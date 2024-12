Мирные переговоры по Украине: Путин отверг предложение команды Трампа – ISW

Главные тезисы:

Российский диктатор Владимир Путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что Путин напрямую отверг предложение отложить членство Украины в НАТО минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине. Эту идею рассматривала команда Трампа.

В обзоре указывают на то, что Путин ответил 26 декабря на просьбу журналиста прокомментировать предложение команды Трампа отложить членство Украины в НАТО на 10-20 лет.

Лидер Кремля заявил, что не имеет значения, вступит ли Украина в НАТО "сегодня, завтра или через 10 лет".

"Заявление Путина от 26 декабря является частью серии комментариев, которые он сделал в последнее время, подтверждая свой отказ рассматривать компромиссы относительно его требований на конец 2021 - начало 2022 годов. Эти требования включают принуждение Украины стать постоянно нейтральным государством, которое никогда не вступит в НАТО, введение жестких ограничений на численность украинской армии и отстранение украинской власти", - говорится в отчете ISW.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у страны-агрессора России территории. Украинцы могут рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, которое заставит Путина сесть за стол переговоров.

Также Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. По его словам, важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что реальные переговоры с Москвой об устойчивом мире начнутся только тогда, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны против Украины.

Тем временем представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страна-агрессор РФ хотела бы привлечь Беларусь к возможным переговорам вокруг Украины.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.