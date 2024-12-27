Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам: Шольц сделал важное заявление

Шольц рассказал о своих разговорах с Путиным и Трампом относительно войны в Украине.

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Украина стала сильнее вопреки планам Путина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Уркаины, скриншот с YouTube

Ключевое из заявления Шольца:

Путин потерпел поражение в Украине по всем направлениям

Шольц готов снова позвонить Путину

Завершения войны можно достичь только при условии военной силы Украины

Российский диктатор Владимир Путин проиграл в Украине по всем пунктам. Планы по покорению Украины, остановки евроинтеграции и ослабления НАТО потерпели крах. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет t-online.

"Он хотел подчинить всю Украину и установить марионеточный режим, он хотел предотвратить дальнейшее сближение с ЕС и ослабить весь НАТО", - сказал он. видео дня

Шольц отметил, что взамен НАТО расширилось и получило двух новых членов - Швецию и Финляндию. По его словам, Украина теперь является сильным, консолидированным государством, которое движется к членству в ЕС.

"У нее сильная армия, оснащенная нами, которая героически обороняется от путинских войск. Теперь речь идет о создании основы для справедливого и устойчивого мира", - добавил он.

Разговор Шольца с Путиным и Трампом

Немецкий канцлер также заявил, что готов снова позвонить Путину. Он подчеркнул, что во время предыдущего разговора четко дал понять российскому лидеру, что Европа не прекратит поддерживать Украину.

"Да, поговорил бы... Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро. После США мы являемся самым сильным сторонником Украины в мире. Мне было важно, чтобы Путин услышал и мое видение его войны", - отметил он.

На вопрос о том, обсуждал ли Шольц с избранным президентом США завершение войны, канцлер ответил, что не привык разглашать содержание частных разговоров. В то же время Шольц уверен, что, несмотря на некоторые опасения, США, Европе и Германии удастся достичь слаженной политики в отношении Украины.

"Трамп хочет прекращения войны. И у меня такое впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только при условии военной силы Украины", - сказал Шольц.

Действия Шольца по завершению войны в Украине - последние новости

Напомним, 19 декабря канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Лидеры стран договорились искать путь к справедливому миру в Украине

Также журналист Der Spiegel Константин фон Гаммерштайн сообщил, что его источник в партии ХДС подтвердил планы Шольца посетить Кремль, поскольку в Восточном комитете немецкой экономики "уверены" в этом. Однако в канцелярии Шольца опровергли эти слухи.

Как сообщал Главред, Шольц заявил, что снова поговорит с Владимиром Путиным, чтобы призвать Россию прекратить агрессию против Украины и вывести войска. Шольц подчеркнул, что цель этих разговоров - донести до Путина необходимость остановить военные действия.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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