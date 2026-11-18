Учёные обнаружили сходство нынешнего процесса с одним из сильнейших Эль-Ниньо в истории.

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Ученые сделали важное открытие о течениях в океане / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Aaron Ulsh, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

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Зафиксировано формирование одного из наиболее интенсивных явлений Эль-Ниньо

Поводом для беспокойства ученых стали спутниковые данные

В Тихом океане ученые зафиксировали формирование одного из наиболее интенсивных явлений Эль-Ниньо за последние десятилетия.

По оценкам исследователей НАСА, его масштабы могут оказаться сопоставимыми с рекордным событием 1997–1998 годов, которое сопровождалось засухами, разрушительными пожарами и масштабными наводнениями в разных частях планеты, пишет Science Daily.

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Поводом для беспокойства стали спутниковые данные за октябрь 2026 года. Они зафиксировали заметное повышение уровня воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Подобная картина наблюдалась и осенью 1997 года.

Эль-Ниньо возникает из-за изменений температуры океанических вод и ослабления пассатов, которые обычно перемещают тёплую воду на запад. Когда ветры теряют силу, нагретые массы распространяются в восточном направлении, нарушая привычную циркуляцию атмосферы. В результате меняются погодные условия на значительной части Земли.

Сравнивая спутниковые наблюдения за последние 35 лет, учёные обнаружили сходство нынешнего процесса с одним из сильнейших Эль-Ниньо в истории. Однако специалисты подчёркивают, что одинаковая интенсивность не гарантирует одинаковых последствий.

Так, во время событий 1997–1998 годов сильные осадки вызвали наводнения в Калифорнии, тогда как в других регионах наблюдались засухи и масштабные пожары. Эль-Ниньо 2015–2016 годов, несмотря на свою силу, распределило экстремальные погодные явления иначе.

Согласно прогнозу американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), вероятность сильного или очень сильного Эль-Ниньо в начале 2027 года составляла 83%.

Исследователи предупреждают, что предстоящая зима может сопровождаться серьёзными климатическими отклонениями. При этом заранее определить территории, которые пострадают сильнее всего, пока невозможно. Окончательный характер погодных последствий будет зависеть от дальнейшего взаимодействия океана и атмосферы.

Угроза для Земли: открытие ученых

Специалисты обнаружили над Антарктидой одно из самых значительных сокращений концентрации озона за последние десять лет. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на данные спутникового мониторинга НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Напомним, Главред писал, что ученые из Университета Джонса Хопкинса и Института астрофизики имени Лейбница заявили, что приблизились к разгадке одной из самых больших загадок Вселенной - они, возможно, нашли следы темной материи, которые так долго искали.

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