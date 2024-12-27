Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Чем отличаются 2 девушки: только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд

Алёна Воронина
27 декабря 2024, 15:42
804
Непросто будет понять, где именно спрятались три отличительные детали на двух картинках, которые кажутся одинаковыми.

Загадка
Надо найти 3 отличия за 10 секунд/ jagranjosh

Головоломки, в которых нужно отыскать три отличия между двумя очень похожими картинками, захватывают своей сложностью, которая одновременно вызывает глубокое любопытство.

Такие загадки только на первый взгляд могут казаться несложными, но на самом деле они любого заведут в запутанный интеллектуальный лабиринт, выбраться из которого не так уж и просто.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать три отличия между двумя картинками, на которых изображена девочка в плаще, пишет jagranjosh.

Придется очень внимательно присматриваться к каждому уголку картинки, ведь отличительные детали спрятаны настолько искусно, что заметить их будет непросто.

Но во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на задание дается ограниченное количество времени - всего 10 секунд. Мало кому удастся справиться настолько быстро.

Загадка
Нужно найти 3 отличия за 10 секунд/ jagranjosh

Хотя найти одно или два отличия легко, поиск всех отличий требует особого внимания. Но самым старательным и наиболее целеустремленным точно удастся добраться до правильного ответа.

Если вам не удается самостоятельно отыскать все отличия, правильный ответ мы оставили внизу.

Загадка
Непросто будет отыскать все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятаны несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 12 секунд надо угадать, чем отличаются две уборщицы. Непросто будет понять, какие именно детали отличают одну картинку от другой.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Патологический лжец": в МИД ответили Лаврову насчет "диалога без Украины"

"Патологический лжец": в МИД ответили Лаврову насчет "диалога без Украины"

17:21Украина
"Очередной провал": эксперт назвал последствия сбития самолета в Грозном для РФ

"Очередной провал": эксперт назвал последствия сбития самолета в Грозном для РФ

16:49Мир
Враг готовит новые атаки на юге: в ВСУ раскрыли два направления штурма РФ

Враг готовит новые атаки на юге: в ВСУ раскрыли два направления штурма РФ

14:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральным

Ни хорошо, ни плохо: 4 знака зодиака, для которых 2025 год будет нейтральным

Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

Превзошел Магучих, но СССР сломал ему жизнь: история украинского рекордсмена

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Кристина Орбакайте окончательно отказалась от РФ - Пугачева отреагировала

Как хранить муку годами: необычный совет опытной хозяйки

Как хранить муку годами: необычный совет опытной хозяйки

Гороскоп на завтра 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

Гороскоп на завтра 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

Последние новости

18:12

Докажите свою гениальность: определите за 5 секунд, какая бабушка фальшивая

17:50

"Россия не может удержаться": генерал сказал, закончится ли война в 2025 году

17:29

Поздравления с Новым годом 2025: красивые слова в прозе и стихах и картинки

17:21

"Патологический лжец": в МИД ответили Лаврову насчет "диалога без Украины"

16:59

Молоко и яичный белок: с чем пить виски, кроме колы

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
16:49

"Очередной провал": эксперт назвал последствия сбития самолета в Грозном для РФВидео

16:40

Правительство разрешило забронировать от мобилизации еще одну категорию украинцев

15:42

Чем отличаются 2 девушки: только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд

15:29

Как быстро разморозить мясо: лайфхак взорвал Сеть

Реклама
15:26

Вечер памяти Виталия Билоножко: видео из Дворца "Украина"

15:20

Кола и кислота: как удалить известковый налёт с унитаза

15:15

Войска КНДР могут начать бои на Юге: в ВСУ прокомментировали информацию

15:14

Ефросинина рассказала, чем занимается ее не публичная дочь

14:42

10 вещей и продуктов, которые нельзя ставить в микроволновую печь: стоит знать всемВидео

14:39

Враг готовит новые атаки на юге: в ВСУ раскрыли два направления штурма РФ

13:55

Россияне попытались высадиться на остров под Херсоном: в ВСУ заявили о потерях

13:54

Как определить тип кожи за 30 секунд: косметолог поделилась простым методом

13:34

Прилетел из США: Екатерина Осадчая показала редкое фото 22-летнего сына-красавца

13:30

"Конечно пойдут": военный назвал условие штурма РФ Днепропетровской области

13:08

Как сделать скриншот на компьютере Windows 10: нехитрая инструкция

Реклама
12:58

Президент ФРГ распустил Бундестаг и назначил новые выборы в парламент

12:46

Украину накроет антициклон "Гюнтер": где резко ударят морозы

12:39

Судья, которая в Революцию достоинства приняла 8 решений против местных майданов, до сих пор работает в ВАКС – СМИ

12:36

"Они правда пара": Эктор Хименес-Браво засветился в объятиях с украинской звездой

12:27

Что подарить девочке на Новый год: идеи на любой кошелек

12:17

"Доллары в унитазе": появились новые детали в деле львовских чиновников-коррупционеров во главе с депутатом от "ЕС"

12:15

В Украине отменили графики отключения света: какие области вошли в список

11:47

Захваченный ВСУ в плен северокорейский солдат умер - разведка Южной Кореи

11:42

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Кроликам - стресс, Драконам - трудные времена

11:39

Отправка новобранцев на фронт: Сырский сделал заявление о подготовке военных

11:17

Погиб 16-летний актер, звезда популярного фильма

11:16

На Новый год похолодает и будет снег: синоптик рассказала об изменении погоды

11:13

Как снять наклейку с посуды: легкий трюк со скотчем и свечой

11:10

ГУР мощным ударом HIMARS ликвидировало российских офицеров на Запорожье

11:02

Гороскоп Таро на новолуние 30 декабря: Рыбам - удача, Весам - смена плановВидео

10:38

Алина Гросу вернулась в Украину и показала родного человека - детали

10:26

Россияне уже вышли на трассу от Покровска до Днепра: может ли РФ перерезать дорогу

09:52

РФ захватила Курахово в Донецкой области: в ISW раскрыли детали прорыва оккупантов

09:51

"Сбил российский Панцирь-С1": Буданов назвал причину падения азербайджанского самолета

09:29

Гороскоп на завтра 28 декабря: Тельцам - неожиданные подарки, Девам - хорошая новость

Реклама
09:25

Многие хозяйки даже не догадываются: почему опара не поднимается

09:20

Через почти два года немецкие танки Leopard 1 начали поступать в Украину — Forbes

08:53

"Никто не удивился результату": Анна Заворотнюк устроила гендер-пати

08:39

Трамп выдвинул к Европе требование по Украине: в WP рассказали детали

08:10

Россия рискует потерять союзников: как Путину навредит ПВО в Грозноммнение

07:53

Наталья Сумская рассказала о своей таинственной дочери, которую она содержит

07:50

Мирные переговоры по Украине: Путин отверг предложение команды Трампа – ISW

07:02

ВСУ впервые взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

06:10

Основная задача Украины на 2025 годмнение

05:27

Для чего натирать столовые приборы пеплом: эффект от бабушкиного метода удивит

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Рецепты на Новый год
"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять