Бывший канцлер Германии вспомнил вопрос, который он задал диктатору РФ в конце четырехчасовых переговоров в феврале 2022 года.

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Шольц задал Путину прямой вопрос о нападении на Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Ключевые факты:

Беседа в Москве состоялась 15 февраля 2022 года

Путин не ответил на прямой вопрос о нападении

Через девять дней Россия начала крупное вторжение

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что в конце четырехчасовых переговоров в Москве 15 февраля 2022 года прямо спросил Владимира Путина, готовится ли нападение на Украину. Диктатор страны-агрессора РФ на этот вопрос не ответил, а через девять дней российская армия начала полномасштабное вторжение. Об этом пишет BILD.

Тогда Шольц прилетел в Москву, чтобы дипломатическим путем предотвратить российское вторжение в Украину. В конце беседы он задал Путину образный вопрос о возможном вторжении.

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"Если я сейчас сяду в самолет и посмотрю в иллюминатор, увижу ли я российские боевые самолеты, взлетающие в направлении Украины?", - вспомнил Шольц.

По словам экс-канцлера, хозяин Кремля не дал никакого ответа - ни утвердительного, ни отрицательного.

"Он не ответил. Он не сказал "нет", - рассказал Шольц.

Отсутствие ответа насторожило тогдашнего канцлера, хотя часть немецкой делегации, по данным BILD, осталась довольна результатами встречи. Немецкие журналисты отмечают, что вопрос был скорее символическим, ведь боевые самолеты не взлетают с гражданских аэропортов.



Экс-канцлер не сомневается, что вторжение было сознательным решением Кремля, а не реакцией на действия Запада. Как пишет BILD, Шольц убежден, что Путин таким образом стремится восстановить Российскую империю и до сих пор не отказался от этой цели.

Почему Путин выдаёт агрессию за оборону

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что Кремль систематически перекладывает ответственность за собственные нападения на других.

"Он говорит: „На нас напали", хотя все знают, что на самом деле это он напал. Но в том нарративе, который он доносит до россиян и всего мира, все наоборот", - подчеркнул эксперт.

Говоря о возможных сценариях Кремля в отношении стран Балтии, Горбач обратил внимание на привычную логику Путина.

"Путин даже не ищет повода. Как я уже сказал, он просто обвиняет других в том, что они хотят напасть на него, а потому он якобы вынужден нападать первым", - пояснил Горбач.

В то же время аналитик считает, что риск новых военных авантюр со стороны России сейчас возрос.

"По большому счету ничего нового нет. Новизна лишь в том, что сейчас вероятность того, что Путин может решиться на такую операцию, значительно выше, чем раньше", - подытожил эксперт.

Шольц и Путин - новости по теме

Как сообщал Главред, 15 ноября 2024 года Шольц провел беседу с Путиным. По данным Reuters, лидеры разговаривали по телефону в течение одного часа. Последний раз они общались напрямую в декабре 2022 года.

Впоследствии Шольц раскрыл подробности этого разговора в эфире ZDF. По его словам, телефонный разговор не был приятным, поскольку Путин настаивал на достижении своих военных целей в Украине. Канцлер также призвал диктатора РФ вывести войска с украинской территории.

В конце декабря 2024 года Шольц оценил результаты войны для Кремля. Он заявил, что Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам, ведь не смог покорить страну, остановить её евроинтеграцию и ослабить НАТО. Вместо этого Альянс расширился за счет Швеции и Финляндии.

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