правильно ухаживать за рождественской звездой перед цветением

Рождественскую звезда, которую также называют декабристом или шлюмбергерой, ценят за яркие цветы, появляющиеся преимущественно в холодное время года. Однако иногда растение активно растет, но не формирует бутонов. Причиной могут быть неправильное освещение, слишком высокая температура или ошибки в уходе. Главред расскажет подробнее.

Как пишет французское издание Mon Jardin & Ma Maison, стимулировать цветение рождественской звезды может необычный прием - временное размещение растения в темном шкафу. Такой метод помогает воссоздать природные условия, необходимые для закладки цветочных почек.

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Почему рождественская звезда не цветет

В отличие от большинства привычных кактусов, шлюмбергера происходит не из пустыни, а из влажных тропических лесов Бразилии. В естественной среде она растет в тени деревьев и приспособлена к рассеянному освещению.

Для формирования бутонов этому растению нужны особые условия. Одним из главных факторов является сокращение светового дня и увеличение продолжительности ночи.

Именно длительные периоды темноты сигнализируют растению о приближении сезона цветения. Если же вечером рождественская звезда постоянно находится под искусственным освещением, образование бутонов может задерживаться.

Поэтому даже здоровое растение с крепкими зелеными побегами иногда остается без цветов.

Зачем ставить рождественскую звезда в шкаф

Суть необычного метода заключается в создании для растения длительной непрерывной темноты. Для этого цветоводы рекомендуют каждый вечер переносить рождественскую звезда в темный шкаф, а утром возвращать на освещенное место.

Чтобы стимулировать образование бутонов, растению желательно обеспечить примерно 13 часов темноты в сутки при температуре от 13 до 21 °C.

Если температура в помещении превышает 21 °C, для стимулирования цветения может потребоваться более 15 часов темноты.

Важно понимать, что оставлять рождественскую звезда в закрытом шкафу на несколько дней подряд нельзя. В дневное время растению требуется рассеянный свет для нормального роста и фотосинтеза.

Повторять процедуру нужно ежедневно в течение нескольких недель. Альтернативой может стать комната, где после захода солнца не включают искусственное освещение.

Видео о том, что делать, чтобы рождественская звезда обильно цвела, можно посмотреть здесь:

Какая температура нужна рождественской звезде для цветения

Помимо освещения важную роль играет температура воздуха. Рождественская звезда лучше формирует бутоны в умеренно прохладных условиях, чем в перегретой комнате.

Для стимулирования цветения можно обеспечить растению период покоя при температуре примерно 12–15 °C в течение 6 недель.

При этом важно избегать резких перепадов температуры, холодных сквозняков и размещения горшка рядом с батареями отопления.

Если рождественская звезда стоит на подоконнике, следует убедиться, что её побеги не касаются холодного стекла.

Ароматные комнатные растения / Инфографика: Главред

Как правильно поливать рождественскую звезда

Неправильный полив также может негативно влиять на состояние растения и его способность формировать бутоны.

Рождественник не любит постоянно переувлажненной почвы. Избыток воды может привести к загниванию корней, из-за чего растение ослабевает.

Перед очередным поливом рекомендуется проверять верхний слой субстрата. Если он немного подсох, почву можно умеренно увлажнить.

В прохладный период потребность растения в воде обычно уменьшается. Также не следует оставлять лишнюю жидкость в поддоне после полива.

В то же время полностью пересушивать земляной ком не стоит, поскольку это может вызвать стресс у растения.

Что делать, если на рождественской звездке появились бутоны

Как только рождественник начнёт формировать цветочные почки, процедуру с тёмным шкафом можно прекратить.

Горшок желательно поставить в место с ярким, но рассеянным светом. Прямые солнечные лучи, особенно в сочетании с высокой температурой, могут негативно влиять на растение.

В этот период также не рекомендуется часто переставлять горшок. Резкие изменения освещения, температуры или условий полива могут привести к опадению бутонов ещё до их раскрытия.

При правильном уходе рождественская звезда способна радовать обильным цветением в течение нескольких недель, украшая дом яркими цветами в зимний период.

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