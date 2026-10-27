Меган Маркл покинула Великобританию с принцем Гарри и детьми: что случилось

Меган Маркл и принц Гарри отправились за границу вместе с детьми на фоне скандала вокруг отца герцогини Сассекской. По данным HELLO!, супруги проводят время с близкими друзьями, которые поддерживают Меган в тяжелый период.
Как рассказал изданию друг семьи, герцогиня крайне тяжело переживает происходящее. По его словам, Меган особенно остро воспринимает ситуацию, думая о собственных детях и возможных пострадавших.
"Она постоянно смотрит на Лили и плачет", - сообщил источник, описывая эмоциональное состояние герцогини.
Что произошло с отцом Меган Маркл
82-летний Томас Маркл оказался в центре расследования после заявлений его сына Томаса Маркла-младшего. Тот утверждает, что обнаружил материалы с изображениями сексуального насилия над детьми в доме отца на Филиппинах и сообщил об этом правоохранительным органам.
Власти Филиппин начали проверку. Сообщалось также о возможном участии американских правоохранительных органов в расследовании связанных с делом обстоятельств.
Сам Томас Маркл отвергает обвинения. В комментарии британским СМИ он назвал их ложью и заявил, что потрясен действиями сына. Обвинения пока не доказаны.
Меган заявила, что хотела защитить своих детей
23 октября герцогиня публично прокомментировала ситуацию. Она заявила, что глубоко потрясена появившимися сведениями, и выразила поддержку детям, которые могли пострадать.
Меган также рассказала, что еще в 2018 году ей передали письмо с тревожными обвинениями в адрес отца. По ее словам, тогда ее заверили, что изложенные в письме сведения проверяются.
Герцогиня подчеркнула, что решение прекратить общение с Томасом и не допускать его к своим детям было продиктовано желанием защитить семью.
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О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
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