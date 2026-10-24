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"Разблокировать Олешки": Зеленский раскрыл новые подробности перемирия с Россией

Юрий Берендий
24 октября 2026, 16:33
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Перемирие в Олешках должно открыть путь для гуманитарной помощи. Украина готова действовать, чтобы доставить лекарства, еду и помочь гражданским уехать.

Перемирие в Олешках - Зеленский раскрыл подробности гуманитарной операции в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: 24-я ОМБр имени короля Даниила, 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Ключевые тезисы:

  • Зеленский анонсировал гуманитарную операцию для Олешек
  • Россия заминировала дороги в оккупированной Херсонской области
  • США договорились о локальном перемирии с 29 октября

Украина готовится к гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, чтобы доставить местным жителям еду и медикаменты и помочь желающим выехать из зоны боевых действий. Киев рассчитывает на посредничество США и выполнение достигнутых договоренностей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

видео дня

Украина также готовится продолжить дипломатические контакты с американскими и европейскими представителями на следующей неделе. Зеленский подчеркнул необходимость участия европейских партнеров в переговорном процессе.

"Есть также договоренность по Олешкам. Скоро должна состояться реализация, чтобы был разблокирован доступ в Олешки. На оккупированной, временно оккупированной части нашей Херсонщины россияне заминировали дороги, и из-за этого ситуация тяжелая, крайне тяжелая", - заявил Зеленский.

По словам президента, подготовка к гуманитарной миссии длилась некоторое время и велась на разных уровнях. Украина готова выполнить свои обязательства, однако дальнейшая реализация плана зависит и от американского посредничества.

"Мы надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию - разблокировать Олешки, обеспечить доступ, чтобы завезти еду, завезти медикаменты и чтобы люди могли покинуть эту зону боевых действий. Мы договаривались об этом в течение некоторого времени и на разных уровнях. Украина свою часть выполнит. Рассчитываем, что американское посредничество сработает", - отметил президент.

Что этому предшествовало

По информации Белого дома, Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня в Олешках с 29 октября. Оно должно обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданских лиц.

Белый дом
Белый дом / Главред - инфографика

Переговоры инициировала первая леди США Мелания Трамп. По данным американской администрации, она сотрудничала с представителями Украины и России для согласования условий, сроков и деталей договоренностей.

Мелания Трамп подчеркнула критическое положение города, где остаются преимущественно пожилые люди, нуждающиеся в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде. Местные жители имеют ограниченный доступ к электроэнергии, а передвижение затрудняют заминированные дороги и регулярные обстрелы.

"Ситуация в Олешках критическая. Олешки - это прифронтовый город, охваченный войной, находящийся на грани катастрофы. Население, оставшееся там, состоит преимущественно из пожилых людей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде", - отметила Мелания Трамп.

По её словам, гражданские представители Украины и России должны посетить местных жителей, чтобы определить их потребности. Людям, которые захотят эвакуироваться, планируют предоставить транспорт и возможность выбрать направление выезда - в Украину или Россию.

В американской администрации также сообщили, что за ходом операции будет следить независимая американская медиаорганизация. Она будет сопровождать украинские и российские команды и документировать их действия.

Вопрос об Олешко обсуждался в ходе закрытой дискуссии на мероприятии Мелании Трамп "Вместе будем содействовать будущему" в Нью-Йорке, которое состоялось в рамках 81-й Генеральной Ассамблеи ООН. После встречи стороны наладили коммуникацию и определили команды для координации операции, в частности разминирования.

Что сказал Трамп о перемирии в Олешках

Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена инициировала переговоры, сосредоточившись на спасении детей. Об этом сообщила украинская служба Голоса Америки.

"Что она хочет сделать - это спасти детей. На этом она сосредоточила внимание. И обе стороны сотрудничают с ней. Она прекрасно справляется со своей работой", - сказал Трамп.

По словам американского президента, Мелания Трамп самостоятельно обратилась к Украине и России, после чего обе стороны согласились на ее предложение.

"Это ее инициатива. Она связалась с обеими сторонами, и обе стороны согласились на это", - заявил президент США.

Трамп также отметил, что его жена смогла договориться о перемирии в сложном регионе.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой отмечал, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении Запорожья. Полевой подчеркнул, что для достижения этой цели противнику необходимо прорвать линию обороны на направлении Гуляйполе - Запорожье и организовать продвижение через речные бассейны. Он также отметил, что в зоне ответственности протекают реки Верхняя Терса и Гайчур, которые влияют на особенности местности и наступление противника.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о динамике освобождения территорий с начала осени. Он отметил, что украинские войска освободили больше территории, чем россияне смогли захватить за этот период. По его словам, ВСУ уничтожают российские силы в 20 километрах от Запорожья и удерживают позиции в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщил о проведении контрнаступательной операции "Велес" на Купянском направлении. В сообщении корпуса отмечается, что операция включала подземное контрнаступлениев сочетании с действиями на поверхности и ударами беспилотников. По их данным, украинские силы продвинулись по подземным коммуникациям более чем на 15 километров, взяли в плен более 30 российских военных и нанесли врагу потери, превышающие 100 человек.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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