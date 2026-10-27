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"Самая большая деэскалация с 2022 года": соблюдает ли Россия перемирие на юге Украины

Юрий Берендий
27 октября 2026, 14:21
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Режим тишины в Олешках действует с 27 октября: по состоянию на 9:00 российские войска соблюдают договоренности. Перемирие продлится до 1 ноября.

Что известно о перемирии в Олешках
Что известно о перемирии в Олешках / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • В районе Олешек российские войска соблюдают режим тишины
  • Перемирие введено для проведения гуманитарной миссии
  • Режим прекращения огня будет действовать до 22:59 1 ноября

В районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области 27 октября в 3:00 по киевскому времени вступил в силу режим тишины, который продлится до 22:59 1 ноября. Договоренности предусматривают прекращение огня в рамках гуманитарной миссии по разблокированию города. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

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По его словам, режим тишины введен в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп. Арахамия назвал эту договоренность самым масштабным шагом к деэскалации за последние годы.

"В рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп по разблокированию Олешко, сегодня в 3:00 по киевскому времени начался самый масштабный режим тишины на самом большом участке фронта на юге Украины. Это самая масштабная деэскалация с 2022 года", - заявил Арахамия.

Он также сообщил, как долго будут действовать эти договоренности, и подчеркнул значение таких шагов для завершения войны.

"Каждая подобная деэскалационная инициатива приближает долгожданный мир в Украине", - отметил Арахамия.

Соблюдает ли Россия режим прекращения огня

По состоянию на 9:00 27 октября российские военные соблюдали режим тишины. Украинская морская пехота продолжает следить за ситуацией и контролировать оперативную обстановку в районе проведения гуманитарной миссии. Об этом сообщил пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль.

"Морская пехота продолжает внимательно следить за развитием ситуации и контролировать изменения в оперативной обстановке. В случае каких-либо существенных изменений мы оперативно будем информировать общественность", - сказал Дрогаль.

Почему Россия согласилась на перемирие в Олешках - комментарий эксперта

Россия согласилась на режим тишины в оккупированных Олешках в Херсонской области, чтобы сохранить отношения с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией. Перемирие вступает в силу 27 октября и предусматривает эвакуацию гражданских лиц. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала.

По оценке эксперта, гуманитарная инициатива имеет значение для политических интересов американской первой леди накануне выборов в США. Москве важно, чтобы Мелания Трамп могла представить договоренности как успешную миссию, демонстрирующую возможность достижения мира.

Какие войны
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Режим тишины в Олешках не распространяется на прилегающие населенные пункты. В частности, в Голой Пристани, расположенной в 20 километрах от города, российские оккупанты угрожают расстреливать гражданских лиц, которые будут пытаться попасть в обозначенную зону без их разрешения.

Отдельной проблемой остается эвакуация семей с несовершеннолетними. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец настаивает на возвращении детей на подконтрольную Украине территорию, однако российская сторона отказывается это делать.

Андрющенко считает, что возвращение даже части детей могло бы создать основания для расширения гуманитарных договоренностей на другие прифронтовые регионы.

"Россияне сделают всё для того, чтобы ни один ребёнок не попал на территорию Украины, ведь это открыло бы возможность лоббировать установление перемирия и эвакуацию детей из других прифронтовых областей", - подчеркнул Петр Андрющенко.

Херсон
Херсон / Инфографика: Главред

Ситуация в Олешках - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом официально объявил о достижении соглашения между Украиной и РФ о введении временного локального режима прекращения огня в районе оккупированных Олешек в Херсонской области с целью проведения гуманитарной миссии. Согласно согласованному документу, перемирие должно начаться 29 октября для безопасной доставки грузов и подготовки предстоящей эвакуации гражданских жителей, при этом стороны уже согласовали все необходимые технические процедуры и график действий.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку гуманитарной операции по деблокированию Олешек, отметив, что украинская сторона полностью готова к выполнению своих обязательств, однако их реализация требует дальнейшего посредничества со стороны США. Глава государства подчеркнул, что россияне плотно заминировали подъездные пути на оккупированной части Херсонской области, что значительно затрудняет логистику для доставки лекарств, продуктов и вывоза мирного населения.

Ранее, 4 октября, министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что подразделения Нацгвардии и 11-й бригады уже провели успешную ночную операцию, доставив под покровом темноты гуманитарную помощь в Олешки с помощью беспилотников. В ночь на 4 октября бойцы переправили около 400 посылок с медикаментами и едой общим весом почти 4 тонны, а также сумели эвакуировать шесть животных.

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О персоне: Давид Арахамия

Давид Арахамия - украинский государственный и политический деятель, предприниматель и волонтер.

Родился в 1979 году в Сочи, долгое время жил в Грузии, после чего переехал в Николаев (Украина). Является отцом шестерых детей.

До начала политической карьеры был успешным предпринимателем в сфере IT, основал компанию TemplateMonster.

С августа 2019 года является народным депутатом Украины и возглавляет фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.

Занимает должность секретаря Национального инвестиционного совета (с июня 2019 года). В марте 2022 года возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

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